Ils filtrent le masque de Kylo Ren que nous n’avons pas vu dans Star Wars 9

Images de certains concepts Art qui étaient prêts à être révélés Star wars 9 et Kylo Ren qu’à la fin ils n’ont pas utilisé.

Avant J.J. Abrams se mettre en charge de Star wars 9, J’allais être le réalisateur Colin Trevorrow (Jurassic World) responsable. Au lieu de L’ascension de Skywalker il allait commencer Duel des destins et le script de ce film que nous ne verrons jamais a été divulgué en ligne, mais maintenant nous pouvons voir quelques images des idées et des concepts qu’ils avaient préparés. Où le nouveau masque de Kylo Ren, plus proche de celle de Dark vador.

Une autre image que nous pouvons voir est la nouvelle capacité du méchant à drainer la Force de vie de ceux qui l’entourent, le sabre laser à double lame de King, Yoda et ses compagnons fantômes de Force, la nouvelle école Jedi du Roi, et une variété d’armes, de véhicules et de moments qui seraient apparus dans le film.

Quel film aurait été mieux?

Nous ne saurons jamais si Star wars 9 de Colin Trevorrow aurait été plus choquant que la version de J.J. Abrams, mais nous savons qu’il y avait de grandes différences. Le premier est que l’empereur Je n’allais pas l’être, alors Kylo Ren Il serait devenu le méchant principal, donc son moment de rédemption aurait pu être plus intense. De plus l’action aurait eu lieu sur la planète Coruscant et il y avait un duel entre Dark vador et Kylo Ren.

Maintenant, quelle est la saga de Star wars est de regarder vers l’avenir et la première chose qui viendra sera la série de Disney + comme la deuxième saison de Le Mandalorien, Casian Andor et Kenobi. Il y a aussi une nouvelle trilogie qui fera théoriquement la première de leurs livraisons en 2022, 2024 et 2026. Vous devriez donc bientôt commencer à dire de quoi il s’agit et qui sera responsable et protagonistes.

Article précédentQuelque chose de “fou” va tout changer dans Wonder Woman 1984

Next articleLe Thor le plus étrange de Marvel devient beaucoup plus puissant

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.