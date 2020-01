Il y aura des références aux films X-Men dans The New Mutants

Le film New Mutants fera référence aux films précédents de la saga X-Men

Josh Boone rappelle que Les nouveaux mutants Il s’agit certainement d’un film X-Men et comportera des références directes au passé cinématographique de la franchise de super-héros.

S’adressant à Digital Spy, Boone a expliqué que The New Mutants est “absolument un film X-Men”. Il a ajouté: “Il y a des références et des choses qui se produisent qui font partie du plus grand tout, mais nous voulions que cela reste tonal et esthétiquement seul.” Cependant, le directeur n’a pas voulu savoir si Les nouveaux mutants ce sera un film indépendant ou si le casting pouvait continuer dans l’univers cinématographique Marvel.

Lorsque vous discutez de leur place Les nouveaux mutants Dans le reste du monde des X-Men, Boone espère fortement que tout se réunira en un univers collectif. “Je suis sûr que dans un monde à l’avenir, toutes ces choses se connecteront, mais ces films resteront seuls”, a-t-il conclu. «Si vous mettez tous les enfants des X-Men dans un film PG-13 à Deadpool, ce serait un peu étrange. C’est plus ou moins la même chose. Je serais intéressé de voir comment ils pourraient faire cela parce que notre ton est très différent. »

La dernière interview de Boone contredit directement certaines informations publiées précédemment selon lesquelles son film couperait tous les liens avec les livraisons précédentes de X-Men. Après les mauvais résultats au box-office X-Men: Dark Phoenix, tous les regards sont tournés vers la façon dont la bande d’horreur de Boone agira comme ce à quoi ressemble le dernier film X-Men avant que les mutants rejoignent UCM.

Synopsis

Actuellement. Alors qu’ils sont dans une installation secrète contre leur volonté, un groupe de jeunes mutants découvre leurs puissantes capacités. Là, la Dre Cecilia Reyes (Alice Braga), qui travaille dans l’institution gouvernementale secrète où les jeunes sont enfermés, les étudie et les analyse. Les mutants Wolfsbane, Magik, Cannonball, Sunspot et Mirage doivent combattre leurs peurs, leurs pouvoirs et les dangers qui les entourent. Votre objectif sera d’échapper à vos péchés passés et de vous sauver.

Les nouveaux mutants incarnent Maisie Williams (Game of Thrones) dans Wolfsbane, Anya Taylor-Joy (Atlantis) dans Magik, Charlie Heaton (Stranger Things) dans Cannonball, Blu Hunt (The Originals) dans Dani Moonstar et Henry Zaga (By 13 Raisons) comme Sunspot. Le film arrive le 3 avril 2020.

