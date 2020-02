Ils changent un aspect très important de l’origine de Spider-Man

Partager

S’il y a quelque chose qui caractérise Spider-Man, il a eu de nombreux redémarrages à la fois dans les bandes dessinées et le grand écran, mais sa nouvelle histoire d’origine apporte quelque chose de nouveau.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel’s Voices numéro 1. L’écrivain James Monroe transforme un aspect crucial des origines de Spider-man. Avec l’artiste Ray-Anthony Height (Moon Girl et Devil Dinosaur, X-Men: Wakanda Forever), leur histoire “Inspiration” apporte aux fans de Spider-Man quelque chose de nouveau et de différent.

Si nous savons quelque chose sur ce personnage, c’est que tout commence par une grande puissance, une grande responsabilité et une araignée.

Cette araignée est au centre et change complètement la façon dont les lecteurs savent tout sur les origines de Spider-man. Apparemment, quand il a mordu Peter Parker et Cindy Moon, leur donnant les moyens de devenir Spider-man et La soie respectivement, l’arachnide a également absorbé ses capacités humaines. Cela l’a non seulement agrandie et dotée des grands esprits de Cindy et Peter, mais lui a également donné, selon ses propres mots, “la capacité d’être plus que moi”. Alors que les scientifiques l’ont initialement appelée Hulk-spider, lorsque l’occasion lui a été donnée, l’araignée elle-même a choisi le nom, Déesse (déesse).

Ce nouveau personnage appelé DéesseIl a le potentiel de guérir la peur des araignées ou de l’intensifier davantage. Jusqu’à présent, il semble que le verdict puisse aller dans n’importe quelle direction, mais le voyage émotionnel bien décrit de l’araignée est définitivement excitant. Les implications de sa création à travers le double transfert de pouvoirs ont le potentiel de s’étendre à travers l’amplitude du vers d’araignée. Y a-t-il d’autres super araignées comme Goddess? Elle a reçu une double dose de Spider-Man et Silk, mais a fait les piqûres de personnages comme Spider-gwen Les effets de la transformation bidirectionnelle changeraient-ils? Ou, ne sont-ce que les particularités de cet univers qui lui ont permis d’exister?

Partager

Article précédent

L’autre frère de Thor tente de détruire l’univers Marvel

Article suivant

L’allié des X-Men avec les nazis

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.