Ils filtrent la première image de Robert Pattinson dans The Batman

Le tournage est déjà en cours Le batman et nous pouvons voir comment le Bruce Wayne de Robert Pattinson dans le film de Matt reeves.

Les photos du plateau de tournage Le batman Warner Bros.et DC Comics révèlent un premier aperçu de Robert Pattinson comme Bruce Wayne. Étant donné que dans les tweets que nous laissons ci-dessous, nous pouvons voir l’acteur sur une moto, je ne tourne pas le costume du super-héros, mais il va avec des vêtements civils, mais avec son visage partiellement couvert.

Cela peut signifier qu’il y aura des fêtes au début du film où Batman il fera son travail de juge à Gotham sans costume et son personnage deviendra le héros que nous connaissons tous des histoires de DC Comics.

Peut confirmer à 100% car il n’a jamais révélé son visage mais est-ce Robert… ..!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol

– Wade Gravett (@WadeGrav) 6 janvier 2020

Le tournage semble être sur la bonne voie.

Les images de Wade Gravett sont éloignées, il est donc difficile de savoir si Robert Pattinson, mais il y a deux indices importants qu’il est la star de The Batman. Tout d’abord, la caméra est suffisamment proche de l’acteur pour filmer un gros plan, et cela n’aurait aucun sens de faire un gros plan en double. Deuxièmement, il y a un photographe sur le côté, qui prend également des photos de l’acteur sur la moto, indiquant qu’il est l’une des stars du film et qu’ils pourraient bientôt devenir officiels.

Pour l’instant, nous avons peu de détails sur l’histoire, mais nous savons que le film de The Batman se concentrera sur la facette la plus détective du personnage de DC Comics. Quelque chose que nous n’avons pas vu à ce jour au cinéma. Il y aura aussi beaucoup de méchants classiques comme Catwoman, The Penguin ou The Riddler. Certains d’entre eux seront déjà établis dans la vie criminelle de la ville de Gotham et d’autres seront créés précisément par les activités du héros.

J’espère que bientôt nous pourrons voir Robert Pattinson avec le costume Batman. Le film sortira à l’été 2021.

