Ils filtrent l’image d’une victime du méchant de The Batman (SPOILERS)

Une nouvelle image du tournage de The Batman circule sur Internet et on peut voir un meurtre du méchant du film.

Enigma est l’un des méchants les plus célèbres de DC Comics et peut avoir revendiqué sa première victime dans une image récemment divulguée du plateau de tournage The Batman par Matt Reeves.

L’image partagée dans Reddit Il montre la tête d’une personne enveloppée dans du plastique ou du ruban adhésif, avec un certain type de message écrit. Bien que nous n’ayons plus de détails, il semble que le méchant derrière est Enigma et avec ces messages, il veut attirer l’attention du nouveau héros de Gotham.

Il semble mettre NE PAS PLUS DE LIES, c’est-à-dire: “Plus de mensonges”. Il convient également de noter que le siège où la victime est placée ressemble à la chaise sur une photo précédente partagée par le réalisateur Matt reeves.

Dans les bandes dessinées, Edward Nigma / The Riddler est connu pour se moquer de plusieurs indices et énigmes.

L’acteur qui jouera Enigma est Paul Dano qui a participé au film en tant que 12 ans d’esclavage (2013), Okja (2017) et par séries comme Guerre et paix et Fugue à Dannemora.

Le batman aura d’autres méchants Le pingouin de Colin Farrell et Falcone carmin par John Turturro.

D’après le peu d’informations dont nous disposons, il semble que le film de Le batman Il aura un meurtrier qui tue certains des gangsters de la ville et la police n’a aucun indice pour l’attraper. Ce sera alors que le chevalier noir apparaîtra et enquêtera sur l’affaire. Alors que la ville de Gotham aura la menace de plusieurs autres méchants qui provoqueront le chaos partout.

Le batman Ce sera le premier d’une trilogie écrite et réalisée par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson.

Le film sortira le 25 juin 2021, mais s’ils continuent comme ça, ils filtreront finalement tout le tracé.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a fait Master of Graphic and 3D Design.