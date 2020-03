Ils peuvent être assez étranges pour sauver le monde. Bande-annonce ‘Connected: Family Mode’

Ce qui est promis, c’est la dette: Sony Pictures a sorti les deux premiers trilers de «Connecté: mode famille», bande d’animation prometteuse écrite et réalisée par les débutants Michael Rianda et Jeff Rowe sur la lutte quotidienne d’une famille pour créer un lien … tandis que la technologie se révolte dans le monde entier!

Katie Mitchell, une adolescente créative et non conventionnelle, est acceptée dans l’école de cinéma de ses rêves. Mais ses plans pour aller à l’université sont tronqués lorsque son père Rick, un amoureux de la nature, décide que toute la famille accompagne ensemble Katie lors de son voyage à l’école et fait donc quelque chose ensemble une dernière fois.

Katie et Rick sont rejoints par le reste de la famille composée de la mère extrêmement optimiste de Katie, Linda, son petit frère excentrique Aaron, et Monchi, la charmante mascotte carlino charnue de la famille, pour ce dernier voyage en famille.

Soudain, les plans de Mitchell sont interrompus par une révolte technologique mondiale: tous les appareils électroniques, si chers aux humains, décident qu’il est temps de prendre le pouvoir. Avec l’aide de deux robots amicaux en panne, les Mitchell doivent laisser leurs problèmes derrière eux et travailler en équipe pour se sauver … et sauver le monde entier!

Produit par Phil Lord et Chris Miller, que nous pouvons considérer comme très responsables de succès tels que ‘Rain of albndigas’, ‘The LEGO movie’, ‘Cigeas’ ou ‘Spider-Man: A new univers’, le film atteindra cinémas en Espagne et aux États-Unis le 18 septembre.

Puis ses deux premiers trilers, l’un en espagnol et l’autre en anglais.

