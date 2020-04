Il y avait une participation record à un concert de Travis Scott à Fortnite

Fortnite s’est positionné comme l’un des jeux vidéo préférés des joueurs du monde entier, non seulement pour son mouvement dynamique, ses bons graphismes ou son gameplay simple, mais aussi parce que son mode monde ouvert vous permet de réaliser toutes sortes d’activités. Il y a quelques jours, la plateforme a surpris ses utilisateurs avec un concert du rappeur Travis Scott.

L’événement a eu lieu en direct, ce qui signifie que les joueurs se sont réunis à un point qui fait partie de la carte du jeu pour profiter de la musique. En tout, 12,3 millions de personnes ont assisté au spectacle virtuel, dont les avatars ont rempli Pleasant Park, qui était l’arène ou le stade où tout s’est passé.

En outre, la présentation a été diffusée par plusieurs internautes utilisant des plateformes comme Twitch, Facebook Gaming ou YouTube, donc le nombre qui a été initialement signalé était sûrement plus élevé. Le record a été annoncé par Epic Games, développeur de ce célèbre jeu de tir de survie.

Plus de 12,3 millions de joueurs simultanés ont participé en direct à Travis Scott’s Astronomical, un record historique! Assistez à une performance encore avant la fin de la tournée: https://t.co/D7cfd2Vxcc – Fortnite (@FortniteGame) 24 avril 2020

Avant le concert, il y avait un «pré-spectacle» qui consistait en une bataille rangée qui a éclaté près du lieu. À un moment donné, alors que les milliers de joueurs se battaient, un point a commencé à flotter lentement en s’approchant, et quand il a été assez proche, il a explosé, révélant ainsi l’avatar de Scott, qui à ce moment-là a commencé sa tournée de concerts virtuelle. appelé Astronomique.

Travis Scott à Fortnite n’était pas le seul événement massif à avoir eu lieu dans le jeu vidéo, car en février de l’année dernière, DJ Marshmello a offert un ensemble similaire, qui comptait 10 millions de participants. Des deux concerts, ce qui attire l’attention est leur durée, puisque Marshmello était de 10 minutes, tandis que Travis Scott était de 15 minutes.

Il convient de noter qu’il y aura plus de dates pour la visite astronomique, au cas où certains n’auraient pas eu l’occasion d’assister à la première présentation, qui a eu lieu hier, mercredi 23 avril 2020. Les jours et heures sont les suivants:

Vendredi 24 avril: 23 h 00

Samedi 25 avril: 10h00 et 17h00

La quarantaine mondiale actuellement en cours en raison de l’épidémie de COVID-19 Cela a contraint de nombreuses personnes à chercher des alternatives pour mener des activités sociales qu’elles feraient normalement à l’extérieur.. En ce sens, les jeux vidéo et la technologie en général ont été d’une grande aide, car ces activités vont de l’organisation de diplômes universitaires à Minecraft à l’organisation de fêtes et de réunions de famille via des outils tels que Zoom et Houseparty.

Avez-vous assisté au concert de Travis Scott à Fortnite? Si ce n’était pas le cas, ils pourront toujours le faire aujourd’hui et demain, en profitant du fait que le jeu est désormais beaucoup plus portable, car il est récemment arrivé sur Android.