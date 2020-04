Ils voulaient que Buffy contre les vampires et Cyclopes soient cousins

En écrivant X-Men, Joss Whedon admet qu’il avait l’intention que Buffy contre les vampires et le mutant Cyclope soient cousins.

Le monde des super-héros a eu de nombreux croisements avec d’autres personnages de séries, de films et même d’éditeurs rivaux. Mais l’écrivain et cinéaste Joss Whedon voulait Scott Summers (Cyclope) et Buffy Summers (Buffy contre les vampires) avait une relation familiale. Cela introduirait la série télévisée dans l’univers Marvel.

Buffy Summers, mieux connue comme l’héroïne de la télévision, du cinéma et des bandes dessinées connue sous le nom de Buffy the Vampire Slayer, a été créée par Joss Whedon, qui, à un moment donné, était l’auteur de la bande dessinée X-men Marvel la plus populaire intitulée “Astonishing” X-Men »et publié en 2004.

Joss Whedon a admis que la possibilité qu’ils soient de la famille est devenue très réelle.

Pendant l’épisode, Buffy contre les vampires “Normal à nouveau” À partir de la saison 6, elle se retrouve dans un établissement psychiatrique après avoir été maudite par des hallucinations par un démon.

«Pour moi, c’est devenu fascinant parce que dans une certaine mesure, il s’agissait du processus créatif. Élever l’idée qu’elle avait créé ce monde signifiait que nous pouvions examiner le monde que nous avions créé et que nous pouvions en parler en brisant le quatrième mur, mais pas d’une manière affreuse de «quatrième mur»… Comme «Comment fait-elle cela? Quel est le but? ‘Ce qui est non seulement amusant pour le spectacle où certaines choses n’ont pas beaucoup de sens, mais aussi pour, vous savez, ce genre de moment existentiel de votre vie auquel vous pensez … Est-ce mon famille? C’est comme ça que je regarde? Est-ce ce que nous mangeons? Tout cela est très étrange et je ne comprends pas comment nous sommes arrivés ici. “

Puis, ironiquement, il a rapidement raconté une référence jetée, mais certainement amusante, aux X-Men.

“J’ai essayé de mettre une ligne quand je faisais les X-Men où Scott Summers a dit qu’il avait un cousin qui était dans un établissement psychiatrique qui pensait qu’elle combattait les démons, mais je ne pouvais pas le justifier, je ne pouvais pas avoir une conversation pour que tout fonctionne mieux “