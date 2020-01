Ils feront Search 3 (National Treasure 3) avec Nicolas Cage

Après une longue période, il semble que la saga d’aventure avec Nicolas Cage rester en vie et va libérer Recherche 3 (Trésor national 3).

En 2004, le premier film est sorti où Nicolas Cage J’ai joué Benjamin Franklin Gates historien et friand de déchiffrer les codes cachés qui veut trouver un énorme trésor qui Pères fondateurs des États-Unis Ils se sont cachés il y a longtemps. Le film a été un succès récoltant plus de 347 millions de dollars, donc en 2007 il y a eu une suite un peu pire, mais qui a tout de même obtenu 457 millions de dollars au box-office. Depuis lors, il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles elles clôtureraient la trilogie. Maintenant, il semble que cela se réalisera et sera présenté en première Recherche 3 (Trésor national 3).

Disney a commencé le processus pour le prochain film et ils ont engagé le scénariste de Bad Boys for Life Chris Bremner pour écrire Recherche 3.

Le réalisateur Jon Turteltaub va-t-il répéter?

Il y a environ un an et demi, le réalisateur des deux premiers films, Jon Turteltaub, a déclaré que Disney Je n’avais aucun intérêt à faire Recherche 3 En raison du peu qu’il gagnerait par rapport à d’autres projets sur lesquels le Film Studio voulait se concentrer.

«Lorsque le premier film a été tourné, il y avait beaucoup plus d’argent pour tout le monde. Tout le monde était bien payé. Le problème avec le troisième n’est pas que les gens qui sont payés leur disent: “Je ne le ferai pas à moins qu’ils ne me paient beaucoup!” C’est vraiment que Disney sent qu’ils ont d’autres films qu’ils veulent faire et pensent qu’ils en auront plus De l’argent avec eux. Je pense qu’ils ont tort. Je pense qu’ils ont raison sur les films qu’ils font; Ils font évidemment du très bon travail pour faire de grands films. Je pense simplement que ce serait l’un d’entre eux, et ils ne réalisent pas à quel point Internet demande la fermeture de la trilogie. »

Si Disney fait un film comme Recherche 3, beaucoup d’argent serait probablement dépensé pour la production et la promotion. Et un film qui peut rapporter entre 300 et 500 millions de dollars ne les compensera peut-être pas tous. Mais, ces dernières années, ils ont opté pour certains films qui ne se sont pas Un pli dans le temps (2018), Le casse-noisette et les quatre royaumes (2018) ou Dumbo (2019). Mais compte tenu de l’argent qu’ils ont gagné pour Star Wars, Marvel, Pixar et l’adaptation en action réelle de films comme Le roi Lion ou Aladdin, vous pouvez vous permettre de dépenser quelque chose dans des films comme Croisière dans la jungle (2020) basé sur une attraction de ses parcs à thème.

