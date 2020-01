Interview de Sophia Lillis: Gretel & Hansel

Le conte de fées intemporel obtient une nouvelle couche de peinture avec le nouveau thriller d’horreur, Gretel & Hansel. Réalisé par Osgood Perkins (Je suis la jolie chose qui vit dans la maison), cette nouvelle version de l’histoire classique se concentre sur l’horreur et la tension d’être piégée par une méchante sorcière dans son domaine. Sophia Lillis (It, Sharp Objects) incarne Gretel, qui est chargée de protéger son jeune frère de sa propre curiosité tout en essayant de survivre dans le grand méchant monde.

Les contes de fées classiques sont loin des romans fantaisistes dont ils se souviennent souvent; nombre de ces histoires, Hansel et Gretel incluses, sont des contes sombres d’enfants se trouvant en danger de mort et apprenant une dure leçon sur le monde s’ils parviennent à survivre à leur épreuve. Gretel & Hansel ramène l’histoire à l’essentiel, en se concentrant sur le péril de ses protagonistes malchanceux alors qu’ils luttent pour échapper aux griffes de la méchante sorcière, joué ici par Star Trek: First Contact’s Alice Krige. De nouvelles rides et rebondissements sont ajoutés, mais cela est par ailleurs très fidèle à l’esprit du conte de fées Grimm original.

Tout en faisant la promotion de la sortie de Gretel & Hansel, la star Sophia Lillis a parlé à . de son travail sur le film, du tournage dans les belles forêts de Dublin, en Irlande, au partage de l’écran avec Alice Krige. Elle parle également d’avoir un immense respect pour le réalisateur Osgood Perkins et sa lutte pour que le département de la garde-robe lui permette de garder le chapeau qu’elle portait pour le film.

Gretel & Hansel sortira en salles le 31 janvier.

Je viens de voir Gretel & Hansel l’autre jour.

Bien, qu’avez-vous pensé?

Cela m’a effrayé les nerfs parce que c’était tellement effrayant!

(Rires) Ouais!

Et j’ai été vraiment frappé par votre performance en particulier. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de travailler avec Osgood Perkins? D’après le film final, vous avez clairement bien travaillé ensemble, pour autant que je sache.

Tout d’abord, je l’aime. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je voulais réaliser le projet. Je pensais que le script était génial et tout, mais ce qui m’a vraiment vendu sur le projet, c’était de lui parler. Je me sentais comme son point de vue et la façon dont il voulait raconter l’histoire était tellement intrigante. J’avais l’impression qu’il était une personne tellement intéressante qu’il serait impossible de ne pas vouloir travailler sur ce projet. Il était donc super. Il a également agi auparavant. C’était donc l’une des bonnes choses de travailler avec lui. Il savait ce que c’est que d’être acteur, alors il savait quoi dire aux acteurs et il savait aussi quand prendre du recul. J’avais l’impression que c’était une si bonne expérience d’apprentissage pour moi. Il était très amusant! Je lui parlais juste avant, en fait, sur la façon dont cela lui semblait être un tournage très court. Ce fut un tournage très court pour faire un film, mais en même temps, ce fut l’une des expériences les plus relaxantes pour moi, du tournage. C’était un homme tellement positif. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Osgood.

J’ai soudain une image dans ma tête de vous travaillant avec un réalisateur qui n’est pas un acteur. Il vous demande de faire quelque chose et vous explosez, comme, “Vous ne savez pas à quoi ça ressemble! Je suis celui ici devant la caméra!”

Exactement! (Des rires)

Je gosse, je gosse. Je me trompe peut-être, mais il semble que le film soit tourné principalement dans les vrais bois. Pensez-vous que cela a ajouté au groove sur le plateau? J’imagine qu’il y a quelque chose de confortable dans la nature par opposition à une scène sonore intérieure.

Oui. Pendant un moment, nous étions dans les bois. Cela ne faisait qu’ajouter à cela, car nous étions censés agir froid et fatigué. Et nous étions froids et fatigués! Mais non, c’était très beau là-bas, et je suis content que nous soyons dans les bois pour ça. C’était l’hiver en Irlande, donc c’était une expérience.

C’est un film d’horreur, mais j’ai l’impression que c’est celui que je veux montrer à mes petits cousins. Est-ce quelque chose qui vous a attiré vers le projet? Comme, ce n’est pas une image de genre typique, qu’elle a un message particulier pour les jeunes filles, en particulier?

Oui. Je suis en accord avec vous. C’est peut-être juste moi, mais je pensais que ce n’était pas seulement un film d’horreur. Il ne s’agit pas seulement de faire peur et de gore. Il y a autre chose. Tout d’abord, c’est très beau, mais il a aussi une histoire à raconter. Eh bien, bien sûr, c’est un conte de fées Grimm, et on a dit à ceux-ci de leur donner une leçon. Le film a une leçon à enseigner aux téléspectateurs. J’avais l’impression que ça se lit encore un peu comme un conte de fées, même avec toutes ces autres choses ajoutées.

Parlons de vos camarades. Parlons d’abord de Sam. J’ai entendu que c’était ses débuts d’acteur. Êtes-vous devenue une grande sœur hors caméra?

Je suppose que oui … C’était sa première grande chose, mais je n’avais rien à faire! Il a appris très vite. À la fin, il était prêt à tourner Gretel & Hansel 2. Il avait tellement d’idées, il était tellement excité! Il a ramassé beaucoup de choses si vite. Je n’avais donc pas besoin d’être une sœur aînée pour lui. Il allait bien tout seul! (Des rires)

Et Alice Krige? Elle est tellement terrifiante dans ce film.

Oh mon Dieu. Elle est incroyable. Surtout dans ce rôle. Je veux dire, je dois dire, pour être honnête, je n’ai jamais vu … Il y a tellement de sorcières emblématiques dans le film, mais j’ai l’impression qu’elle s’est fait sienne. Elle est elle-même emblématique. Et elle a fait un personnage emblématique. J’étais témoin. J’étais là pour le voir. Elle était super. C’était absolument terrifiant de tirer avec elle. Elle est entrée dans le personnage. J’ai adoré comment, à chaque fois qu’elle finissait une scène ou finissait une prise, elle revoyait son personnage et disait: “J’ai cette idée d’elle dans ma tête, j’ai hâte d’y ajouter autre chose, ou peut-être Je vais lui faire faire ça à la place! ” J’avais l’impression qu’elle s’était tellement préparée à ce personnage. Quelque chose comme j’aimerais faire. Je veux dire, j’essaie de me préparer pour mes personnages, mais elle l’a fait à un tout autre niveau, et j’ai adoré.

Vous êtes tous les deux incroyables ensemble. Il y a une énergie palpable à chaque instant avec vous deux. Quoi qu’il en soit, je veux poser … Je pose cette question aux hommes et aux femmes, mais je me sens toujours bizarre de demander à une femme, mais j’aime la mode. Je veux donc revenir un peu sur votre esprit au sujet des costumes de Gretel & Hansel. Aimez-vous être emballé pour un rôle ou jouer quelqu’un de bien plus terreux et graveleux comme Gretel?

Cela peut répondre à la question: je ne suis pas une grande personne déguisée dans la vraie vie. Je ne m’habille pas souvent. Je suis un peu du genre à “sortir du lit et essayer ce qu’il y a dans le placard”. Mais ça ne me dérange pas de m’habiller! Je dois dire que les tenues de ce projet étaient époustouflantes. J’ai adoré les tenues. C’était tout, comme, je pouvais me tromper, mais tout cela semblait à la main, et sur mesure, et convenait exactement pour moi. C’était super! J’ai adoré les tenues. J’avais l’impression que c’était un tout nouveau niveau pour moi. Ce sont quelques-unes des tenues les plus préférées que j’ai jamais pu porter sur un projet.

Avez-vous pu en garder?

Non!

Oh mec!

Eh bien, non, le chapeau! J’avais un chapeau. Vous ne le voyez pas beaucoup dans le film, mais j’avais un chapeau qui était aussi fait à la main, juste pour moi, et je l’aimais tellement. Je les ai pratiquement suppliés de me le donner vers la fin. J’ai l’impression de les avoir détruits jusqu’à ce qu’ils me donnent enfin le chapeau, et je l’ai toujours dans mon placard. J’ai une pièce.

Je sais que vous êtes de New York, moi aussi. Mais le film a été tourné principalement en Irlande. Était-ce votre première fois là-bas?

Quand j’avais six ans, je suis allé. Je ne m’en souviens pas trop. C’était donc un peu la première fois que je partais en Irlande, parce que je ne me souviens pas quand j’avais six ans. (Des rires)

Vous avez dit que c’était un tournage rapide, mais avez-vous pris le temps de passer du temps et de voir des paysages irlandais sympas?

Ouais. En fait, je n’avais que le temps de rester à Dublin, mais j’ai fait pratiquement tout ce que vous pouviez faire à Dublin. J’étais encore à l’école, donc j’avais un tuteur. Mais ce tuteur, je l’aimais, son nom est Margaret, et elle m’a toujours laissé partir en excursion, donc nous allions dans les musées ou faisions des visites. Elle reprendrait ensuite la tournée parce qu’elle savait pratiquement tout sur Dublin. Alors oui, j’ai pu voir chaque pouce cube de Dublin! (Des rires)

C’est génial. Vous pouvez vous amuser à faire un film, travailler dur, puis explorer le paysage local, c’est génial.

Explorez le paysage local, à droite!

Dernière question. Vous êtes tellement talentueux, vous avez fait tellement de choses, et je suis plus âgé que vous et cela me rend très jalouse. Mais avez-vous des objectifs de carrière immédiats? Des rôles que vous aimeriez aborder dans un avenir proche? J’ai interviewé Mckenna Grace récemment et elle a dit qu’elle voulait être dans une comédie musicale ou une princesse Disney.

Rien de spécifique … J’aime toujours essayer quelque chose que je n’ai jamais essayé auparavant parce que j’ai l’impression qu’une fois que j’ai fait un personnage, je veux essayer d’apprendre à faire quelque chose de complètement différent. Je parlais à quelqu’un auparavant de la façon dont je n’ai jamais joué un méchant. J’ai toujours joué le héros ou une bonne personne. Je n’ai jamais été la mauvaise personne, la personne qui crée le conflit. J’adorerais donc faire ça.

Cela pourrait être la torsion dans le prochain Nancy Drew. Elle l’a fait!

(Rires) Imaginez ça! Elle l’a fait! Oh wow. Nancy Drew a mal tourné.

