Indivisible publié sur Nintendo Switch sans que les développeurs ne le sachent

Indivisible a été brutalement publié sur le Nintendo Switch eShop à l’insu de ses développeurs. Le magnifique RPG d’action lancé à l’origine en octobre de l’année dernière, et n’était disponible que sur PC, PlayStation 4 et consoles Xbox One jusqu’à présent.

Indivisible était l’un des meilleurs jeux indépendants de 2019. Développé depuis plus d’une demi-décennie à Lab Zero Games à la suite de l’excellent combattant du studio Skullgirls, Indivisible a levé 2 millions de dollars en financement participatif afin de conclure un accord avec l’éditeur 505 Games. Le mélange amoureusement conçu du combat Valkyrie Profile, de la plateforme Metroidvania et de l’esthétique de l’Asie du Sud-Est a rendu Indivisible indéniablement unique. Mais malgré sa qualité, la publicité minimale du jeu a fait qu’il n’a pas fait grand bruit lorsqu’il est arrivé sur le marché – même une fois qu’il a finalement été ajouté au Xbox Game Pass. Maintenant, il semble que le problème ait refait surface avec la version Nintendo Switch.

Plus tôt, Mike Zaimont, concepteur principal sur Indivisible chez Lab Zero, a tweeté que le jeu était disponible sur le Nintendo Switch eShop en Amérique du Nord et en Europe aujourd’hui. Cependant, Zaimont a déclaré que lui et son équipe “n’avaient aucune idée” de la sortie de la version Switch, et qu’ils ne l’ont découvert que “parce que les gens sur Twitter nous ont envoyé des félicitations”. Alors qu’il a continué à louer le port lui-même, il a également souligné qu’il s’agissait d’une version obsolète du jeu avec des fonctionnalités manquantes. “La version Switch d’Indivisible elle-même est excellente, le groupe de portage a fait un excellent travail! Fonctionne à un débit d’images stable, même portable. Cependant, l’ancienne version qui était apparemment maintenant publiée n’a pas de coopération, NG +, ou quoi que ce soit d’autre récent. Je me suis vérifié. “

Zaimont a déclaré qu’il n’y avait eu aucune annonce préalable d’une date de sortie pour une autre version d’Indivisible et aucune préparation PR ou publicité quelle qu’elle soit, ajoutant que même l’image affichée sur la page eShop Nintendo Switch du jeu était erronée. “Ce lancement ne représente pas les normes de qualité de Lab Zero. Ce n’est tout simplement pas. Je suis désolé. Ce n’était pas nous. Mais bon, c’est 20% de réduction”, a-t-il conclu. D’autres personnes dans le fil ont publié des captures d’écran du site Web de 505, qui répertorie toujours la date de sortie de la version Switch comme “TBA”.

Indivisible était déjà un jeu malheureusement négligé, et c’est une grande occasion manquée de rehausser son profil. Il y a évidemment eu un manque de communication déconcertant entre 505 Games, Lab Zero et l’équipe qui gère le port. Le lancement furtif d’un jeu n’est pas inconnu, mais ce n’est tout simplement pas la façon dont cette version de la boutique en ligne Nintendo Switch, ou toute autre version de jeu vidéo, aurait dû être gérée.

