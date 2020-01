Ils filtrent l’apparence de deux personnages importants de Los Eternos

Aujourd’hui, nous obtenons de nouvelles images du tournage de The Eternal, dans lesquelles nous pouvons voir le look de Kit Harington en tant que Dane Whitman et Gemma Chan en tant que Sersi

L’Éternel ils sont retournés travailler au Royaume-Uni, et après l’information qu’Angelina Jolie filmait des scènes au Natural History Museum de l’Université d’Oxford, nous avons maintenant quelques images de Gemma Chan et Kit Harington ensemble sur le tournage du film Marvel Studios

Il est dit que les personnages qu’ils incarneront entameront une relation amoureuse et compte tenu de leur tenue actuelle, il semble que cette version du Black Knight sera un descendant de l’original ainsi que dans les bandes dessinées. La question est, étant donné l’âge de Sersi, est-il possible qu’il ait jamais été lié à son parent éloigné du Moyen Âge?

Ces images de The Eternal ne révèlent pas grand-chose, mais nous devrions commencer à voir plus de film dans les mois à venir et il est probable que des progrès seront publiés avant que Black Widow n’atteigne les salles de cinéma en mai.

Vous pouvez voir les images ci-dessous

🚨 Kit Harington (Black Knight) et Gemma Chan (Sersi) lors des gravações de #Eternals pic.twitter.com/EMQ7SvyhsB

– Marvel News (@BRMarvelNews) 10 janvier 2020

Synopsis:

L’histoire de Los Eternos se situera il y a des millions d’années, lorsque les Célestes expérimenteront avec les premiers humains, créant des individus super puissants, en plus des super-vilains connus sous le nom de Déviants. Les deux groupes se battront à travers l’histoire pour voir quelle race est la supérieure, et nous assisterons à la romance entre Ikaris, un homme à l’énergie cosmique à l’intérieur, et Sersi, un descendant direct de l’Éternel

