Ils filtrent le nouveau costume Superman de leur série télévisée

Le costume qui aura l’air Tyler hoechlin comme Superman dans la nouvelle série de Arrowverse Ce sera spectaculaire.

La série Supergirl a eu un secondaire de luxe tel qu’il est Superman joué par Tyler Hoechlin, en plus il a été la clé dans les grands croisements de Arrowverse. Ils ont donc décidé d’avoir leur propre série télévisée et leur nouveau costume sera spectaculaire.

La série de Le CW sera intitulé Superman et Lois et le costume qu’il portera sera inspiré des bandes dessinées de Renaissance. Keith Lau semble être responsable de ce nouveau design, et l’artiste conceptuel a également conçu des costumes pour des personnages comme Flèche, Black Canary, Spartan et Anti-Monitor.

Que pensez-vous de l’image du costume Superman?

Un couple qui a perduré au fil des ans.

Superman et Lois Lane, Ils sont parmi les couples fictifs les plus connus et ont été le premier roman comique de super-héros. Créé par l’écrivain Jerry Siegel et l’artiste Joe shuster, les deux personnages, y compris l’alter ego de Superman, Clark Kent est apparu pour la première fois dans Action Comics numéro 1 dans DC Comics (juin 1938). Ils sont restés dans une relation compliquée depuis et sont apparus dans de multiples adaptations médiatiques.

La relation des personnages s’est longtemps basée sur un triangle amoureux dans lequel Clark s’intéressait à Lois, amoureuse du super-héros Superman. Clark, incapable de révéler à Lois que son comportement aimable était un canular, ne pouvait pas rivaliser pour l’affection de Lois. L’ironie qu’il était son propre rival est que Clark et Superman sont, en fait, la même personne. Ce triangle amoureux et cette double identité ont été conçus à l’origine en 1934. Après le redémarrage de John Byrne, l’homme d’acier en 1986, le personnage de Clark est devenu non seulement la personnalité la plus dominante du personnage de Clark Kent / Superman, mais aussi en plus sortant et agressif. Cela a permis à une romance plus naturelle de se développer entre Lois et Clark.

Dans les années 1990, Clark propose de se marier avec Lois et révèle son identité secrète. Ils ont commencé un long engagement, qui a été compliqué par la mort de Superman, une rupture et plusieurs autres problèmes. Le couple s’est finalement marié L’album de mariage (Décembre 1996). Le fils biologique de Clark et Lois dans DC Comics est né en Convergence: Superman numéro 2 (Juillet 2015), nommé Jonathan Samuel Kent, devient finalement Superboy.

Maintenant, nous allons voir la relation de Superman avec Lois lane dans la nouvelle série de Le CW

