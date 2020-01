Ils filtrent l’apparence de deux super-héros Marvel Eternal

L’art promotionnel filtré offre une nouvelle image de Ikaris et Ajak dans ses costumes de cinéma La merveille éternelle.



Les images des deux personnages de Marvel’s Eternal avec leurs costumes, ils sont spectaculaires et avant que nous puissions voir du matériel original ou une bande-annonce, ils filtrent leur apparence en ligne. Puisqu’ils attendent sa sortie Veuve noire commencer par la promotion officielle de l’autre livraison de l’UCM (Univers cinématographique Marvel) Nous verrons cette année.

Ensuite, nous vous laissons l’aspect de Ikaris de Richard Madden et Ajak Salma Hayek avec ses costumes de super-héros. Mieux encore, ils ressemblent beaucoup à l’apparence des personnages des bandes dessinées. Dommage que la qualité soit assez faible.

De quoi parlera ce film?

Marvel’s Eternal Il couvre une longue période de temps, puisque l’histoire se déroulera il y a des milliers d’années et aujourd’hui. Dans un passé lointain, des êtres puissants appelés les célestes, que nous avons déjà vu dans Guardians of the Galaxy, a vécu et créé la race de L’Éternel et les déviants. La guerre entre eux était inévitable et leur énorme puissance faisait de la Terre des humains considérés comme des dieux. Quelque chose de similaire à ce que la culture nordique pensait des Asgardiens.

Après les événements de Avengers: Fin de partie, où les héros ont réussi à tuer Thanos, The Eternal doit se réveiller à nouveau car les Deviants sont à nouveau une grande menace.

Le film mettra en vedette le réalisateur Chloé Zhao (The Rider, Songs My Brothers Taught Me) et un casting spectaculaire dirigé par Angelina Jolie comme Thena, Richard Madden comme Ikaris, Salma Hayek comme Ajak, Kumail Nanjiani comme Kingo, Gemma chan comme Sersi, Kit Harington comme Dane Whitman, Barry Keoghan comme Druig, Brian Tyree Henry comme Phastos, Dong-seok Ma comme Gilgamesh, Lia McHugh comme sprite et Lauren Ridloff comme Makkari.

Marvel’s Eternal sortira le 30 octobre 2020. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.