Interview de Nathaniel Halpern: Contes de la boucle

Dans un paysage en streaming plein de vrai crime, de dystopies de science-fiction et de zombies mangeurs de chair à chaque coin de rue, Contes de la boucle offre quelque chose de différent. Basé sur les peintures de Simon Stålenhag, Tales from the Loop se déroule dans une petite ville commerciale construite au sommet d’un accélérateur de particules souterrain qui rend possible des choses que l’on ne verrait que dans la science-fiction. Mais ce n’est pas un spectacle d’action, ni une série d’horreur, ni un regard sombre sur l’effet que la technologie peut avoir sur la société. Au lieu de cela, Tales from the Loop est un spectacle optimiste sur les êtres humains qui vivent dans un monde où l’impossible peut se produire.

La série présente une distribution d’ensemble (y compris Jonathan Pryce, Rebecca Hall et Paul Schneider), et chaque épisode raconte une histoire complète se concentrant sur un ou deux des personnages de la série. Il y a un élément sérialisé dans la narration, et les personnages reviennent tout au long de la plupart des épisodes, mais chaque épisode fait un travail incroyable en mettant en lumière un personnage et en disant: «Voici leur histoire». Les peintures de Stålenhag dépeignent la vie normale avec une dose inattendue de science-fiction, et la série raconte aussi des histoires profondément personnelles, mais avec une dose de quelque chose d’impossible.

En relation: Qu’est-il arrivé aux films de science-fiction intelligents?

Tout en faisant la promotion des débuts de Tales from the Loop sur Amazon Prime, le créateur Nathaniel Halpern a parlé à . de son travail dans la série, du développement de l’idée aux côtés de Matt Reeves, aux pressions et à la responsabilité d’être le seul auteur de chaque épisode, et comment cela contraste avec son travail sur la série FX acclamée par la critique, Legion. Il discute également de son approche de la science-fiction et raconte une émission de science-fiction qui est de bonne humeur et ne présente pas de violence ni de méchanceté manifeste.

Tales from the Loop débute sa première saison de 8 épisodes le 3 avril sur Amazon Prime.

Le spectacle a été annoncé pour la première fois à l’été 2018. Quand avez-vous décidé pour la première fois: “Je vais faire un spectacle avec ça?”

C’était quelques années avant cela. Les peintures de Simon m’ont été présentées par Matt Reeves et ses partenaires producteurs. Et j’ai été vraiment impressionné, comme la plupart des gens, par l’esthétique qu’il a créée. Ce mariage entre l’ordinaire et l’extraordinaire. J’ai ressenti un grand sentiment d’émotion dans son travail. Je l’ai trouvé émotif. Ensuite, cette idée, de la façon dont on transformerait des peintures en série télévisée, était merveilleusement unique et passionnante pour moi. Il me semblait que je serais idiot de laisser passer cette opportunité. C’est donc ce qui a tout déclenché.

Une chose qui me frappe vraiment, c’est à quel point ce spectacle est bon enfant. C’est doux. Il a un ton si optimiste et humain que je suppose que vous n’obtiendrez pas toujours des émissions auxquelles on pourrait immédiatement comparer cela, vous savez?

C’est génial d’entendre, et c’est intéressant, en termes de langue, quand on parle du ton. Certes, je suis un grand fan de science-fiction, et je suis un fan de certaines choses auxquelles vous pensez probablement. Mais je ressens des choses cyniques ou en proie à l’anxiété, à la peur et à la colère, des choses plutôt sombres … Celles-ci sont bien couvertes en ce moment. Ce qui me semblait manquer, c’était un sentiment d’émerveillement, mais pas de manière sentimentale. C’est là que … Vous avez dit “doux”, et je pense que cela pourrait être pris de différentes manières. Parce que, je pense, c’est une narration plutôt émotionnelle qui a un sentiment de confort et d’espoir, mais qui n’est certainement pas sentimentale. Cela ne cache pas le fait que la vie peut être assez difficile. Mais tout compte fait, cela vous donne un sentiment d’espoir … Avec un peu de chance! Je suis content que vous ayez répondu à ce ton.

Je pense à quelques personnes dans ma vie qui aiment leurs drames et qui ont bon goût dans la narration, mais je dois les faire glisser, donner des coups de pied et crier, pour regarder quoi que ce soit de science-fiction.

Cela pourrait être un bon médicament de passerelle! J’adore la science-fiction, mais ici, c’était une utilisation très disciplinée. Ce sont plutôt ces histoires humaines poignantes qui saupoudrent de science-fiction. Il était important pour moi que la science-fiction soit là pour amplifier et extérioriser ce que ressentent les personnages, par rapport à l’inverse, dans lequel, le plus souvent, les personnages ne sont là que pour servir la science-fiction. Et donc, je pense qu’il y a un appel, dans Tales from the Loop, à des gens qui pourraient ne pas aimer la science-fiction. Cela ne mène pas avec cet élément.

Vous avez amassé un casting fantastique. Il y a un grand mélange de narration de style sérialisation, épisodique et anthologie. Chaque épisode a un personnage principal différent. Chaque épisode ressemble à une fonctionnalité autonome. Comment cela se compare-t-il à l’écriture de quelque chose comme Legion, où vous êtes plutôt concentré sur une figure centrale?

C’est un processus différent, évidemment. Il a une structure inhabituelle et unique. C’est un spectacle sérialisé où vous pouvez suivre des personnages et obtenir un vrai portrait de la ville et des gens qui y vivent. Il y a toutes ces petites connexions que vous pouvez voir en regardant, en cours de route. Mais je souhaitais également que chaque épisode se sente autonome et que vous vous sentiez comme si on vous avait raconté toute une histoire, comme un film, et cela semble très satisfaisant. Voilà où va mon goût. Mais qu’est-ce qui a dicté cela, comment je suis arrivé à cette structure, était, comment puis-je être fidèle au sentiment des peintures de Simon? Dans son travail, il y a des éléments de science-fiction dans un paysage ordinaire. Il y a rarement, sinon jamais, deux éléments de science-fiction coexistant dans une peinture. La merveille est réinitialisée à chaque image que Simon crée. Tout cela est lié à The Loop, il est donc merveilleusement élégant de cette façon. Alors, comment voulez-vous émuler cela dans un spectacle et ne pas avoir un public trop à l’aise? Comment rétablir un sentiment d’émerveillement? C’est donc là que j’obtiens cette structure, telle que vous la décriviez. Chaque épisode a son propre élément de science-fiction et réinitialise la merveille. Il y a toujours quelque chose de nouveau à chaque coin de rue. En conséquence, vous avez ces gens ordinaires dans lesquels vous pouvez vous voir, espérons, et quelque chose d’extraordinaire se produit. Le problème est que, lorsque trop de choses extraordinaires arrivent à une personne ordinaire, vous ne pouvez plus vous y rapporter. Ils ne sont plus ordinaires. Ici, espérons-le, dans la structure de Loop, nous ne courons pas ce risque. Différents personnages se mettent au centre de la scène, et nous ne perdons jamais cette alchimie, c’est une personne ordinaire à laquelle je peux m’identifier, puis quelque chose d’extraordinaire leur arrive, et nous pouvons continuer à raconter des histoires de cette façon. Vous obtenez en quelque sorte votre résolution toutes les heures. Et c’est un spectacle qui n’a pas vraiment de violence du tout. Ce n’est certainement pas l’échange de ce que nous avons appris comme la monnaie de la narration, de quelqu’un qui se fait tirer dessus, ou d’une poursuite en voiture ou d’une explosion. Il y a une nature quelque peu apaisante.

Simon Stålenhag était-il disponible sur le plateau ou par e-mail comme ressource pour vous? Avez-vous dû être, comme, “Dans cette peinture, que fait cette chose?” Ou c’était à vous?

C’était un peu des deux mondes. Simon, dès le début, était tellement favorable à ce que je voulais faire. La première fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté et vu d’un œil à l’autre qu’il s’agissait davantage de personnes que de robots. Je pense que beaucoup de gens peuvent être séduits par ces éléments de science-fiction, mais nous avions tous les deux l’impression que ce que racontait Tales from the Loop était ces histoires humaines calmes. Il était très favorable à «raconter les histoires que vous voulez raconter dans ce monde», et il m’a juste fait confiance à ce sujet. Mais finalement, c’est son esthétique et le monde qu’il a créé. Il y a des éléments partout qui ont été inventés pour le … Bien qu’il y ait tant de choses qui imitent ou dublient ce qu’il y a dans ses peintures, il y a aussi des choses qui ont été inventées dans les histoires, où je lui demandais: “Hé, à quoi cela ressemblerait-il?” Et puis il le concevrait, et notre équipe d’effets visuels ou l’équipe de conception de production s’intégrerait. Par exemple, le personnage avec le bras bionique, j’ai demandé à Simon, “A quoi ressemble le bras bionique dans votre monde?” Et il l’a entièrement conçu. Il a un sens si intéressant de la façon dont différents matériaux peuvent être travaillés ensemble dans une palette de couleurs. Il a donc conçu ce bras et notre équipe l’a construit. Il y a eu plusieurs cas comme ça, où il n’était qu’une ressource inestimable et un grand artiste. Je suis juste content qu’il ait été généreux avec son temps pour aider à concevoir certains éléments.

Il s’agit d’une série de huit épisodes. Vous avez écrit chaque épisode. Chaque mot est à toi, oui?

Oui Ouais.

C’est une responsabilité! Vous avez des réalisateurs incroyables, vous avez Simon, et vous avez Matt Reeves et d’autres producteurs de votre côté, dans votre dos, mais toute la pression et la responsabilité, la balle s’arrête avec vous, non?

Eh bien, la façon dont vous le décrivez semble assez intimidante! (Rires) Oui. J’ai travaillé dans ma part de salles d’écrivain sur des émissions de télévision. Je pensais juste qu’avec ce projet, ils n’étaient pas terriblement axés sur l’intrigue. Il s’agit vraiment d’un sentiment, d’une expérience. Une grande partie de la narration, le but était de transcender les mots et de simplement en faire l’expérience. C’est difficile à faire lorsque vous communiquez avec des mots et parlez à d’autres écrivains. Vous devez le ressentir tranquillement sur la page. Donc, très tôt, il était clair pour moi que ce serait la meilleure façon de créer ces histoires, contre, lorsque les écrivains se parlent, la langue commune est l’intrigue, la plupart du temps. Cela se produit alors cela se produit. Mais le spectacle est tellement plein de ces moments tranquilles qui devaient être conçus tranquillement.

L’émission a une telle qualité cinématographique, un aspect filmique que vous ne tirez pas beaucoup des émissions de télévision, qu’elles soient en réseau ou en streaming, pas qu’il y ait plus de différence. Ou peut-être qu’il y en a! Hé, c’est une bonne question! Ressentez-vous une différence entre travailler avec Amazon sur Tales from the Loop et travailler avec un réseau câblé comme FX on Legion?

Hmm, je dirais que ce qui se résume vraiment, la plupart du temps, c’est la sensibilité des créateurs des spectacles et quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs ambitions. Je pense que c’est juste réfléchissant dans chaque émission. Je savais, pour moi, j’avais juste la sensibilité que je voulais raconter l’histoire visuellement. Un ami m’a dit un jour, beaucoup de télévision, si vous coupez le son, vous n’avez aucune idée de ce qui se passe. Il s’agit tellement du dialogue. Ici, je veux raconter une histoire où vous pouvez comprendre ce qui se passe en utilisant vos yeux, par opposition à votre oreille, et avoir presque une simplicité “fable” à la narration, et vraiment embrasser l’aspect visuel d’un support visuel, et utiliser les points forts de cela. Il ne s’agit pas tant des différents réseaux. Il s’agit de quelles sont vos ambitions esthétiques dès le départ en tant que créateur?

Eh bien, merci pour votre temps. J’adore le spectacle et j’ai vraiment hâte de voir comment le reste du monde réagit aux Contes de la Boucle.

C’est intéressant, je suis très curieux de voir comment le public réagit. Je suis très conscient qu’il existe différents types de publics, et pour moi, la série n’est pas conçue comme une émission mystère, reposant sur une question. Ce n’est pas un puzzle. Mais c’est intéressant, comment j’ai vu certaines personnes engager le spectacle de cette façon, et je poursuivais plus une expérience et je la laissais envahir. Je suis fasciné de voir quelles questions surgissent qui gênent peut-être les gens ou qu’elles embrassent. Il sera intéressant de voir comment différentes personnes l’embrassent et s’engagent dans le spectacle.

Plus: 10 films de science-fiction obscurs (mais impressionnants) que vous pouvez diffuser aujourd’hui sur Amazon Prime

Contes de la boucle lance sa première saison de 8 épisodes le 3 avril sur Amazon Prime.

Star Wars confirme l’origine complète des chevaliers de Ren

A propos de l’auteur

Zak Wojnar est un écrivain de New York. Il a couvert tout, des jeux vidéo et des films au sirop d’érable et à la charcuterie. Grâce à ., il a découvert sa nouvelle passion, interviewer des artistes. Il prend une grande joie à laisser les légendes du cinéma et du jeu raconter leur propre histoire et partager leur passion pour leur art.

Le premier souvenir de Zak va avec son père à Tower Records et l’achat du coffret VHS de la trilogie originale de Star Wars. Au cours de la prochaine décennie, ces bandes seraient complètement usées par une surutilisation. Lorsqu’il ne se prépare pas pour la prochaine grande interview, il peut généralement être trouvé assis trop près de la télévision, soit en regardant à nouveau Miami Vice ou The X-Files, soit en se perdant dans un jeu vidéo.

Zak a des signatures à Game Informer, Muscle & Fitness, PopCultureGalaxy, Men’s Fitness, Cheese Connoisseur et Deli Business (voyez, ce n’était pas une blague avant!), Entre autres.

Suivez-le et communiquez avec lui sur Twitter @ZakWojnar.

En savoir plus sur Zak Wojnar