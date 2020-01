Ils confirment qu’il y aura une série de Willow (1988)

Jonathan Kasdan a commencé à travailler sur une série de Saule pour le service de streaming de Disney +



Après de nombreuses rumeurs d’une suite ou d’un redémarrage de Saule, ils ont finalement choisi de faire une série télévisée. Cela a été confirmé Jonathan Kasdan Avec un simple tweet.

Le bureau est ouvert. pic.twitter.com/wty5ENi3He

– Jon Kasdan (@JonKasdan) 6 janvier 2020

Il y a plus de trois décennies, Ron Howard s’est associé à George Lucas dans le film fantastique intitulé Saule. À l’époque, il avait un box-office modeste dans les cinémas, mais son passage au magasin de vidéos en a fait un succès et un film culte. Bien qu’il n’ait jamais eu de suite cinématographique, Lucas et Chris Claremont, l’ancien écrivain des Marvel X-Men, ont créé une trilogie de romans se déroulant dans ce monde. En 1995, Lune de l’ombre a commencé la trilogie Chroniques de la guerre des ombres. Dans cette histoire, l’accent est passé de Willow à Elora Danan, la jeune femme que la petite protagoniste avait protégée quand elle était bébé.

Quel était le film original?

Tous ceux qui n’ont pas vu le film Willow sont recommandés par cinemascomics.com, mais rappelez-vous qu’il est sorti il ​​y a plus de 30 ans et que les effets spéciaux sont un peu dépassés. Même si c’est tout aussi agréable.

L’histoire se concentre sur une fille dont la naissance accomplit la prophétie qui condamne la Reine Bavmorda (Jean Marsh) Il décide donc de tuer le bébé, mais heureusement, ils la mettent en sécurité. Puis des Nelwyns (race des nains) la trouvent et l’emmènent dans son village, Willow Ufgood (Warwick Davis), vous devez en prendre soin et le retourner dans le monde humain avant qu’il ne porte malheur au vôtre.

Merci à l’aide d’un guerrier nommé Madmardigan (Val Kilmer), ils parviennent à sauvegarder la fille et à faire respecter la prophétie en mettant fin à la méchante reine.

La série de Disney + Ce sera sûrement une suite, bien centrée sur le bébé plus âgé quelques années plus tard ou sur d’autres événements de ce monde fascinant. Envie de voir plus d’histoires sur Willow? Laissez-nous vos commentaires.

