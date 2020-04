Ils comparent les mèmes à Omar Chaparro et directeur du Conacyt

Les cas de coronavirus au Mexique sont en augmentation, et bien qu’il soit compréhensible que cela suscite suffisamment d’inquiétude, de nombreux citoyens, comme de bons Mexicains, se sont mis au travail pour faire des mèmes. Cette fois, les personnes chargées de fournir le matériel pour les blagues étaient Omar Chaparro et María Elena Álvarez-Buylla, directrice du Conseil national pour la science et la technologie (Conacyt).

Lors de la conférence quotidienne COVID-19 organisée par le gouvernement fédéral, le responsable de l’institution a entrepris de monter sur le podium pour présenter les prototypes de ventilateurs qui ont été développés dans le but de contribuer à lutter contre le nombre élevé d’infections . Évidemment, tout en faisant sa démo, la presse assistante a capturé plusieurs photographies, qui ont été rapidement récupérées par les internautes pour créer des instantanés hilarants.

Et vous vous demanderez: comment Chaparro s’intègre-t-il dans tout cela? Simple, car plusieurs utilisateurs de Twitter ont réalisé la similitude entre Buylla et Bachelor Pamela Juanjo-Lee Jones, un personnage joué par le comédien, et l’un de ceux qui l’ont catapulté à la célébrité.

Lorsqu’il est caractérisé comme Juanjo Lee Jones, l’acteur de No Manches Frida prétend être un psychologue et un expert en matière de santé qu’avec une voix grinçante et un personnage extrêmement fort, il donne son avis (sur un ton humoristique) sur différents sujets.

Les utilisateurs s’attendaient sûrement à ce que leurs images deviennent virales, mais ce sur quoi ils ne comptaient pas, c’était Omar Chaparro lui-même, ce qui s’est finalement produit.

Quoi qu’il en soit, il y avait ceux qui ont pris la publication sur Twitter d’Omar Chaparro comme quelque chose d’amusant, alors nous vous laissons les réactions les plus drôles.

Amateur de cinéma et amateur de musique. Je suis fasciné par l’écriture, l’écoute, la lecture et les commentaires sur tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et, évidemment, un jour, je téléchargerai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèlement que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.