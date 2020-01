Interview de Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Effects Team

Les fans peuvent discuter entre eux quel film Star Wars est le meilleur, ou même quelle trilogie est leur préféré, mais les neuf films sont emblématiques. L’une des principales raisons de leur impact durable est l’interaction d’effets visuels et pratiques, qui travaillent ensemble pour créer un nouveau monde fantastique qui est toujours ancré dans la réalité que nous connaissons. . a parlé avec certains des ingénieurs du pays des merveilles galactiques qui est La montée de Skywalker, discutant de l’art des poursuites accélérées et des jeunes Jedi.

Existe-t-il une approche différente de VFX lorsque vous obtenez des projets plus ancrés par rapport à une production comme Star Wars, où le film entier se déroule dans un endroit que personne n’a jamais vu?

Roger Guyett: Je vais prendre cette question et la retourner légèrement, parce que je pense que c’est la chose intéressante à propos de Star Wars. Nous essayons de capturer l’esprit de votre film; c’était très proche du cœur de J.J. quand il l’a repris. L’esprit de ce que nous essayons de faire est que si vous pensez qu’ils vont à Tattooine, ils n’ont pas inventé l’endroit. Ils sont allés en Tunisie; ils sont allés dans de vrais endroits.

Donc, pour moi, l’ADN est que vous voulez que tout soit aussi tactile et tangible que possible, si vous êtes dans l’esprit de ces films. Dans les préquels, sur lesquels j’ai également travaillé, l’esprit était légèrement différent et peut-être plus fantastique. Mais si vous pensez aux premiers films, l’ADN de cela est que si vous allez sur une planète, elle existe probablement quelque part sur Terre, et vous l’augmentez d’une manière ou d’une autre.

Je comprends parfaitement d’où vient votre question, mais ma plus grande pensée est que ce que vous essayez de faire est de dire au public: “Tout ce qui se passe dans ce film se passe vraiment.” Vous souvenez-vous quand Luke est monté dans le speeder avec Obi-wan et qu’ils ont traversé le désert? Vous savez qu’il se passe peut-être quelque chose de drôle avec un miroir ou autre chose, mais la vérité est qu’ils voyagent à travers le désert et qu’ils sont dans une machine. C’est incroyablement tangible. Et si vous parlez de Yoda, tout est là.

Que ce soit réel ou non est une discussion plus compliquée, mais je pense que la grande pensée était que si vous allez quelque part – si vous allez à un festival à Pasana, nous sommes en Jordanie. Si vous allez à Kijimi, nous avons construit un ensemble de Kijimi la nuit. Nous n’essayons pas de transformer cela en une extravagance d’effets visuels dans le sens de construire tous ces endroits fantastiques. Nous essayons de fonder ce film, et ma joie est le fait que si je vous disais, “Quelle part de ce désert est réel dans cette poursuite accélérée,” Que diriez-vous?

Je devine tout.

Roger Guyett: Oui, c’est vrai. Mais ce n’est pas. En fait, tous les arrière-plans et à peu près 30 ou 40% des plans de cette poursuite du speeder du désert sont entièrement numériques. Tu vois, je joue avec toi. Parce que vous croyez que c’est réel, et c’est ce que nous essayons de réaliser.

Patrick et moi avons travaillé sur les préquelles, sur les épisodes II et III. J’étais l’un des superviseurs du III. Lorsque vous regardez III, il s’agit probablement de la plus grande composante de miniatures de tous les films jamais réalisée dans l’histoire du cinéma. Il possède le travail miniature le plus long et le plus étendu jamais réalisé par ILM. Les gens pensent que c’est numérique. Donc, d’une certaine manière, ce film a utilisé des environnements imaginaires, car une grande partie de celui-ci a été tourné sur écran vert, mais avec un énorme composant miniature pratique. Plus que tout ce que j’avais jamais fait. Je pense que nous avions sept ou huit unités sur ce film.

Mais pour en revenir à ce que nous faisons dans l’épisode IX, vous voulez que les gens croient que tout ce qui se passe visuellement à l’écran se produit réellement. Et comment faites-vous cela? Quand je vous ai posé la question sur le désert, vous m’avez heureusement donné la bonne réponse. Parce que ce que nous faisons est quelque chose dont j’étais très fier: nous créons un espace si photoréaliste, vous ne le remettez même pas en question.

Et c’est l’idée. C’est ce que j’aimerais pour chaque élément de celui-ci. Bien sûr, personne n’est assis là dans le théâtre – peut-être qu’il y a très peu de gens – disant: “Quand ils descendent et attaquent les Star Destroyers, ils sont réels.” C’est une vente plus difficile, non? Vous savez que quelque chose se passe, mais c’est toujours l’esprit de ce que nous faisons.

Neal Scanlan: Je pense qu’il y a des façons de faire les choses. Dans la façon dont vole le Millennium Falcon, son sens du poids, son changement de direction; toutes ces choses sont le talent artistique subtil, espérons-le, qui le ramène dans le monde réel. Il observe en quelque sorte vraiment les lois de la physique que nous connaissons. Et je pense que lorsque vous allez au-delà de cela, cela devient juste une sorte d’animation fantastique. Et c’est quelque chose qui n’est pas approprié dans Star Wars, et j’espère que nous ne perdrons jamais le public à aucun moment à une forme exagérée d’un monde auquel ils ne peuvent pas se rapporter.

Je pense que cela s’applique à toutes ces choses. Oui, personne ne croit que c’est réel, mais de la même façon que les modèles dans les originaux, les caméras de contrôle de mouvement et toutes ces choses ont apporté quelque chose de réel. J’espère que c’est toujours la même chose. Je pense que c’est une frontière très fine entre retenir et perdre le public.

Je suis sûr que vous avez posé une tonne de questions sur Carrie Fisher, alors je veux juste en parler brièvement. Pouvez-vous me parler des difficultés de cela, surtout avec l’éclairage? Parce qu’ils ont évidemment tourné cela pour l’épisode VII, mais l’éclairage doit être exact. À quoi ressemblait le processus de la ramener?

Patrick Tubach: Tout ce travail que nous faisons établit que tout le monde dit toujours: “Faut-il vraiment tirer sur toutes ces sphères de référence? Faut-il vraiment marquer la position de chaque lumière?” Eh bien, Dieu merci, nous l’avons fait. Cela est devenu très important pour cela. Nous avions encore toutes ces informations depuis le tournage de l’épisode VII, nous avons donc pu revenir en arrière et faire ce que nous appelons la technologie. Ce qui implique de déterminer ce que la caméra doit faire et quel était l’éclairage de la scène.

Heureusement pour nous sur ce film, nous travaillions avec le même DP et même certains des mêmes gaffers d’éclairage.

Roger Guyett: Oui, certains des mêmes électriciens, assez étrangement. La façon dont nous avons fait Carrie, c’est que nous avons pris des éléments d’action en direct de son visage et les avons mis dans les nouvelles scènes, puis avons construit une Carrie numérique autour d’elle. Autour de ce visage, parce qu’évidemment elle a de nouveaux cheveux, elle a de nouveaux bijoux, elle a un nouveau costume. La seule façon de le faire est de construire cela, car son visage et sa perspective de VII se déplacent. Nous voulions l’honnêteté et l’intégrité de prendre cette performance.

Maintenant, comme vous le dites, il est éclairé d’une certaine manière par rapport à ce plan. Nous aurions de grandes discussions, et la planification de cela était – même y penser commence à me donner de l’urticaire. Mais une énorme quantité de travail a été consacrée à sa planification, car elle réussit ou échoue à ce moment, ce jour-là, lorsque nous tournons cette scène.

Le chef éclairagiste et gaffer dit: “D’accord, que voulez-vous que nous fassions ici?” Je veux que vous les allumiez comme si elle était allumée de cette façon. Et ils disaient: “Oh, mon Dieu. C’est la scène de telle ou telle chose.” Et ces gars-là sont incroyablement bons. Nous aurions des photos de référence de ces moments parce que, comme l’a dit Pat, beaucoup de ces photos sont prises de VII. Nous connaissions tous ce monde, mais bien sûr, vous êtes limité.

Parce que vous ne pouvez pas dire: “Oh, oui, je veux cette ligne.” Au début, J.J. était comme, “Ce serait génial si elle pouvait dire cette ligne à l’extérieur de la base”, et je regarderais la vidéo, en disant: “Ça ne marchera pas.” Nous étions très honnêtes sur tout. La base du succès était juste de le filmer correctement, de faire beaucoup de contrôle de mouvement, d’essayer de l’intégrer lorsqu’elle se déplace devant les gens. Les gens lui remettent ses affaires, les sabres vont et viennent, et il s’agit d’essayer de donner l’impression qu’elle était là et intégrée; panoramique d’un personnage à l’autre.

Si elle était là, c’est ce que tu ferais. Vous ne pouvez pas simplement dire “Voici le plan de Carrie” et couper. Vous devez l’intégrer, et c’est devenu un défi vraiment compliqué d’essayer de le faire sentir réel. Comment J.J. avez-vous tourné ça si elle était vraiment là? Ce fut la chose vraiment difficile, juste le sortir de VII. Je pense qu’il y a quelques moments de VII, mais pour être honnête avec vous, nous avons parcouru tellement de séquences. Mais la plupart proviennent de VII.

L’autre question difficile, j’en suis sûr, était les jeunes chevaliers Jedi de Luke et Leia.

Roger Guyett: Même idée. Et si vous remarquez, nous effectuons un panoramique entre eux. Nous ne coupons pas entre eux. Et cela nécessitait une certaine quantité de répétition et de contrôle de mouvement et d’alignement, et toutes sortes de bêtises.

Patrick Tubach: Et dans ce cas, nous avons également conçu la foudre autour de ces anciens plans. Parce que nous avons le même problème à résoudre. Nous avons regardé à quoi ressemblait le visage de Luke dans cette photo et nous avons dit: “D’accord, c’est là que notre lumière doit être.”

Roger Guyett: C’était doublement difficile, car vous passiez de l’un à l’autre. C’est un énorme casse-tête à résoudre, mais finalement, c’est tout Carrie.

Patrick Tubach: Personne ne vous dira que la performance est malhonnête, car c’est ce qu’elle est. Ce qui était utile, en fait, c’est que nous avions cela pour nous fonder.

Plus: Avengers: Interview de l’équipe des effets visuels de Endgame