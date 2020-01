Ils filtrent une romance dans Los Eternos, le nouveau film Marvel

Ils fuient beaucoup d’informations sur L’Éternel, le film de Marvel qui sortira cette année 2020 et est toujours en tournage complet.

Jusqu’à présent, nous avions vu des images de Sersi (Gemma Chan) et Dane Whitman / Black Knight (Kit Harington), mais la romance entre ces personnages a déjà été confirmée L’Éternel, le nouveau film de Marvel qui est destiné à avoir autant d’impact que les Gardiens de la Galaxie.

Dans l’image suivante, nous pouvons voir comment les deux personnages s’embrassent dans une scène passionnée, le plus curieux est qu’il semble qu’ils le soient actuellement, ce qui confirme également que l’action de L’Éternel se déroulera tellement dans un passé assez lointain (il y a des milliers d’années ans) comme aujourd’hui.

L’image est de mauvaise qualité, car elle a probablement été réalisée à grande distance.

Que disent les bandes dessinées de cette relation?

Dans les histoires de Marvel nous avons pu voir la relation entre Sersi et Dane Whitmanen fait, elle pensait qu’elle devenait folle et c’était grâce à Chevalier noir ce qui a ralenti son désir d’attaquer ses coéquipiers. L’Éternel ils ont réalisé leur nature instable et envoyé trois de leur race, Ikaris, Arex et Sprite, à New York pour le retourner à Olympia. Ils craignaient que Sersi souffrir ce qu’ils appellent le Mahd W’yry, une dépression mentale due à la durée de vie L’Éternel. Sersi a rejeté leurs craintes comme étant archaïques et a refusé de les accompagner dans leur patrie. Ce qui a provoqué une bataille contre les Avengers.

Pouvons-nous voir cela dans le film de merveille? Dites-nous probablement l’origine de L’Éternel et le principe de la relation entre Sersi et Danois Whitman. Ainsi, la descente dans la folie le quittera sûrement pour une deuxième partie. De plus, elle est amoureuse de l’humanité, il est donc normal d’avoir une liaison avec Dane Whitman / Black Knight.

Le synopsis officiel ne nous sort pas du doute:

The Eternal, est une nouvelle et passionnante équipe de super-héros de l’UCM (Marvel Cinematic Universe), d’anciens extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis des milliers d’années. Après les événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se rassembler contre le plus vieil ennemi de l’humanité, The Deviants.

Le casting est dirigé par Richard Madden comme le tout-puissant Ikaris, Gemma chan comme Sersi, amoureux de l’humanité, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry en tant qu’inventeur intelligent Phastos, Salma Hayak en tant que chef sage et spirituel Ajak, Lia McHugh comme le Sprite, une vieille femme qui ressemble à une fille, Don Lee comme le puissant Gilgamesh, Barry Keoghan comme le lointain Druig et Angelina Jolie Comme la féroce guerrière Thena. En outre Kit Harrington Il a été choisi comme Dane Whitman, qui semblait au début qu’il n’allait pas jouer un grand rôle, mais de plus en plus, on lui accorde plus d’importance, selon les fuites.

Los Eternos sortira le 30 octobre 2020.

