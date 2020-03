Ils comparent l’anime de The Witcher avec Dragon Ball Z

Partager

The Witcher le grand phénomène Netflix aura un spin-off anime. Récemment, les porteurs de projet ont révélé des détails sur Nightmare of the Wolf et l’ont comparé au mythique Dragon Ball Z.

Après avoir vérifié cela The Witcher Il est devenu un grand succès, étant ainsi la série la plus regardée ces derniers mois dépassant Choses étranges et Le Mandalorien. Le moment est venu de développer le produit au maximum, et c’est ainsi qu’est né un spin-off d’anime Geralt de Rivia. Récemment, leurs showrunners ont décidé de le comparer avec un grand anime tel qu’il est Dragon Ball Z.

Fin janvier, il a été annoncé que l’univers The Witcher aurait une série animée qui élargirait l’histoire. Cauchemar du loup Ce sera le nom avec lequel ce produit arrivera dans lequel Lauren Schmidt Hissrich et Beau DeMayo, deux des auteurs et producteurs de la série Netflix, se répéteront. Dans sa dernière interview, DeMayo a pu donner quelques références visuelles afin que nous puissions avoir une idée de la destination des nouveaux rails.

«Certaines de ces choses étaient vraiment cuites dans mon ADN. Le Sailor Moon de tout, était Dragon Ball Z, une grande série d’action du spectacle depuis… une scène d’action Dragon Ball Z semble idiote en action réelle, mais elle a l’air incroyable en animation», Écrivait l’écrivain. «Lorsque vous approchez d’une scène d’action dans l’anime, c’est comme, que pourrions-nous seulement animer et que nous ne pourrions pas faire dans la vraie série d’action, de sorte que cela ressemble à un monde à part entière qui l’a gagné? “

Histoire des origines

«Je pense qu’avec une vraie action, mais aussi avec un anime, il est très important que ce ne soit pas seulement un festival d’action et qu’il y ait une histoire là-bas. Qu’il y a de l’émotion et que c’est vraiment sincère », a expliqué DeMayo sur la façon dont il jaugera les deux essences de cette nouvelle série de The Witcher. “Beaucoup de gens sous-estiment l’animation, en particulier l’anime, lorsqu’il s’agit de transmettre des émotions, des émotions vraiment émouvantes“.

The Witcher: Nightmare of the Wold devrait arriver fin 2020 sur Netflix.

