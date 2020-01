Ils révèlent comment ils ont inclus la musique et la romance dans le remake

Depuis que Disney a annoncé le live-action de Mulán, de nombreux fans se demandent comment cette version sera. Maintenant, son directeur a révélé les détails de la façon dont ils ont inclus la musique et la romance dans le remake.

Au cours de la dernière année, Disney Il a eu de grands succès au box-office avec les films qu’il a sortis. L’un d’eux était Le roi Lion, une nouvelle version live-action qui a surpris tout le monde. Maintenant, la société cherche à faire de même avec Mulán et son directeur a révélé quelques détails sur la célèbre musique et s’il y aura des éléments romantiques.

Après Aladdin et Le roi Lion, des adaptations fidèles aux originaux, Mulán cherche à nous offrir une version très différente du classique bien-aimé des dessins que nous avons rencontré en 1998. Au lieu de l’adaptation littérale, dans son cas, il a été décidé de le transformer en un film plus réaliste et adulte, en le dépouillant des chansons et de ses éléments plus enfantins, comme le dragon Mushu.

Soyez fidèle au contenu original

Dans une interview accordée à Ecartelera, Niki Caro Il a expliqué qu’ils se sont battus pour choisir le moment de l’action en direct de Mulán Je rendrais hommage à la bande originale de la version animée. Mais après tant de recherches, trouver le moment parfait et c’est devenu une scène emblématique dans ce nouveau film de Disney

Quant à la romance dans la nouvelle version de Mulán, le réalisateur a révélé qu ‘”il y aura des éléments romantiques dans le film si vous voulez les voir”. Dans cette action en direct, nous verrons Liu Yifei dans la peau du célèbre guerrier et héroïne chinois.

Selon Niki Caro, est le meilleur moment pour revoir Mulán sur grand écran: «Cette histoire a plus de mille ans. Son voyage de fille de ville à soldat à guerrier et légende a quelque chose pour tout le monde. Pas étonnant qu’il ait été compté autant de fois. Mais je crois que il n’y a jamais eu de meilleur moment pour raconter l’histoire d’une jeune femme guerrière“.

