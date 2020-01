Interview de Warwick Davis – Maléfique: Maîtresse du Mal

Warwick Davis est un trésor mondial. Pour les légions de fans de Star Wars, il sera toujours connu pour ses nombreux rôles dans l’univers de George Lucas, de ses débuts d’acteur en tant que Wicket the Ewok dans Return of the Jedi à ses camées les plus récents dans la vague actuelle d’aventures de Star Wars de Disney. Il a même fourni un travail vocal pour plusieurs épisodes de Star Wars: Rebels, acclamé par la critique. D’autres encore le connaissent de son travail sur la série Harry Potter, ou même de son émission télévisée produite par Ricky Gervais, Life’s Too Short, pour ne rien dire des films d’horreur classiques et cultes Leprechaun.

Davis peut actuellement être vu dans le film Disney 2019, Maléfique: Maîtresse du mal. Dans la suite fantastique, il incarne Lickspittle, un lutin asservi qui est contraint à la servitude par un méchant intimidant, menant des expériences scientifiques impies pour son maître malveillant. C’est un rôle clé dans le film, et Davis est parfait dans le rôle d’un serviteur involontaire d’une cruelle maîtresse.

Tout en faisant la promotion de la sortie vidéo à domicile de Maleficent: Mistress of Evil, Warwick Davis a parlé à . de son travail sur le film et de sa carrière de plusieurs décennies dans l’industrie cinématographique. Il parle du vaste processus de maquillage qu’il subit fréquemment dans le cadre de son travail et de la façon dont les films fantastiques à succès seront toujours l’expérience de cinéma par excellence pour ceux qui cherchent à voyager dans d’autres mondes via la magie du cinéma. Il parle également de son style d’acteur et de la façon dont il a réussi à jouer plusieurs personnages dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2.

Avant de commencer, je dois juste dire que vous ne savez pas à quel point je suis étourdi de pouvoir vous parler … Ou peut-être que oui, puisque je veux dire, vous êtes un trésor mondial.

Cela signifie beaucoup, merci, je l’apprécie beaucoup. Mais je fais juste ce que je fais, et nous oublions, je pense, parfois, que ce que vous faites peut signifier beaucoup pour les gens. Je sais que, d’après mon expérience à l’âge de 11 ans, j’ai rencontré Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher pour la toute première fois. Je n’ai pas pu les voir comme des acteurs, et je ne les ai vus que comme Han Solo, Luke Skywalker et Princess Leia. Voilà comment j’étais tout le temps que je travaillais sur ce film. Je peux donc aussi être fan. Je l’apprécie beaucoup.

Ce est tellement cool. Je veux plonger dans Maleficent: Mistress of Evil, qui m’a complètement bluffé.

C’est un film amusant, non? C’est vraiment bien! Contrairement à certaines suites, celle-ci donne l’impression qu’elle sert un but, savez-vous ce que je veux dire? Ce n’était pas comme, “Faisons un peu plus depuis que nous avons établi le monde.” C’était comme si vous en aviez besoin, car cela fait avancer l’histoire. C’était une montre vraiment intéressante, et pour moi, c’était aussi la beauté merveilleuse de ce monde. À quel point cela fonctionne comme un morceau de genre fantastique.

Comme tous les meilleurs films fantastiques, pour ne pas battre le tambour de Star Wars trop fort, c’est vraiment un film adulte avec des thèmes pertinents et importants, mais il est également familial et juste une joie de se perdre dans ce monde.

Oh, absolument. Je ne pense pas que les cinéastes aient nécessairement cherché à faire quelque chose d’aussi pertinent en ce qui concerne ses thèmes, mais si vous regardez les thèmes du film, il y en a beaucoup qui sont très pertinents en ce moment, et les cinéastes se sont mis en route. pour faire un film divertissant qui va émouvoir les gens et les divertir et tout le reste. Mais nous avons également créé quelque chose qui semble très pertinent. Beaucoup de points sont très poignants par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, à plusieurs niveaux. En fin de compte, je pense que c’est un film vraiment divertissant et amusant!

Ce n’est certainement pas votre blockbuster typique!

Mais ce qui est satisfaisant pour moi, c’est quand on travaille sur un film … Ça me déconcerte toujours, et je suis dans l’industrie depuis près de 40 ans, combien de travail et d’efforts il faut pour faire un film. Je pense toujours que seul un petit pourcentage de téléspectateurs comprend parfaitement cela. Combien d’heures sont nécessaires pour assembler un seul coup! Combien de travail cela prend, combien de personnes cela prend, combien de sang, de sueur et de larmes y entrent. Sur Maléfique, j’étais assis là, et mon esprit était bloqué; c’est une production tellement gargantuesque! Et vous lisez le script, et vous pensez, comment diable vont-ils jamais mettre cela à l’écran? La description des visuels et ce qui s’est passé, comment allons-nous y arriver? Mais grâce à un travail minutieux, du temps et des efforts, vous voyez à l’écran ce que vous lisez sur la page. Ça ne cesse de m’étonner.

Voilà un excellent point. Même si j’ai toujours été tellement intéressé par les films, c’est pourquoi je voulais tout d’abord trouver un travail comme celui-ci, mais ce n’est que lorsque je suis allé visiter un plateau que j’ai pu voir toutes ces pièces séparément. Ce n’était même pas un énorme film à succès, mais lorsque vous passez trois heures à les regarder tourner une scène de 20 secondes, c’est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte de la quantité de travail à consacrer à chaque seconde, car si vous n’allez pas à 100 % tout le temps, le public le saura!

C’est vrai! Et cela ne s’arrête pas là, car la post-production est un processus extrêmement long et extensif, impliquant un grand nombre de personnes. Cela ne s’arrête pas à ce que nous faisons sur le plateau. Cela continue indéfiniment pendant une bonne année après. Je pense que le public est plus exigeant maintenant qu’il ne l’a jamais été, et il s’attend non seulement à une grande histoire et à de grands personnages, mais aussi à un merveilleux spectacle. Je pense que le cinéma fonctionne mieux dans le genre science-fiction / fantastique. Pour moi, c’est de la pure évasion. Vous allez dans cet espace sombre et vous êtes emmené ailleurs que vous ne pouvez trouver nulle part sur Terre. Je pense que c’est la magie du cinéma, pour moi.

En parlant de cette magie, je suis presque gêné d’admettre que, dans vos deux premières scènes, je n’avais même pas réalisé que c’était vous!

C’est génial! J’adore entendre ça! Rien ne me réjouit plus que d’entendre cela, car cela signifie un travail bien fait par le département maquillage, et par moi aussi, parce que j’ai réussi à me transformer suffisamment en performance pour que personne ne me reconnaisse. C’était la même chose dans Harry Potter; les gens ne savaient pas que je jouais à Griphook, et les gens ne savaient pas que j’étais Marvin l’androïde paranoïaque dans le Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie. Ils pensaient qu’il était CG! Donc pour moi, c’est cool, j’ai l’impression d’avoir réussi, que j’en ai retiré les éléments de moi-même et que j’ai mis quelqu’un d’autre à l’écran, avec l’aide de maquilleurs extrêmement talentueux. Mais vous devez aussi transformer votre façon de marcher, votre façon de faire. Particulièrement entre Flitwick et Griphook dans Deathly Hallows Part 2. Je devais m’assurer, puisqu’ils sont dans le même film, que tout était différent. Ils marchaient différemment, et leurs manières, tout devait être différent. Pour moi, c’était un gros défi. Parce que vous marchez comme vous marchez et que vous devez continuer. En plus de jouer le personnage, je dois m’assurer que mes jambes font une chose différente de ce qu’elles veulent naturellement faire! Mais oui, vous dites cela, je suis très flatté que vous ayez dit cela. Je vous remercie.

Êtes-vous à l’abri du temps qu’il faut pour se transformer en maquillage? J’imagine que c’est claustrophobig de porter le maquillage et les masques. Méditez-vous ou quelque chose pour passer au travers?

Je ne pense pas que vous ayez jamais … Je pensais que j’accepterais cela, mais je ne pense pas que vous puissiez jamais vraiment l’accepter. C’est un défi, mais je m’y suis habitué. Cela ne devient jamais plus facile. Ayant tout ce caoutchouc collé à votre visage à 4h00, cela ne devient jamais plus facile!

Donc, comparativement, c’est un peu un soulagement lorsque vous jouez avec quelqu’un comme Weazel dans The Phantom Menace et Solo?

Ouais, c’est adorable! Fondamentalement, c’est vous. Vous ne vous impliquez pas dans le fauteuil de maquillage … Bien qu’il y ait encore du maquillage. J’avais des cicatrices et des choses, et une perruque pour ce personnage, donc vous êtes toujours dans le fauteuil de maquillage pendant environ une heure, mais rien dans la mesure de Lickspittle, qui était d’environ trois heures et demie. Et sans oublier des choses que le public pourrait ne pas remarquer. J’avais aussi des prothèses sur les mains. Mes mains devaient correspondre au visage du personnage, alors … Vous savez, il a un visage un peu noueux et ridé. Ses mains doivent être les mêmes! J’avais des extensions d’ongles et tout. C’était difficile tout au long de la journée de tournage, juste manger, boire et tout. Même l’utilisation de mon téléphone portable est devenue très difficile avec une prothèse de main. Oh, c’était drôle, mon iPhone a Face ID dessus, et je me disais: “Il est cassé, ça ne fonctionne pas!” Et puis je me suis souvenu, je ne ressemble à rien de ce que je fais normalement! Bien sûr, il ne reconnaîtra pas Lickspittle sur le Face ID.

C’est hilarant. Vous avez un si large attrait. Évidemment, je suis un grand fan de Star Wars, mais mon meilleur ami est comme, pas du tout dans ce genre de choses. Elle s’en fichait si elle essayait. Mais nous avons regardé l’intégralité de Life’s Too Short ensemble. Nous l’avons juste dévoré. J’imagine que vous devez être un assez bon sport pour être dans la même pièce que Ricky Gervais, non?

(Rires) Eh bien, vous le faites. Le tournage de Life’s Too Short est difficile à cause de cet homme. Ricky et Stephen sont des gars extrêmement talentueux, cela va sans dire. Mais quand vous travaillez avec Ricky, il aime s’amuser et jouer des blagues pratiques et tout ça. Mais en même temps, vous faites vraiment le travail. Vous commencerez à 8h00 et travaillerez férocement jusqu’au milieu de l’après-midi, puis nous aurons terminé pour la journée! Ricky a tout ce dont il a besoin, nous avons parcouru tout le programme, la liste des plans est terminée et nous pouvons rentrer chez nous. Nous travaillons très dur quand nous travaillons, mais nous ne travaillons pas vraiment de longues journées. C’est une sorte de marque de fabrique de Ricky; vous travaillez très dur, très vite. Ils savent ce qu’ils veulent obtenir de la scène et dès qu’ils le voient, ils avancent. Pourquoi dépasser quelque chose alors que vous l’avez déjà? Mais oui, vous devez avoir un sens de l’humour sur vous-même! Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas sur Life’s Too Short, c’est que j’ai co-créé la série avec Ricky et Stephen. Beaucoup de choses qui arrivent à Warwick dans la série, m’est arrivé, dans une version! Ces choses m’arrivent aussi.

Maléfique: Maîtresse du mal est maintenant disponible sur toutes les plateformes vidéo domestiques.

