Ils filtrent les plans de Marvel pour le redémarrage des Quatre Fantastiques

Il y a beaucoup de nouvelles informations sur le redémarrage Les quatre Fantastiques de Marvel et cela semble trop beau pour être vrai.

Lorsque Disney a acheté FOX, il a été laissé aux droits de beaucoup merveille des personnages, ils préparent donc déjà le Redémarrage de Fantastic Four et maintenant il a divulgué les mêmes informations qui ont dit que Spider-man apparaîtrait dans Captain America: guerre civile (2016) bien avant la première ou que nous l’avons vu dans les bandes-annonces. C’est donc une source assez fiable.

Selon la fuite, le plan actuel de Marvel est de souligner ce qui les rend uniques: qu’ils sont une famille, pas une équipe normale. Ce sont aussi des explorateurs, et à ce titre, chaque film les verra explorer des terres, des mondes et des dimensions étranges. Cela nous amène à une éventuelle réécriture de son origine. Il est possible (mais non confirmé) qu’ils obtiennent leurs pouvoirs dans Zone négative, mais ne jetez pas le royaume quantique. Ils ont donc pu faire leurs débuts dans Ant-man 3.

Ils disent aussi que Mole Man (l’homme taupe) Ce pourrait être le méchant principal du premier film, qui serait un hommage à la première bande dessinée Marvel dans laquelle ils sont apparus.

Mais ce n’est même pas la rumeur la plus intéressante.

Il déclare également que Peter Parker deviendra le nouveau protégé contre Reed Richards et qu’il va essayer de rejoindre l’équipe, ce qui est une tournure intéressante. On prétend également que Marvel veut John Krasinski et Emily Blunt pour le redémarrage des Fantastic Four, quelque chose que les fans réclament depuis un certain temps.

Enfin, il affirme que Marvel Studios utilisera le redémarrage des Fantastic Four pour introduire les Inhumans, ce qui est logique, étant donné que ces personnages sont apparus pour la première fois dans leurs bandes dessinées. Car Crystal et Johnny Storm Ils sont tombés amoureux et ont provoqué un conflit à ce sujet.

Espérons que bientôt Marvel officialisera ses plans avec les Quatre Fantastiques, car ils sont l’un des personnages de bandes dessinées les plus aimés de tous les temps.

