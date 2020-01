Interview de Joachim Rønning: Maléfique: Maîtresse du Mal

La vague actuelle de remakes Disney en direct a commencé avec Maleficent en 2014, avec Angelina Jolie dans un redémarrage complet du mythe de la Belle au bois dormant. Le film s’est avéré être un succès surprise au box-office à hauteur de plus de 758 millions de dollars dans le monde, inaugurant ainsi la nouvelle ère des réveils de Disney. Cinq ans plus tard, une suite est arrivée, Maléfique: Maîtresse du mal, qui emmène l’histoire dans une toute nouvelle direction sous la direction du co-directeur de Pirates des Caraïbes: Dead Men Tell No Tales, Joachim Rønning.

Mistress of Evil voit Dark Fey incompris d’Angelina Jolie dans un voyage pour découvrir ses origines tandis qu’Aurora se prépare pour son mariage imminent avec le prince Phillip. Ce mariage interculturel, entre le prince des humains et la reine des Maures d’un autre monde, fait la joie du père progressiste de Phillip, mais sa mère intrigante (Michelle Pfeiffer) a peur de l’idée de partager son royaume avec des non-humains. La façon dont Maleficent: Mistress of Evil utilise son cadre fantastique pour raconter une histoire résonnante sur le choc des cultures de la vie réelle est l’un des éléments les plus forts du film et, en fait, l’une des plus grandes forces du genre fantastique.

Tout en faisant la promotion de la sortie vidéo à domicile de Maleficent: Mistress of Evil, le réalisateur Joachim Rønning a parlé à . de son travail sur la suite fantastique. Il discute du développement du scénario avec Angelina Jolie, ainsi que du défi de créer l’espèce Dark Fey pour le film. Il se souvient également d’avoir réalisé le légendaire Warwick Davis (Star Wars, Willow) et sa solide relation de travail avec Disney, avec qui il a développé le cinquième film Pirates des Caraïbes en 2017.

Je suis vraiment un grand fan de votre travail et j’avais hâte de voir ce que vous alliez faire avec Maleficent. J’étais très satisfait!

Oh, c’est super à entendre!

Avec Pirates, c’est un film si distinct visuellement, je pense qu’il restera dans les mémoires comme l’un de ces superproductions révolutionnaires. Je n’avais jamais vu de scènes d’action avec la caméra du drone et des trucs comme ça. C’était vraiment révolutionnaire pour moi, personnellement. Vous sentiez-vous comme si vous innoviez avec ce film?

Tout d’abord, merci beaucoup d’avoir dit cela. Cela signifie beaucoup. Je viens toujours d’un lieu de vraie narration. Même si c’est dans un univers fantastique avec des créatures magiques volantes et des tonnes de CGI, j’essaie toujours de le filmer comme si c’était réel. Bien sûr, c’est facile à dire, mais lorsque vous avez plus de 2000 prises de vue VFX dans un film, il est difficile de savoir où ne pas mettre la caméra virtuelle, où elle ne pourrait physiquement pas aller, mais j’ai toujours essayé d’obéir à cette règle. À la fin de la journée, vous pouvez le ressentir. Je pense que vous pouvez ressentir le réalisme, même si c’est un fantasme. Vous pouvez en sentir le tissu. C’est ma théorie, au moins. C’est en cela que je crois.

Absolument. Je suis toujours sur la clôture avec des trucs de caméra virtuelle, parce que parfois, cela donne l’impression d’être artificiel, mais honnêtement, vous le faites mieux que quiconque. Alors, Maleficent est-il né directement de votre travail sur Pirates? Est-ce que quelqu’un chez Disney est venu vers toi et a dit: “Nous avons adoré Pirates 5, tu veux faire Maléfique ensuite?” En tant de mots?

C’est à peu près ça! (Rires) Je pense, vous savez, pour moi, j’ai vraiment aimé travailler avec Disney, et je ne dis pas cela simplement parce qu’ils écoutent (Rires), mais je le pense vraiment. J’ai vraiment aimé travailler avec Disney sur Pirates des Caraïbes, avec les cadres là-bas. Et j’ai deux jeunes filles, et donc pour moi, quand je suis loin d’eux pendant deux ans, il est important pour moi de faire un film, de faire un projet qu’elles comprennent et auquel elles peuvent se rapporter. Bien sûr, ils adorent le premier Maléfique, alors quand cela est arrivé, je leur ai parlé et ils ont adoré l’idée que je fasse ça. Donc, je sais, je l’ai fait pour eux, en quelque sorte. Ce fut un grand voyage.

Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans la narration initiale du film, le début de l’idée? Ce film est un nouveau départ pour la série. Il n’y a pas de plan, ce n’est pas basé sur le plan de l’histoire originale. Je parlais juste à Warwick Davis plus tôt, et nous avons parlé de la façon dont c’est un film adulte avec des thèmes adultes que toute la famille peut néanmoins apprécier.

J’ai travaillé en étroite collaboration avec les scénaristes et avec Angelina Jolie. Elle est très pratique en ce qui concerne le script. C’était un an avant le tournage. Nous avons eu de nombreuses réunions chez elle à Los Angeles. Nous parlons essentiellement pendant des jours et élaborons des idées et élaborons un scénario. C’est une excellente ressource. Elle connaît ce personnage mieux que quiconque. C’étaient des sessions amusantes.

Avez-vous mis de côté du temps pour simplement parler d’Angelina? Avez-vous déjà dit: “D’accord, nous sommes ici pour travailler, mais je t’aimais dans Girl, Interrupted and Tomb Raider!”

Je suis sorti, peut-être la première minute. Nous ne travaillerions pas ensemble si nous n’aimions pas le travail de l’autre. Mais ensuite, cela devient une relation de travail. Oui, c’est Angelina Jolie, et cela vous vient à l’esprit de temps en temps, surtout quand elle entre dans le personnage de Maléfique juste en face de vous, et c’est toujours magique et spécial. Mais au bout du compte, nous travaillons ensemble.

Depuis que je viens de parler à Warwick, pouvez-vous parler un peu de travailler avec lui et de son vaste processus de maquillage? Il est presque complètement méconnaissable!

Il est super. Tout d’abord, c’est une légende vivante. Je travaillais presque plus avec lui qu’avec Angelina Jolie, tu sais? Il a joué dans tellement de mes films préférés avec lesquels j’ai grandi. Des films qui m’ont inspiré en premier lieu comme cinéaste. C’est un acteur incroyablement talentueux, mais il est aussi un tel bourreau de travail. Son maquillage a pris des heures et des heures. Sa journée a commencé à 4 heures du matin. Il se présente devant n’importe qui. Et puis, parce qu’il a une apparence physique très unique … Très souvent, lorsque vous êtes un acteur du niveau qu’il est, vous aurez un corps double pour les inserts, mais il est si spécial, donc il doit être là pendant 12 heures chaque jour de tournage. Je ne peux rien tirer sans lui! C’est une personne formidable et un grand collaborateur.

L’une des choses les plus cool de ce film est que nous pouvons plonger dans la culture Dark Fey. Les frères et sœurs de Maléfique. Pouvez-vous parler de leur conception? Ils sont tous si uniques, ce sont vraiment des flocons de neige, vous savez?

C’était très important, bien sûr. Je pense que l’un des plus gros tirages pour moi pour faire le film a été de découvrir et de continuer ce voyage avec Maléfique. Être avec elle alors qu’elle découvre son origine et d’où elle vient, et elle n’est pas la seule Dark Fey de cet univers. Bien sûr, cela implique de nombreuses responsabilités pour les cinéastes, pour créer sa tribu. Cela dit, c’était aussi l’un des processus les plus amusants que j’ai eu sur tout le film; la conception des différentes factions de la tribu. Représentant les différents biomes de la planète. Comme la toundra, la forêt, le désert, etc. Créer chacun des Dark Fey, chacun de leurs habitats, et créer leurs mouvements et la couleur de leurs ailes. C’était très complexe, mais vraiment un voyage amusant.

Selon vous, quelle est la prochaine étape pour vous? Ne pas mettre la charrue avant le cheval, mais vous voyez-vous continuer à travailler avec Disney?

J’adore travailler avec Disney, et nous verrons ce que l’avenir nous réserve … Il y a des projets là-bas, mais en ce moment, je prends un peu de répit après une année très intense. Je cherche juste à voir ce qui existe, à lire et à écrire des scripts et à trouver des histoires.

