Interview de Jason Mewes: Jay et redémarrage silencieux de Bob

Pour des générations de fans, Jason Mewes restera dans les mémoires comme Jay, le “compagnon de vie hétéro” de Kevin Smith, Silent Bob. Après avoir joué le premier rôle dans les Clerks de 1994, Mewes reprendrait le rôle pour chacun des films de Smith “View Askewniverse”, y compris Mallrats, Chasing Amy et Dogma, parmi de nombreux autres. Plus récemment, le duo est revenu pour Jay & Silent Bob Reboot, qui parcourt actuellement le pays sur une tournée théâtrale de type roadshow, qui a commencé fin 2019.

En plus de son travail sur Jay & Silent Bob, Mewes a récemment fait ses débuts de réalisateur avec Madness in the Method, dans lequel il joue comme une version tordue de lui-même, luttant pour être pris au sérieux en tant qu’acteur principal après avoir été transcrit en tant qu’acolyte stoner . Après avoir obtenu un livre sur la méthode agissant, ses efforts pour améliorer son métier se sont rapidement transformés en une vague de tueries hilarante. Le thriller / comédie meta crime possède une liste impressionnante d’acteurs de soutien, y compris Dean Cain, Teri Hatcher, David Dastmalchian et Danny Trejo, ainsi que les vétérans de View Askewniverse Kevin Smith et Brian O’Halloran. Madness in the Method marque également l’apparition finale à l’écran du grand Stan Lee.

Tout en faisant la promotion de la sortie vidéo à domicile de Jay & Silent Bob Reboot, Jason Mewes a parlé à . de son travail sur le film et de l’expérience singulière de prendre un film sur la route et de parcourir le pays pour rencontrer les fans. Il partage certaines de ses histoires de la route, déplore que ses responsabilités l’empêchent de lire autant de bandes dessinées qu’il le souhaiterait, et remet les pendules à l’heure pour savoir s’il a réellement mémorisé l’intégralité du scénario de Dogma. Enfin, il explique comment son “film solo”, Madness in the Method, s’est réuni et quel plaisir ce fut pour lui de réaliser son premier long métrage.

Jay et Silent Bob Reboot sont maintenant disponibles en streaming, numérique et Blu-ray.

Je suis un intervieweur très professionnel, un pro absolu, mais je suis tellement heureux de vous parler aujourd’hui.

Merci, j’apprécie ça, mon frère! J’adore, “Je suis très professionnel, mais vous f ****** rock!” Comment était ta journée?

Ça a été fantastique. Je regardais les nominations aux Oscars. Pour moi, c’est comme, peu importe. J’adore le spectacle, je regarde chaque année, mais je me soucie vraiment peu de qui obtient réellement les prix. Les trucs sympas ne gagnent jamais. À quel point serait-il difficile pour eux de se lever et de dire: “Meilleur acteur: Jason Mewes pour Madness in the Method?”

Oh mon Dieu, ce serait tellement surréaliste. Honnêtement, je n’ai jamais été encré dans l’idée que j’obtiendrais un quelconque type de nomination. Je pense juste que c’est une blague, honnêtement. Mais j’ai ressenti la même chose, et pour ne pas dire que c’est la même chose, mais nous avons dû faire nos empreintes de mains dans le ciment au Mann’s Chinese Theatre. Pendant des années, j’ai vu cela et j’ai dépassé les légendes dont les mains sont là-dedans. Je ne pouvais pas croire quand nous avons appris que nous allions mettre la main dedans. Je veux dire, c’est assez surréaliste et incroyable ce qui s’est passé. Nous avons fait une émission, Todd and the Book of Pure Evil, au Canada, et nous avons été nominés pour les Canadian TV Awards. Six nominations, et nous avons remporté le prix du meilleur ensemble comique, et c’était super excitant pour moi, car c’était un prix, et il venait du Canada, et c’était incroyable!

J’imagine que, chaque jour, vous marchez dans la rue et que quelqu’un vous voit et vous raconte comment les commis ont changé leur vie. Est-ce que ça se fait naître? Vous en avez fini?

Non, absolument pas! Mais, honnêtement, ça ne m’arrive pas souvent dans la rue. Juste peut-être aux spectacles. C’est ce que j’aime dans les tournées et ce que je fais. J’adore faire des conventions de bandes dessinées pour cette raison. J’adore faire mon stand-up, A-Mewes-ing Stories, et maintenant avec la tournée, c’est comme … Nous pouvons entendre les histoires les plus incroyables. Nous avons fait une rencontre avec un monsieur qui a grandi dans un orphelinat. Et quand vous avez 18 ans, l’État n’a plus à prendre soin de vous. Il a toujours su, quand il avait 10, 11, 12 ans, qu’il allait sortir dans la rue à l’âge de 18 ans, et personne n’allait jamais l’adopter. Et il a dit qu’il ne savait pas ce qu’il allait faire, qu’il n’avait pas d’amis, pas de famille. Mais il a dit à Kevin que tu m’avais sauvé la vie! Il a traîné avec un gars, et c’était vraiment gênant et ils ont à peine parlé, alors il a dit: “Hé, tu veux regarder un film?” Et ils ont regardé les commis. Ils en ont parlé, ils ont ri et ils se sont amusés. Une semaine plus tard, le gars a dit: “Hé, tu veux regarder un autre film?” Et ils ont regardé Jay et Silent Bob Strike Back. Et il a dit qu’ils étaient liés par ça, et le gars l’a adopté. Et maintenant, il est son père depuis de nombreuses années. Entendre des histoires comme ça est tellement incroyable.

Cela doit être si affirmatif à entendre lors des spectacles.

Nous pouvons les entendre lors des concerts, mais pour la plupart, à moins que je sois avec Kevin, la plupart des gens ne me reconnaissent pas! Dans chaque film, j’ai l’air différent, donc quand je marche dans la rue à L.A., ça n’arrive pas souvent. Parfois, je serai dans un magasin et quelqu’un dira: “Hé, tu parles comme ce mec.” Mais je ne m’en lasse pas, car ces histoires sont surréalistes et étonnantes. Ce n’est pas quelque chose que j’avais prévu. Je n’avais jamais prévu de faire de films. Même après Clerks and Mallrats, je n’avais pas prévu de faire de films. Ce n’est que, comme Chasing Amy, que je me suis dit: “Peut-être que c’est quelque chose que je peux faire …” Mais j’ai fait des travaux de construction, de toiture, de livraison de pizzas, tout au long de Dogma. Non, je n’en ai jamais marre. J’aime que les gens regardent toujours. Avant Reboot, nous n’avions pas fait de film ensemble, Kevin et moi ensemble, depuis environ 13 ans. Les gens viennent encore vers moi en disant: “Vous avez façonné mon enfance” ou “J’ai un ami qui vous ressemble” ou “mon ami et moi nous sommes déguisés en Halloween pour vous et c’est mon compagnon de vie hétéro.” ” C’est tout simplement des trucs géniaux.

J’imagine que vous en avez reçu beaucoup pendant le roadshow, qui est toujours aussi fort, non?

Oui. Nous avons fait deux mois, 37 villes, 60 spectacles. Jusqu’à Noël. Ensuite, nous avons pris deux semaines de congé pour Noël et le Nouvel An. Puis nous sommes revenus et avons fait un spectacle à Oakland il y a quelques nuits. C’était génial, 1900 personnes! Kevin a fait une exposition solo hier soir. Donc, janvier / février, le spectacle continue à être fort, mais je ne vais pas être du tout. J’étais à tous en 2019, mais c’est trop dur. J’ai une fillette de cinq ans et être loin d’elle pendant deux mois d’affilée est tout simplement trop difficile. Je serai à des spectacles, mais je ne serai pas à chacun.

Cela semble assez juste! D’accord, j’ai donc entendu une histoire et je veux savoir si c’est vrai. Ils disent que sur Reboot et sur Dogma, vous avez mémorisé tout le script en une nuit. Est-ce vrai?

Non, je veux dire, oui et non. Ce n’était que Dogma, et ce n’était pas en une nuit. C’était, genre, ça a pris peut-être un mois. Kevin m’a dit qu’Alan Rickman était dans le film, et il a dit: “Ecoute mec, il est britannique, c’est un acteur de théâtre sérieux. Tu ne peux pas déconner et bousiller ton dialogue.” Et j’étais vraiment nerveux que j’allais gâcher, alors j’ai continué à lire le script pour mémoriser tous mes dialogues, mais je l’ai lu encore et encore et encore, tant de fois, que j’ai absorbé les informations de tous les autres personnages. Je connaissais donc le scénario d’avant en arrière lorsque nous tournions.

Vous et Kevin n’êtes pas de faux nerds. Tu es la vraie affaire. Cela signifie beaucoup pour votre fandom, et je pense que c’est pourquoi ils restent, même au-delà du grand art que vous avez mis en place. Je suis sûr que beaucoup de gens sont intéressés, alors je voudrais demander quelles bandes dessinées lisez-vous en ce moment? Êtes-vous plongé dans la scène en ce moment?

Je ne suis pas! Je ne suis pas au fond de la scène. Mais j’essaie toujours de suivre la Justice League, la JLA. Je suis retourné et j’ai lu Kingdom Come. Mais j’ai lu Suicide Squad. Je suis un grand fan de Deadshot. Ils ont juste sorti quelques autres numéros de Deadshot, que je n’ai pas encore lus, mais j’attends de les avoir tous. Je ne lis pas autant que moi. J’avais l’habitude de porter des bandes dessinées avec moi dans mon sac à dos. Partout où j’allais, je lisais. Pendant que je marchais, alors que j’étais assis et que j’attendais un tour, en attendant du café, n’importe quoi. Je voudrais juste lire toute la journée. J’ai essayé de passer au numérique, mais … Essayer de regarder le téléphone et de lire, ce n’est pas pareil. Mais porter des livres avec moi maintenant est difficile. La plupart du temps, j’ai mon enfant avec moi, et sinon, je suis avec la femme, et si je ne suis pas avec la femme, je travaille. Je lis donc toujours, mais pas autant qu’auparavant. Mais j’aurais aimé pouvoir suivre!

Je veux crier, aussi fort que possible, Madness in the Method. J’adore ce film. C’est honnêtement dans mon top 10 en 2019. Pouvez-vous nous parler un peu de la mise en route de ce film, de la réalisation et de la réalisation d’un “film solo de Jason Mewes?”

C’est génial, Zak. J’apprécie ça. Honnêtement, je n’avais aucune idée que j’obtiendrais de si bons commentaires. Sur le roadshow, les gens me l’ont dit … Vous savez, au fil des ans, je suis allé dans ces films où je ferai un film et ensuite je n’en entendrai plus parler pendant trois ans, jusqu’à ce que quelqu’un me dise: ” Hé, mec, je viens de voir Bottom’s Up! ” et je suis genre, attends, quoi? Et ils disent: “Ouais, c’est sorti sur DVD maintenant.” J’avais peur que mon film soit le même. Mais ce qui s’est passé, c’est que j’étais à Londres, en train de tourner un film intitulé Devil’s Tower. J’étais dans, genre, quatre scènes ou quelque chose. Mais le producteur là-dessus, Dominic Burns, il avait fait quelques films … J’étais à Londres, donc j’ai pris quelques jours pour du temps libre, et il m’a fait visiter Nottingham et fait des tournées et des trucs à Robin Hood. Nous avons donc passé un peu de temps ensemble, et il était comme, “Bro, qu’est-ce que tu veux vraiment faire d’autre, à part le gars stoner slapstick ou le personnage de Jay?” J’étais comme, tu sais quoi? Je veux vraiment jouer un mec sérieux de tueur en série Hannibal Lecter / American Psycho … Ou, comme, un flic voyou, un flic badass, et je veux vraiment diriger, sur la route. Et il a dit: “C’est génial. J’espère que cela ne vous dérange pas, mais je vais écrire un script pour vous.” J’étais comme, bien sûr, cela ne me dérange pas, car je pensais qu’il soufflait juste de la fumée sur mon a **.

Bon, alors vous vous séparez et vous n’y pensez vraiment pas …

Mais deux mois plus tard, il m’appelle, comme, “Bro, voici le script.” Ce n’était pas tout à fait ce qui a fini par être abattu, mais c’était définitivement le contour. J’étais comme, “Mec, c’est assez génial, mais que diriez-vous au lieu de cela, c’est Jay Mewes, mais d’un univers alternatif. Donc c’est Jay, mais ce n’est pas Jay Mewes,” et nous sommes allés et retours, en réécrivant. .. Je veux dire, il a fait toute l’écriture, mais je n’arrêtais pas de lui nourrir les idées et Chris Anastasi, l’autre écrivain. Et cela en est arrivé à ce que c’est. Et il était comme, “Mec, on va faire ça.” Et je suis comme, bien sûr, peu importe. Et je n’ai pas eu de ses nouvelles pendant environ cinq mois. Je pensais vraiment qu’il venait de recevoir un autre concert et travaillait et il a oublié. Et je tournais et tout ça et je n’y pensais pas. Mais, tout d’un coup, il m’a appelé un jour et m’a dit: “Devine quoi? Mec, j’y travaille depuis quelques mois. J’ai obtenu le financement du film.” J’étais comme, “Sortez d’ici!” Il était comme, “Non, mec, je suis sérieux, nous faisons le film! Et devinez quoi? Ils vont vous laisser le diriger! Ils étaient un peu hésitants, ils voulaient avoir quelqu’un qui dirigeait un tas de des films et tout ça parce qu’il y a de l’argent sur la ligne, mais ils vont vous laisser faire. ” Honnêtement, Dominic Burns a rendu tout cela possible.

Wow, alors vous avez vraiment commencé à travailler!

Nous avons commencé à planifier, à trouver des idées pour les gens à venir, nous avons commencé à tendre la main aux gens, et oui, c’est une très grande raison pour laquelle cela s’est produit et s’est produit. Je me suis tellement amusé. J’ai vraiment aimé diriger. C’était vraiment cool. Nous n’avions pas beaucoup d’argent, évidemment, mais c’était cool parce que Dean Cain et Teri Hatcher et toutes ces personnes étaient comme “Oh, Jay Mewes réalise son premier long métrage? Je veux en faire partie.” C’était vraiment cool, mec. Pour voir que des gens que je ne connaissais même pas connaissaient mon travail, ils sont venus à bord pour traîner et jouer et tout. C’était excitant pour moi. Danny Trejo est mon ami, donc je savais qu’il allait intervenir, et j’ai tendu la main à Stan (Lee), et ça s’est vraiment bien passé, mieux que ce à quoi je m’attendais.

