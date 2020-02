Images fuites, vidéo de Batman révèlent le premier regard sur la combinaison de combat, Batcycle

Des images fuites et une brève vidéo de l’ensemble de The Batman ont fuité en ligne et révèlent la combinaison complète ainsi que le Batcyle.

Les images / vidéos semblent provenir du cimetière de Glasgow Necropolis en Ecosse. Un cascadeur est dans le Batsuit, pas Robert Pattinson.

Il semble que ce sera la combinaison la plus réaliste à ce jour.

La vidéo montre Batman conduisant le Batcycle avec une autre moto (éventuellement conduite par Catwoman) avant de s’écraser.

Le film met en vedette Robert Pattinson comme Batman, Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, Jeffrey Wright comme James Gordon et Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et devrait ouvrir le 25 juin 2021. Matt Reeves est direction.

