Ils reconnaissent que l’Univers des monstres a été une expérience ratée

Quand ils ont essayé de créer un univers de monstres avec Dracula, la momie et le reste des propriétés d’Universal n’ont pas eu le succès attendu.

Marvel depuis 2008 a enseigné au reste des studios de cinéma qu’il est possible de créer beaucoup de films d’une franchise et qu’ils ont une certaine cohérence et sont entrelacés entre eux. Les résultats sont indéniables et comptent déjà 23 livraisons et ont collecté plus de 22,560 millions de dollars. Ils ont donc pensé faire de même avec un Univers de monstres mais cela a entraîné un échec total.

L’exécutif d’Universal Donna Langley a parlé de la question:

«Nous avons essayé d’entrelacer notre univers de monstres et ce fut une tentative infructueuse. Ce que nous avons réalisé, c’est que ces personnages sont indélébiles pour une raison, mais il n’y a aucune urgence derrière eux et certainement le monde ne demandait pas un univers partagé de monstres classiques. Mais nous sommes revenus et avons créé une approche qui est d’abord pour les cinéastes, dans tous les budgets. »

Il y a une partie où il a raison et une autre où il n’est pas.

Parfois, les dirigeants hollywoodiens semblent parler indépendamment de ce que veulent les fans et les téléspectateurs. Il est clair que des personnages tels que Dracula, le loup-garou, Frankenstein et l’homme invisible font partie de la culture populaire et sont très reconnus. Un film ou une série à leur sujet suscitera toujours un certain intérêt. Dans ce cas, il a absolument raison.

Mais il a tort de penser que ce n’était pas une bonne idée de faire une sorte de super crossover avec tous. Présentez-les individuellement puis réalisez un grand film en les réunissant tous avec style MarvelCela aurait été un grand succès. La seule chose est qu’il doit bien faire. Si le premier film de Dracula c’est mauvais et la momie Croisière Tom il existe également un risque d’échec du projet. Alors maintenant, nous devrons les voir séparément et chaque scénariste et réalisateur apportera leurs idées au lieu de faire une histoire globale sur un Univers de monstres.

