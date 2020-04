Ils fuient un ensemble LEGO qui confirme les spoilers pour Wonder Woman 1984

Il y a quelques mois, tout ce qui allait se passer dans le film Wonder Woman 1984 a été divulgué et il semble que les choses peuvent être confirmées grâce à LEGO.

Le film Wonder Woman 1984 Il a retardé sa publication en raison de la pandémie mondiale créée par le coronavirus. Récemment aussi, l’intrigue a été divulguée et il semble que cette information était tout à fait correcte, puisque LEGO confirme la scène finale et l’apparition de Cheetah.

Voici l’intrigue qui a été divulguée (Attention SPOILERS):

Dans les années 80, Wonder Woman agit comme un super-héros dans l’ombre, le monde est au bord de la guerre froide et un homme très ambitieux acquiert un objet exaucant des souhaits. Diana Prince veut que Steve Trevor revienne, mais cela lui fait progressivement perdre ses pouvoirs. Alors que le Dr Barbara Minerva souhaite être plus forte et devient guépard. Son apparence est féline, avec une fourrure jaune et une fourrure blanche. Très similaire à l’image LEGO. Wonder Woman portera également l’armure dorée dans la scène finale lorsque le méchant transmettra un message au monde.

Le film appartient à l’univers DC Comics mais n’aura aucune référence à un autre héros.

Bien que les événements de Wonder Woman 1984 appartiennent au même univers que Batman v Superman ou Justice LeagueNous ne verrons aucun de ces super-héros dans un caméo. D’autant plus qu’en 1984, s’il était né, ils étaient très jeunes.

Réalisé par Patty Jenkins a un casting spectaculaire dirigé par Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Gabriella Wilde, Connie Nielsen, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Penelope Kapudija, Kelvin Yu, Bern Collaco, Shane Attwooll, Lyon Beckwith, Kosha Engler, Constantine Gregory, Jamaal Burcher, Brittney Aleah, Peter Brooke, Vickie Warehime, Aykut Hilmi, John Gettier, Samantha Russell, Rodrig Andrisan, Jeff Moore, Bill Tomek, Kiesha Preston, Russell Barnett, Marisol Correa, Maggie Lovitt, Roger Tyler, Kristoffer Polaha, Rosanna Walls, Oakley Bull.

