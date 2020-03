Infinity War révèle une nouvelle version de la mort de Vision

Posséder la Mind Stone était très important dans Avengers: Infinity War et sa mort a facilité le plan de Thanos.

L’un des graphistes de Avengers: Infinity War a révélé une nouvelle version de la mort de La vision dans le film 2018. Parce qu’en raison de l’intensité de la guerre contre Thanos qui s’est propagé à Avengers: Fin de partie, les gens oublient souvent que Vision est morte dans cet épisode et n’a pas été ressuscitée comme les autres.

Ce sera toujours dans la série WandaVison de Disney +, mais pour l’instant, il est mystérieux de savoir comment il reviendra. Il existe une théorie qui explique que Shuri (Sœur de Black Panther) quand j’essayais de retirer le Infinity Stone du front, il a fait une copie de son cerveau / esprit / âme. Mais nous devrons attendre un peu pour connaître la vérité.

Ryan Meinerding de Studios Marvel Il a écrit sur Instagram: “Voici un design Vision de la fin de Avengers: Infinity War.” Tout en enseignant des images spectaculaires.

Wandavision sera une série très importante pour l’avenir de Marvel.

Paul Bettany qui a joué à Vision dans Avengers: Infinity War Il a déclaré dans une interview: «Oui, je suis de retour à WandaVision… Je suis un grand fan de Kevin Feige, il a pris tellement de risques avec la série et le concept de cette série. Il est magnifiquement écrit par votre équipe d’écrivains, et c’est fou. Je veux dire, il est tellement déplacé et fou, les choix qu’ils font. Et les fans n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps… Ils auront une idée beaucoup plus intense, très, très bientôt, de l’apparence et de la sensation. »

La série suivra les événements commencés en Avengers: Infinity War et conclu en Avengers: Fin de partie et il faudra être très attentif car cela affectera d’autres films du UCM. Par exemple Docteur étrange 2 aura Sorcière écarlate en tant que protagoniste.

Donc, bien que La vision est mort en perdant le Gemme de l’esprit, sera bientôt très vivant à la fois sur la plateforme de streaming et dans les salles.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.