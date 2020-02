Indiana Jones 5 devrait ressembler à Marvel selon Harrison Ford

Partager

L’acteur Harrison Ford l’a dit clairement, pour que Indiana Jones 5 réussisse, il doit avoir la qualité des films Marvel.

Bientôt, ils commenceront à tourner le film Indiana Jones 5 et son protagoniste, Harrison Ford, pensez que ce nouvel épisode doit être au niveau de la saga et être un grand adieu. Pour cela, il donne l’exemple aux films de Marvel.

Depuis leur création Iron man en 2008, le Marve Cinematic UniverseIl a évolué pour devenir la principale franchise de l’industrie. Avec 23 films, ils ont récolté plus de 22,560 millions de dollars. En outre Avengers: Fin de partie C’est le film le plus rentable de tous les temps. Ils ont donc montré qu’ils savent très bien faire les choses.

Dans le sillage du succès retentissant de MCU, plusieurs autres études ont tenté de développer leurs propres univers partagés, mais aucune d’entre elles n’était proche de reproduire les résultats de Marvel.

Ni DC Comics, ni Universal Monster, ni même Star Wars n’ont pu se rapprocher.

Maintenant Harrison Ford il veut que Indiana Jones 5 ont un succès similaire, donc les responsables n’ont pas pris soin de retarder la date de sortie, jusqu’à ce que tout soit parfait.

«Je ne veux vraiment pas donner aux fans ce qu’ils veulent voir, je veux leur donner quelque chose à quoi ils ne s’attendent pas. Si vous faites exactement la même chose pour la cinquième fois, il peut y avoir une certaine déception. Certes, les films Marvel ont fait un exemple spectaculaire de réussite du travail en arrière. Eh bien, nous n’allons pas faire un autre Indiana Jones à moins d’être en mesure de faire quelque chose de très gros. Nous voulons que ce soit le meilleur. Nous avons quelques problèmes de programmation et certaines choses à faire dans le script, mais nous sommes déterminés à le faire juste avant de commencer. »

Indiana Jones 5 sera présentée le 9 juillet 2021. Ce sera probablement la dernière fois que nous verrons Harrison Ford Interpréter l’archéologue mythique. Espérons donc que c’est une belle histoire de Niveau Marvel.

Partager

Article précédent

Ils filtrent l’image d’une victime du méchant de The Batman (SPOILERS)

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a fait Master of Graphic and 3D Design.