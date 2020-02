Ils veulent ajouter un grand héros aux films Marvel

Quelqu’un qui a partagé les aventures de Hulk, Captain America et Captain Marvel, doit être dans le films marvel.

Ils prévoient d’ajouter Rick Jones, un adolescent qui a été sauvé par les films Marvel, aux films Marvel Bruce Banner, qui a amené le scientifique à devenir Hulk et, depuis lors, le jeune homme a joué un rôle clé dans de nombreuses aventures de bandes dessinées. Il a servi comme Bucky pendant un certain temps et est venu se battre aux côtés des Captain Marvel d’origine.

Maintenant, tous les rapports indiquent que les films Marvel pourront compter sur Rick Jones. S’il est vrai que ces rumeurs ont commencé à émerger avec le film de Captain Marvel (2019), mais au final, cela s’est avéré incorrect. Mais maintenant, il semble que le studio de cinéma soit totalement déterminé à le présenter. Bien qu’on ne sache pas si ce sera dans le film Captain Marvel 2 (2022) ou dans certaines séries de la plateforme de streaming Disney +.

C’est l’agent Coulson qui était en charge de Rick Jones.

Il est clair que les films de l’Univers de Marvel continueront de se développer considérablement dans les années à venir et Kevin Feige il semble certainement apporter de nombreux nouveaux héros et méchants pour aider à combler le vide laissé par le départ de Veuve noire, Iron Man et le Captain America. Ils ont donc besoin de quelqu’un pour représenter les jeunes sans pouvoirs qui font équipe avec les plus grands. Il s’agit d’une technique de marketing de base, car ils introduisent une représentation du public avec les protagonistes.

Le caractère de Rick Jones il n’a aucun pouvoir, bien qu’il ait passé tant d’aventures dans les bandes dessinées qu’il est venu contrôler l’esprit de Hulk, il a appris les arts martiaux Steve Rogers et formé une jeune agence de radio amateur. Donc, même si cela semble être une petite chose, c’est un grand héros qui lui a toujours donné beaucoup de volonté pour suivre.

Aimeriez-vous voir ce personnage dans les films Marvel? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

