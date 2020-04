Ils feront un nouveau film de Le Seigneur des mouches (Seigneur des mouches)

Partager

Le célèbre roman de William Golding, Lord of the Flies, aura une nouvelle adaptation cinématographique du réalisateur de Call Me by Your Name.

Luca Guadagnino s’est associé à Warner Bros pour réaliser la troisième adaptation de Seigneur des mouches, puisqu’il y a deux films précédents sortis en 1963 et 1990.

En plus de la réalisation, Luca Guadagnino sera le producteur du film avec Marco Morabito. Tandis que le romancier Patrick Ness (A Monster Calls) sera en charge du scénario. Ajoutez Lindsey Beer, Geneva Robertson-Dworet et Nicole Perlman de Known Universe comme producteurs exécutifs. Au départ, ils voulaient faire un film avec un casting entièrement féminin, mais il semble que ce sera une adaptation fidèle du roman de William Golding.

Pour l’instant, le casting, le début du tournage et la date de sortie de Seigneur des mouches. Espérons donc que nous entendrons bientôt parler de ce projet intéressant.

De quoi parle cette histoire?

Seigneur des mouches Il a été publié en 1954 et concerne un groupe d’enfants britanniques pris au piège sur une île déserte. Au début, les garçons plus âgés deviennent les chefs de file et construisent un feu de joie pour qu’un navire puisse les voir et les secourir. L’ordre et la collusion sont rapidement rompus lorsque les conflits entre eux commencent. Il y aurait aussi une bête qui les harcèle sur l’île. Le roman parle de survie, tout en reflétant le passage de l’enfance à la maturité, il explore le côté primitif de l’être humain et la facilité avec laquelle une société peut passer de la paix au chaos.

Cette histoire a été représentée ou référencée à de nombreuses reprises, depuis Les Simpsons, Perdu (Perdu), Le couloir du labyrinthe ou le manga japonais Cage d’Eden de l’auteur Yamada Keiyou.

Aimeriez-vous voir une nouvelle version de Le Seigneur des mouches? Luca Guadagnino semble au premier abord être un bon choix. Bien que cela devrait peut-être se situer dans l’ère actuelle, au lieu d’être dans les années 1940 comme dans le roman.

Partager