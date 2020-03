Il y aura deux nouveaux films avec des personnages de Marvel

Partager

SONY développe 2 nouveaux films avec des personnages de Marvel et pourrait les lier à Venom et Morbius.

Deux personnages Marvel liés à Spider-man Ils auront leurs propres films dans l’univers cinématographique que SONY crée. Un nouveau rapport révèle qu’ils préparent l’agent antiterroriste Seul et le monstrueux Homme-loup.

SUMC (Sony Universe of Marvel Characters) se développera clairement beaucoup au cours des prochaines années, et bien qu’il semble que ce soit encore très tôt pour ces films, ce ne sont certainement pas nécessairement des personnages que nous aurions espérés que le studio de cinéma aurait priorisés.

C’est SOLO et Man-Wolf.

Appeler à Seul un personnage sombre serait probablement un euphémisme. Aussi connu sous le nom de James Bourne, est un spécialiste de la lutte contre le terrorisme. C’est un expert en mêlée et un grand tireur d’élite. Il a été amélioré avec des cyber-implants et peut se téléporter sur de courtes distances, donc SONY voit clairement cela comme une grande aventure d’action.

Homme-loup, pour sa part, est l’astronaute John Jameson, fils de J. Jonah Jameson du Daily Bugle. Après avoir atterri sur la Lune, il a trouvé un mystérieux rocher lunaire qui l’a transformé en cette bête incontrôlable. Il va sans dire qu’il est facile de voir comment cela pourrait se rapporter à Venom ou Morbius!

Donc, ce que SONY a l’intention de faire, c’est de faire beaucoup de films avec des personnages Marvel qui sont liés les uns aux autres. Ils ont commencé avec Venom, mais nous verrons bientôt la suite et Morbuis sera également l’un de ses gros paris avec l’acteur Jared Leto.

Mais pour que tout soit parfait, ils doivent inclure Spider-Man de Tom Holland et créer un micro univers qui pourrait rivaliser avec les films UCM ou DC Comics. Et surtout, rassemblez le maximum de méchants pour que nous puissions voir les histoires des six sinistres au cinéma.

