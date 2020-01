Injustice: Dieux parmi nous: quatrième année

Injustice: des dieux parmi nous. Cela fait quatre ans que le Joker a gâché le brun, énervant Superman comme lui seul peut le faire, de sorte que le joyeux garçon de Krypton s’est transformé en un tyran de livre, divisant les héros en deux côtés, à savoir , d’une part celle de la cape rouge qui recherche la paix absolue avec des formules rapides et nettes et de l’autre celle commandée par Batman qui ne voit pas bien ce qui se passe et a décidé d’arrêter la chose telle qu’elle est.

Après trois volumes en Injustice: Dieux parmi nous, Donnez-vous que je vous ai frappé dans lequel le côté Superman mange la collation de Batman malgré le Green Lantern Corps et tirant sur la magie de l’univers DC vient le moment d’augmenter les paris.

Je vois le vôtre Superman et, plus ou plus, je le télécharge. Je vais tirer la mythologie, voyons ce que vous en faites, extraterrestre de la cape rouge. C’est ce qui se passe lorsque vous touchez le moral de la chauve-souris. Cela vous mord.

Mais, (il y a toujours un mais), ce qui promet d’être une salade de gâteau anthologique comme des pains, qu’il y en a, ils ne sont pas si anthologiques, ni l’argument si surprenant, ni les surprises autant.

Et cela montre que le passage du temps et l’usure de l’histoire. Je ne veux pas dire que c’est ennuyeux, au contraire, mais ce n’est pas ce que c’était non plus. L’apparition de nouveaux personnages est toujours reconnaissante au lecteur désireux de reconnaître de nouveaux visages qui donnent de la sauce à la question mais ne parviennent pas à élever le niveau épique au niveau suivant.

D’un autre côté, nous avons l’écrivain Brian Buccellato, qui n’est pas Tom Taylor, bien qu’il essaie. Il parvient à bien sortir de la transe mais sans atteindre celui en suspens. Il manque “le point”, ce qui vous fait passer d’une histoire correcte à une histoire vibrante.

Dans la section graphique, nous avons les artistes habituels: Bruno Redondo, Tom Derenick, Mike S. Miller et Xermánico, toujours solvables dans leur travail et apportant une uniformité à leur travail qui ne provoque pas de chocs de style ou de changements radicaux contribuant à donner de la cohérence à la récit graphique

Comme un flash de lumière, met en lumière l’histoire racontée par Tom Taylor, qui implique Plastic Man, pleine de clins d’œil, amusante et assez intéressante.

En résumé, Injustice: des dieux parmi nous. Quatrième année Intégrale Cela nous donne exactement ce que nous attendons, de l’action et une vision différente des héros DC dans des situations différentes de celles des collections habituelles. Vous pouvez subir une légère usure mais conserver suffisamment de vigueur pour recommander la lecture. Voyons voir où les deux côtés atteignent.

Synopsis officiel

Injustice: quatrième année – Intégrale. Les dieux de l’Olympe ont éclaté sur Terre! Pendant quatre ans, Superman a subjugué l’humanité avec une poigne de fer. Leurs ennemis se sont dispersés ou sont morts tués … mais la résistance continue de se battre! Après une défaite incontestable, Batman, dans un pari aussi désespéré, aura recours à Arès, le dieu de la guerre, pour recruter le panthéon grec dans sa lutte contre Superman. Peut-être que l’homme d’acier est assez fort pour faire face à un dieu … mais que se passe-t-il lorsque son alliée la plus fidèle, Wonder Woman – fille de Zeus – se retourne contre lui?

Aussi plein d’action que le phénomène du jeu vidéo qui l’a inspiré, ce volume Injustice: quatrième année – Intégrale Il raconte l’histoire d’un monde fou et d’hommes et de femmes semblables à des dieux qui ne pensent qu’à le guider sur la bonne voie selon ce qu’ils considèrent comme la meilleure façon possible. Avec script Brian Buccellato (Flash) – à partir d’un argument de l’auteur original de la série, Tom Taylor (All-New Wolverine) – et dessin de Bruno Redondo (Terre 2), Mike S. Miller (Batman: Arkham Unhinged) et d’autres auteurs, ce roman graphique compile pour la première fois la quatrième année complète de la série à succès.

Article précédentScarlett Johansson pourrait continuer à l’UCM après Black Widow

Next articleLa mort de Venom est la fin la plus tragique des personnages de Marvel

Né au siècle dernier à une époque sans mondialisation, sans Internet et sans revues. Une télévision à deux canaux en noir et blanc et une Marvel qui m’est venue à l’âge de 6 ans sans couleur, mais cela a tout changé. Depuis, je n’ai pas arrêté. Chaque lecture, chaque auteur, chaque éditorial m’a amené ici à profiter de chaque instant. Et le meilleur reste à venir. C’est clair, je ne m’arrêterai pas.