Ils filtrent une scène de Zemo dans Captain America: Civil War (2016)

Les images qui ont été filtrées et que nous vous laissons ci-dessous appartiennent à la boîte Marvel de «Infinity Saga». Nous pouvons voir comment Zemo (Daniel Brühl) avait une scène d’introduction très différente dans Captain America: guerre civile.

La première fois que nous avons vu Zemo dans Captain America: guerre civile c’est quand il a torturé un ancien agent d’HYDRA dans un sous-sol pour obtenir le journal qui lui permettrait de contrôler la Soldat d’hiver. Cependant, dans une version antérieure du film, le plan était que nous rencontrions d’abord le méchant lors d’une vente aux enchères au marché noir.

Maintenant, cette scène a finalement fui et montre Zemo utiliser un gaz nocif / toxique pour désactiver ceux qui l’entourent et ainsi voler le journal.

C’est une façon proprement sinistre de la présenter, donc on ne comprend pas bien pourquoi Marvel Studios et les Russo Brothers ont décidé de remplacer la scène lors des reprises. Mais il est clair qu’en tout cas, il a été démontré que Zemo était prêt à tout pour ce livre.

La vidéo peut être visionnée sur Reddit.

Le personnage reviendra dans la série The Falcon and the Winter Soldier.

Ils étendent l’univers cinématographique Marvel à la plate-forme de streaming Disney +. Là, nous pouvons voir les nouvelles aventures de Falcon et The Winter Soldier qui affronteront Zemo une fois de plus. Un grand rival qui a séparé les Avengers dans le film Captain America: guerre civile.

Ici, nous vous laissons le teaser de la série où nous pouvons voir Zemo qui ne porte toujours pas le masque violet des bandes dessinées, ce qui n’est pas arrivé à aucun moment dans le film de 2016. Bien que dans plusieurs images et Concepts Art, il ait été révélé que Il l’utilisera.

