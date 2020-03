Il y aura une suite à «Fast & Furious – Hobbs & Shaw»

Après avoir atteint 760 millions de dollars au box-office mondial à l’été 2019, ce n’était qu’une question de temps avant qu’Universal donne le feu vert à une suite dérivée.Rapide et furieux – Hobbs et Shaw“. Comme Dwayne Johns l’a révélé lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, une suite du film est déjà en développement par le studio:

“Nous développons le prochain film Hobbs & Shaw maintenant, et je suis assez excité à ce sujet … Nous devons juste comprendre la partie créative en ce moment et la direction que nous allons prendre”, a déclaré Johnson.

Réalisé par David Leitch (‘Deadpool 2’) à partir d’un scénario de Chris Morgan et Drew Pearce, le film mettant en vedette Jason Stathamdej plusieurs threads ouverts pour l’avenir, des threads qui sont censés essayer de se fermer avec cette suite. Entrant dans le domaine de la spéculation, on dit que Keanu Reeves pourrait jouer un rôle important dans l’intrigue tant qu’il trouve un écart entre le tournage des prochains films de John Wick et Matrix.

Le film met en vedette des personnages joués par Dwayne Johnson (Luke Hobbs) et Jason Statham (Deckard Shaw) dans la série d’action, avec Vanessa Kirby jouant la sœur de Statham et Idris Elba en tant qu’antagoniste que Hobs et Shaw doivent affronter après s’être alliés.