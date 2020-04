Il y aura un film de «Chosen Ones», un roman de Veronica Roth

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Erik Feig et son Picturestart ont acquis les droits cinématographiques du roman de Veronica Roth, «Chosen Ones». Ce sera la deuxième collaboration entre Roth et Feig, qui pendant son séjour chez Summit Entertainment a déjà acquis les droits du best-seller «Divergent».

Considéré comme le premier roman pour adultes de l’auteur américain, ‘Chosen Ones’ se déroule à Chicago (même décor que ‘Divergent’), à une époque où le monde découvre que la magie est réelle. L’histoire se concentre sur un personnage nommé Sloane Andrews, membre d’un groupe d’adolescents connu sous le nom de “The Chosen Ones”, qui a vaincu le Dark One il y a plus d’une décennie.

En tant qu’adulte, Andrews doit faire face à un trouble de stress post-traumatique, à des relations rompues et à un examen médiatique enragé, des faits qui lui font comprendre qu’après tout, sa mission n’est peut-être pas terminée. En ce qui concerne le Dark One, c’est une prophétie qui à son époque a dévasté des villes et fait des milliers de morts. Les Élus, comme les jeunes étaient connus, ont tout donné pour le vaincre.

L’adaptation du film sera produite par Erik Feig, Lucy Kitada, Pouya Shahbazian et Roth, ainsi que Marty Bowen et Isaac Klausner de Temple Hill. Le roman est en vente aujourd’hui.