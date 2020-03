Indiana Jones 5 doit ramener Shia LaBeouf

L’annonce que Steven Spielberg ne dirigera pas Indiana Jones 5, pourrait ouvrir la porte au retour de Shia LaBeouf dans le rôle de Mutt

L’annonce que Steven Spielberg ne dirigera pas Indiana Jones 5 a surpris les fans, mais ouvre de nombreuses opportunités pour le nouveau film. Alors que Harrison Ford est heureusement toujours prêt à revenir au personnage, un nouveau réalisateur signifie l’opportunité de corriger certaines des erreurs de Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. À savoir, un nouveau film pourrait signifier le retour du personnage de Shia LaBeouf, Mutt. Bien qu’il ait été rapporté que le personnage n’apparaîtra pas dans le nouveau film, le nouveau réalisateur pourrait capitaliser sur la renaissance de Shia LaBeouf et racheter le personnage.

De nombreux fans se sont plaints de Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal à partir du moment de sa première en 2008. Parmi les plaintes figurent la survie d’Indy à une explosion nucléaire dans un réfrigérateur, l’apparition soudaine d’étrangers à la fin du film et, bien sûr, Mutt. Mutt est un classique des années 50 et le fils inconnu du Dr Jones. Tout au long du film, il semblait que Mutt était prêt à reprendre la franchise dans les futurs films. Cependant, avec la décision de ramener Ford et l’annonce que LaBeouf n’apparaîtrait probablement pas dans le cinquième film, il semble que les producteurs aient reculé sur cette idée.

Le mouvement n’est pas trop surprenant si vous l’avez vu Le royaume du crâne de cristal. Il est difficile de surmonter des scènes comme celle dans laquelle Mutt se lie d’amitié avec un groupe de singes et se balance à travers les vignes de la jungle dans un effort pour revenir à la poursuite en voiture. De même, le personnage est conçu pour s’adapter dans les années 1950 et pas grand-chose d’autre. Le nouveau film se déroulant probablement dans une décennie différente, il est difficile de voir où Mutt se situe.

Mais que se passerait-il si le nouveau réalisateur ramenait le personnage? LaBeouf est en hausse après la première de 2019 Le faucon au beurre d’arachide, film qui a joué et qui a recueilli les éloges des critiques. En outre, il a suscité l’enthousiasme pour les prix plus tôt cette année pour Honey Boy, dans lequel LaBeouf a écrit et joué. Maintenant que les actions de LaBeouf augmentent, c’est le moment idéal pour lui permettre de se racheter en tant que Mutt.

Ensuite, il y a la question d’Indy dans le nouveau film. Pourquoi, après s’être lié avec son fils perdu depuis longtemps, le laisserait-il pour retourner à son aventure habituelle? Les fans ne recevront-ils pas plus qu’un commentaire informel sur Mutt ou même le mentionner? Il y a aussi l’occasion perdue des blagues drôles de père et fils qui ont fait La dernière croisade C’était tellement mémorable.

Indiana Jones 5 devrait essayer de corriger les erreurs de la franchise. L’un des problèmes avec le dernier film était qu’il se sentait trop en sécurité. Il y a eu près de deux décennies entre The Last Crusade et The Kingdom of the Crystal Skull, mais il semblait que les cinéastes étaient à l’aise avec le rechapage du même terrain qu’ils avaient déjà parcouru. Ils voulaient s’en tenir à la formule et donner aux gens ce qu’ils savaient déjà aimer. Avec le nouveau film, Spielberg et compagnie devraient prendre plus de risques.

Et quoi de plus risqué que de ramener Mutt? C’est le genre de mouvement qui fait que les films se démarquent des dizaines de franchises qui sortent chaque année. Inclure le fils d’Indy est un moyen d’ajouter de la profondeur au film. LaBeouf a grandi en tant qu’acteur depuis ce film et ce serait formidable de voir son interprétation du personnage plus de dix ans plus tard. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui attend le nouveau film, mais les fans peuvent s’attendre à ce qu’un nouveau réalisateur apporte une nouvelle version de la série et leur donne l’aventure qu’ils méritent.

