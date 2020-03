Infinity Stones reviendra aux héros Marvel

Partager

Les Infinity Stones seront les personnages principaux d’un crossover épique qui réunira les meilleurs héros Marvel.

Marvel comics a annoncé une nouvelle série appelée Destins infinis où le Infinity Stones sera en la possession de certains méchants et des puissants héros de Marvel. La série mettra en vedette huit annuelles différentes, chacune mettant en vedette un personnage en tant que star invitée. Commençant par Iron Man Annual numéro 1 Jed MacKay et Ibraim Roberson, avec Quantum. Suivi par Captain America Annual numéro 1 Gerry Duggan et Marco Castiello avec Overtime.

L’histoire d’Iron Man se concentrera sur Tony Stark traquer les kidnappeurs de Miles Morales, le conduisant à affronter Quantum et l’évaluateur. Pendant ce temps, nous pouvons voir ce qui se passe lorsque Captain America rejoint l’un des Infinity Stones, plus précisément celle de l’âme.

Les autres séries de héros Marvel incluent Miles Morales: Spider-Man Numéro annuel 1 co-vedette Amulet, et Incroyable Spider-Man numéro 2 Co-vedette annuelle de Star. Ces personnages entreront en contact direct et se lieront aux Infinity Stones.

Star a déjà interagi avec ces objets puissants.

Donner aux nouveaux personnages la chance d’interagir avec les objets les plus célèbres de Marvel est un excellent moyen de les mettre sous les projecteurs. Chaque année indéfinie Destinies comportera également une courte histoire en cours où vous verrez Nick Fury retrouver l’agent Coulson. Voilà comment Jed MacKay décrit la série principale:

«Les Infinity Stones ont trouvé de nouvelles maisons, tout comme les héros de Marvel! INFINITE DESTINATIONS est le prochain chapitre de l’histoire de ces objets puissants et des personnes avec lesquelles ils se sont unis. »

Description complète de la série Marvel:

«Les Infinity Stones et leurs capacités ont toujours été entourés de mystère, mais une chose est sûre: où vont ces objets puissants, les problèmes persistent. Attendez-vous à des batailles cataclysmiques, à des rebondissements choquants et à des révélations à couper le souffle sur certains des nouveaux personnages les plus prometteurs de Marvel lorsque INFINITE DESTINIES commencera en juin! Restez à l’écoute pour les annonces d’autres annuelles INFINITE DESTINATIONS qui seront publiées en juillet et août par les meilleurs talents de Marvel, y compris Kelly Thompson (Captain Marvel) et Saladin Ahmed (Miles Morales: Spider-Man). »

Partager

Publication précédente

La vraie raison pour laquelle le capitaine Marvel peut brandir le marteau de Thor

Article suivant

Batman admet qu’il est un terrible super-héros

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.