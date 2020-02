Ils prévoient un film Mysterio (Jake Gyllenhaal)

Partager

Jake Gyllenhaal Il a fait un excellent travail Le méchant de Spider-Man, afin qu’il puisse avoir son propre film de Mysterio.

Selon les derniers rapports, SONY développe un film de Mysterio ce serait un spin-off de Spider-man: loin de chez soi (2019). Alors Jake Gyllenhaal il répéterait le rôle de Quentin Beck et ainsi ils raconteraient comment il a survécu après les événements de la bataille de Londres. Depuis qu’il est théoriquement mort, même si l’on sait déjà que cela aurait pu être un truc.

SONY crée un vrai Univers Spider-Man avec ses méchants, depuis Venin 1 et 2, Morbius a été ajouté, mais ils ont également annoncé un mystérieux merveille première d’ici 2021. On pense Kraven le chasseur ou Femme araignée, mais il y a une dernière option qui prend beaucoup de force et serait la Film Mysterio.

Toutes les routes mènent au Six Sinister.

Depuis très longtemps, SONY veut faire un film du Six Sinister. Dans la scène post-crédits de The Amazing Spider-Man 2: La puissance de l’électro de 2014, ils ont déjà montré une pièce où ces méchants avaient une petite référence. Mais après ce film, cette saga s’est terminée, alors ils ont abandonné l’idée.

Mais maintenant, les choses ont changé, Spider-Man de Tom Holland a déjà fait face Le vautour et Mysterio, en plus il y a des films Venin et Morbius. Il ne reste donc que deux membres pour obtenir les six accidents. Les voir tous ensemble serait vraiment une chose effrayante, mais le problème est que Venom et Morbius sont tous deux des anti-héros, pas des méchants classiques, donc cela n’aurait aucun sens pour eux d’entrer dans une guerre ouverte contre le spiderman.

Ce qui est clair, c’est qu’un Film Mysterio avec Jake Gyllenhaal ce serait une excellente idée et ensuite faire les six accidents serait le point culminant parfait pour les aventures de Peter Parker.

