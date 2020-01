Ils filtrent un personnage clé de The Batman et complotent les détails

Le rôle de l’acteur Alex Ferns dans Le batman Il a été divulgué, ce qui offre des indices clés sur l’histoire que le film nous offrira.

Pour l’instant, nous connaissons peu de détails sur l’intrigue du film de Le batman, mais chaque fois que de plus amples informations sont publiées, nous pouvons ainsi découvrir de quoi il s’agit. L’acteur Adam Ferns de la série spectaculaire HBO Tchernobyl Et le personnage qu’il jouera est la clé.

Adam Ferns donnera vie à Commissaire Pete Savage, Ce qui signifie que Jim Gordon (Jeffrey Wright) De toute évidence, ce n’est toujours pas le cas. Cela confirme que Le batman aura lieu au début de la Chevalier noir, et en plus de voir le voyage de Bruce Wayne du gardien recrue au plus grand détective du monde, nous verrons également Gordon monter dans les rangs de la police de Gotham City.

De plus l’acteur Avec O’Neill (également de Tchernobyl) pourrait jouer le patron Mackenzie Bock.

Qu’est-ce que cela signifie que Pete Savage et Mackenzie Bock sont dans le film?

Matt Reeves est le réalisateur et scénariste de The Batman et il est dit que l’intrigue ressemble étroitement aux histoires de DC Comics. Pour les méchants qui apparaîtront, il est clair qu’il y aura certaines références à Le long Halloween (Le long Halloween). Mais que Pete Savage et Mackenzie Bock soient dans le film signifie également qu’ils ont pris des références dans les bandes dessinées de No Man’s Land (No man’s land).

Cette histoire commence par un grand tremblement de terre qui isole la ville de Gotham, les citoyens doivent évacuer leurs maisons et seuls quelques méchants en profitent pour gouverner la ville et Batman qui les arrête un par un.

Donc, si nous remontons l’histoire de Le long Halloween et No Man’s Land Dans le film The Batman, nous obtenons un cocktail très intéressant qui mélangera la version la plus détective du personnage avec beaucoup d’action.

Le Batman sera présenté le 25 juin 2021. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires.



