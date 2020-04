Ils admettent les films sortis en streaming

Le monde du cinéma a changé en raison de la crise des coronavirus. Pour cette raison, l’Académie a pris la décision d’ouvrir l’espace des Oscars 2021 pour le streaming de films.

Après la crise des coronavirus, tout a changé. Sans le cinéma, il n’y a pas de premières et sans films en première, il n’y aura probablement pas de prix. L’Académie américaine des arts et des sciences du cinéma a rompu le silence sur la Oscar 2021 et a expliqué que la cérémonie s’adaptera à la “nouvelle normalité”. Pour cette raison, ils ont décidé de modifier les exigences pour entrer dans les catégories. De cette façon, les premières de streaming pourront également concourir pour une statuette.

Cependant, cela ne signifie pas qu’un film Netflix peut être soumis aux prix, Parce que les nouvelles exigences exigent que le film ait au moins prévu à l’avance sa sortie sur grand écran, même s’il a été reporté ou annulé. De plus, le film doit être mis à la disposition de l’Académie pour être vu dans sa salle de projection virtuelle pour les personnes ayant le droit de vote dans les 60 premiers jours de sa sortie en VOD. Alors non Ce n’est pas si facile d’être aux Oscars 2021.

Vous êtes peut-être intéressé: 10 films historiques incontournables

“L’Académie croit fermement qu’il n’y a pas de meilleure façon de découvrir la magie des films que de les voir au cinéma”, a déclaré David Rubin, président de l’Académie dans le communiqué, auquel Dawn Hudson, PDG, ajoute: “Notre engagement À cet égard, il n’a pas changé et est inébranlable. Cependant, la tragédie historique de COVID-19 a besoin de cette exception temporaire. » Qu’il soit clair que cette mesure n’affectera en principe que les lots qui seront remis le 28 février 2021.

Une fois les cinémas rouverts aux États-Unis, La règle des 7 jours sera rétablie, mais n’affectera pas les films qui ont déjà migré vers des plateformes de streaming. Pour faciliter les choses, l’Académie étendra le nombre de théâtres qui relèvent de cette norme aux théâtres de New York, Chicago, Miami, Atlanta et la baie de San Francisco.

EN SAVOIR PLUS SUR OSCAR ET D’AUTRES NOUVELLES SUR NOTRE CANAL YOUTUBE: