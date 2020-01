Ils filtrent l’autre version de Star Wars 9 et c’est spectaculaire

Star wars 9 Il est sorti depuis quelques semaines et a déjà dépassé les 1.000 millions de collection, mais cela pourrait être différent si Colin Trevorrow Je l’aurais réalisé.

Lorsque Disney a acheté LucasFilm, la première chose qu’ils ont faite a été d’annoncer la nouvelle trilogie Star Wars, les trois réalisateurs allaient être J.J. Abrams, Rian johnson et Colin Trevorrow. Mais pour des différences créatives, Trevorrow a quitté le film Star wars 9, puisque je n’étais pas d’accord avec lui Épisode VIII et c’est pourquoi Abrams a repris la clôture de la trilogie.

Maintenant, l’idée que j’avais avait fuit Colin Trevorrow pour Star Wars 9il y avait évidemment l’empereur Palpatine et Kylo Ren Il était le grand méchant.

Synopsis de l’autre version du film:

Colin Trevorrow J’avais des idées très différentes de J.J. Abrams Car Kylo Ren trouver un message d’un Maître Sith encore plus grand que l’empereur (Dark Plagueis). King n’était pas un Palpatine, ses parents n’étaient vraiment personne. Leia Elle dit à Rey que la Force l’a choisie, donc peu importe d’où elle vient. Il Planète coruscante Cela aurait été très important, avec des personnages comme Rose et Finn complot contre lui Chancelier Hux. Ils essaient de provoquer un soulèvement civil. Lando est présent, et Leia Il a un rôle très important (la mort de Carrie Fisher aurait également bouleversé cela).

La majeure partie de l’intrigue semble tourner autour de la Résistance essayant de construire une force pour lutter contre le premier ordretandis que le fantôme de la Force de Luke Skywalker former Rey et aussi tourmenter Kylo Ren. Dans cette version de l’histoire, Kylo Ren a fait son choix puisqu’il n’utilise que le côté obscur étant le grand méchant du film. Malgré les interventions de Luke, il ne se rachète plus jamais. Il meurt aux mains du roi, rejetant le côté de la lumière.

Dans cette version de Star wars 9, Les Ren Knights Ils recherchent la résistance et semblent avoir été beaucoup plus importants. La bataille finale aurait eu lieu à deux endroits, une bataille spatiale et une bataille terrestre à Coruscant, avec Kylo Ren et Rey face à face à Mortis. Les fans de The Clone Wars Ils se souviendront de l’importance de cette planète, en tant que noyau de la Force traversant la galaxie.

