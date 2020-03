Interview de Nick Cuse et Craig Zobel: La chasse

La chasse enfin présenté en première cette semaine après des mois de controverse résultant de la fracture très politique que le film cherche à enquêter. Comme une histoire sur l’élite riche traquant principalement les conservateurs pauvres, il y a beaucoup de questions de chaque côté. Mais quelles que soient les théories sur son contenu, les téléspectateurs peuvent s’attendre à l’horreur cérébrale qui est devenue la marque de Blumhouse Productions ainsi qu’aux écrits allégoriques des créateurs de Watchmen et The Leftovers.

Les co-scénaristes Nick Cuse et Damon Lindelof ont en fait fait équipe avec un réalisateur qu’ils connaissent depuis Leftovers, Craig Zobel. Ayant réalisé des épisodes de Westworld et American Gods ainsi que le film Z For Zachariah, Zobel est très familier avec les discussions politiques et les scénarios apocalyptiques nécessaires pour The Hunt.

Cuse et Zobel ont discuté avec . avant la sortie du film, discutant de leur travail d’équipe sur divers projets ainsi que des possibilités d’une suite.

J’ai juste regardé The Hunt hier soir, et j’ai ri et poussé des cris à divers moments. Avez-vous dû apporter des modifications dans la salle de montage ou autre chose après le délai? Ou était-ce juste un jeu d’attente pour que les idées fausses disparaissent?

Craig Zobel: Non, nous ne l’avons pas fait. Personne ne nous a demandé de changer quoi que ce soit et nous n’avons apporté aucun changement.

Le film dépeint vraiment l’élite riche comme aussi ridicule ou plus que ceux qu’ils ridiculisent. À quel point était-il important pour vous d’équilibrer les échelles?

Craig Zobel: Je dirais que mon point de vue là-dessus était simplement le niveau de ce qui va nous faire rire en ce moment, et rire de nous-mêmes en était une grande partie. Donc, peut-être certaines croyances que nous aurions, nous essayions de faire en sorte de broyer et de faire en sorte que tout le monde soit un peu rôti également.

Nick Cuse: Ouais, c’était vraiment à peu près rien, je pense, pour les gens des deux côtés de la chasse. Donc, je pense simplement défier les attentes et placer les gens dans des situations où ils semblent très bien éduqués et très conscients et conscients, mais ensuite ils essaient de tuer des gens dans la forêt. Il y a quelque chose d’amusant dans cette contradiction.

J’espère que tout le monde voit le plaisir dans le film et va le voir. Avez-vous des idées de séquelles potentielles ou d’autres théories du complot que vous pourriez aborder?

Nick Cuse: Peut-être. Ouais, je veux dire, si les gens aiment ça, c’est toujours une conversation qui vaut la peine d’avoir. Mais je pense que l’idée intéressante en dehors de ce film est: “Qu’est-ce qu’une conspiration qui est devenue réelle?” Parce qu’il y en a plus. Ainsi, Flat Earth est le suivant.

Craig Zobel: Oui, nous faisons une Terre plate. On va le prouver.

Nick Cuse: Industrial Light & Magic le fera. Ils ont un excellent prototype de Flat Earth.

Vous avez tous les deux travaillé ensemble depuis Leftovers, avec Damon. Comment diriez-vous que votre travail d’équipe a évolué depuis lors?

Nick Cuse: Eh bien, je veux dire, je dirais simplement que c’était génial. Il y avait un gros raccourci depuis le début. Et quand nous avons eu la première conversation avec ce film, nous avons dit: “Et si nous pouvions faire un film Blumhouse qui ressemblait à The Most Dangerous Game et que Craig pourrait le réaliser? Ce serait tellement amusant.” Le fait que ce soit Jason Blum et Craig, cela ne se reproduira plus. Nous avons eu beaucoup de chance.

Enfin, ce n’est pas une théorie du complot. Mais quand j’ai lu à propos de Station Eleven, avec l’épidémie de coronavirus qui se produit maintenant, je me disais: “Êtes-vous psychique? Qu’est-il arrivé?”

Nick Cuse: En fait, ce sera maintenant un documentaire d’Alex Gibney. Il succède à Hiro Murai; il interviewe juste des gens, et ça va juste être comme le dernier record d’humanité avant qu’il ne soit effacé de la terre pour que les extraterrestres trouvent et enseignent dans leurs cours d’histoire.

Mais vous l’aviez écrit avant, non?

Nick Cuse: Oui, nous y avons travaillé. Je veux dire, le livre d’Emily St. John est génial, et il a été écrit il y a cinq ou six ans. Et puis oui, nous avons écrit presque toute la saison. Le spectacle a lieu 20 ans après l’apocalypse. C’est une hypothèse, je suppose, maintenant. Je veux dire, j’espère que non.

