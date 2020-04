Ils fuient un nouveau monstre de Godzilla vs Kong

Le film où il y aura les monstres les plus grands et les plus exagérés sera Godzilla vs Kong et nous pouvons déjà savoir à quoi ressemblera un nouveau titan.

Les jouets montrent l’apparence d’un nouveau monstre du film Godzilla vs Kong Et nous pouvons également savoir ce qui se passera dans cette confrontation épique entre deux êtres de légende.

Godzilla vs Kong Il est censé sortir en salles en novembre, mais il est actuellement difficile de savoir si la pandémie de coronavirus aura un quelconque impact à cette date. Puisqu’il y a beaucoup d’autres films qui ont choisi ce mois-là comme Black Widow. Nous espérons donc que rien n’affecte le crash le plus monstrueux que l’on puisse voir dans une salle de cinéma.

Jusqu’à présent, très peu de choses ont été révélées sur le film, mais il semble que le gorille géant brandira une formidable nouvelle hache tout en combattant Godzilla, mais c’est en fait Mega Godzilla qui nous intéresse le plus. Un croisement apparent entre votre moi normal et MechaGodzilla des films classiques de Toho, ce qui signifie que le monstre “roi” recevra quelques améliorations, peut-être après avoir été gravement blessé par Kong.

Il y a aussi un nouveau monstre appelé Nozuki, et il est possible qu’il soit un méchant dans le film Godzilla vs Kong. De plus, nous pouvons voir ces êtres qui étaient sur l’île du singe et qui lui ont causé tant de problèmes lors de la première livraison.

Ici nous vous laissons les images filtrées du merchandising du film:

Il est curieux que les jouets indiquent également l’impact des dommages qui ont été causés entre eux.

Mecha-Ghidorah apparaîtra-t-il?

Un des grands doutes de Godzilla vs Kong qui n’a pas encore été divulgué est de savoir si nous verrons une version technologique de Ghidorah. Depuis l’organisation maléfique est restée l’une des têtes de ce monstre. Soi-disant, ils créeront un grand robot pour faire face aux titans et seule l’union des deux grands protagonistes peut l’arrêter. Quelque chose comme Pacific Rim, mais à l’envers.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.