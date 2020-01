Interview du réalisateur Deon Taylor: Black & Blue

Naomie Harris incarne la policière Alicia West dans Noir et bleu, le dernier film du réalisateur Deon Taylor. En tant que policière noire dans la ville de La Nouvelle-Orléans, West se retrouve tiraillée entre sa loyauté envers l’insigne et ses devoirs envers les gens de sa communauté. Dans un monde de flics et de criminels, les lignes peuvent se brouiller si facilement et des vies innocentes sont mises en danger par les inévitables tirs croisés. Black and Blue est un drame socio-politique réaliste déguisé en un thriller policier au rythme effréné; il réussit dans les deux cas, offrant des sensations palpables et des commentaires sociaux dans une égale mesure.

Le réalisateur Deon Taylor a travaillé à travers Hollywood pendant des années, se frayant un chemin vers le sommet avec une combinaison de films d’horreur et de comédies avant de finalement se lancer dans The Intruder, avec Michael Ealy, Meagan Good et Dennis Quaid. Le film à petit budget a été un succès commercial et Taylor a finalement reçu le respect hollywoodien qu’il avait passé des années à gagner.

Tout en faisant la promotion de la sortie vidéo à domicile de Black and Blue, Deon Taylor a parlé à . de son travail sur le film et de sa propre odyssée personnelle à Hollywood. Il parle de montrer au public un côté de l’acteur Tyrese Gibson différent de son personnage arrogant Fast & Furious, et comment il semble toujours que les cinéastes noirs aient plus de mal à obtenir le succès grand public que leurs homologues d’autres races. Enfin, Taylor donne un bref aperçu de ce que le public peut attendre de son prochain film, le thriller noir Hillary Swank, Fatale.

Nous devons le faire comme ça. Nous devons faire des films comme ça. Nous sommes à une époque où il y a tellement de cinéastes et de films incroyables, mais beaucoup de films en cours de réalisation, bien qu’ils soient si amusants et divertissants, ils ne disent rien à une époque où les choses doivent être m’a dit. Black and Blue était un film vraiment dope à faire. Il avait vraiment une voix, il parlait vraiment aux gens. C’est tout ce que je peux espérer quand je fais quelque chose.

Nous avons déjà parlé de la folie que c’est la première fois qu’un film de studio majeur présente une femme noire dans un rôle principal dans le rôle d’un flic. Je pense que cela dit tout ce qu’il y a à dire sur la relation entre la police et les quartiers qu’elle est théoriquement censée desservir.

C’est fou. C’est fou. J’ai sonné comme un record battu pendant toute la tournée de presse, en parlant aux gens à ce sujet. Comme, hé, c’est la première fois que nous avons une femme afro-américaine en tant que flic dans le rôle principal. Je ne pense pas que les gens comprennent ce que cela signifie. C’est un gros problème. Lorsque vous vous asseyez et que vous y réfléchissez, il y a des centaines de milliers de films, et vous voulez me dire que, dans ce paysage, nous n’avons jamais vu une femme afro-américaine diriger un film en tant que flic? C’est fou. Donc j’étais vraiment excité que ce soit Naomie Harris, et je suis vraiment excité que ce soit moi qui ai pu réaliser ce film. Je suis sérieux, mec, je suis excité à ce sujet, historiquement. Tu as réveillé la bête en moi; Je vais devoir voir si je peux me mettre dans l’encyclopédie noire pour ça!

L’autre moitié de l’équation de casting pour Black & Blue est Tyrese. Il a une telle gravité, une telle présence, mais le voir jouer un personnage si vulnérable et si doux, si battu par le monde qui l’entoure, c’est le contraire de ce à quoi on pourrait s’attendre.

Tyrese était intéressant. Nous étions dans une situation où il y avait une tonne d’autres acteurs que le studio voulait. Tous étaient de grands noms, mais je voulais vraiment quelqu’un qui venait de l’environnement avec lequel le film parlait, et Tyrese venait du centre-ville de Watts à Los Angeles. Connaissant Tyrese, j’ai dit, mec, c’est quelque chose qui serait incroyable pour lui. Et les gens connaissent Tyrese de Fast & Furious, mais la raison pour laquelle il l’a obtenu était parce que John Singleton l’a mis dans Baby Boy. C’était un film très sérieux en termes de ce qu’il a traité. De vrais problèmes qui se passaient dans la communauté noire. Et Tyrese est une star, alors je suis allé vers lui et lui ai dit: “Hé mec, que dirais-tu de faire quelque chose où nous retournons à vos racines et sautons la danse sexy, et nous sautons les vêtements cool et le CGI. Revenons en arrière à la pure performance. ” Et il a adoré. Je veux dire, il était comme: “J’ai besoin de quelque chose dans lequel je peux mordre les dents, parce que je saute d’avions et que je conduis des voitures et que je fais des écrans verts.” Et le reste est de l’histoire. Il était pleinement engagé. Il s’est jeté dans le rôle. Il mangeait, buvait et dormait avec la souris. Je pense que c’est pourquoi nous avons obtenu la performance que nous avons retirée de lui.

J’espère être nominé pour de nombreux prix et les gagner tous. C’est une performance vraiment spéciale.

En lisant sur vous et votre carrière, j’entends des histoires vraiment cool, comme vous persuadant Rutger Hauer de jouer dans Dead Tone, votre premier film. Et payer de leur poche pour Dante Spinotti pour Black & Blue. Pouvez-vous parler un peu de la façon dont quelqu’un peut se faire dire de ne pas faire quelque chose dans son art, et il trouve quand même un moyen de le faire?

Parce que nous faisons cela depuis si longtemps de manière indépendante et indépendante, nous sommes à un endroit où quelqu’un sait ce que nous faisons et ce que nous faisons en tant que cinéastes, toute l’équipe de Hidden Empire. La réalité est que nous devons toujours essayer de mettre le meilleur produit à l’écran. Nous n’avons pas toujours l’argent. Nous n’avons pas d’argent! Nous n’avons pas les ressources dont disposent d’autres cinéastes et autres studios, car nous réalisons ces films indépendamment. Ce qui se passe, c’est que lorsque nous faisons le film, nous nous battons pour nous assurer que le film fonctionne. Nous nous assurerons que cela fonctionne au plus haut niveau. Quand le film sort dans les salles, personne ne se soucie de combien d’argent nous avions. Personne ne se soucie que vous ayez travaillé 20 heures en une nuit pour obtenir ce coup. Personne ne s’en soucie! Personne n’en sait rien. Ils ne voient que le produit fini.

Vous devez vraiment vous battre pour chaque centimètre que vous pouvez obtenir dans cette entreprise.

Et je dis cela depuis longtemps; il n’y a pas de meilleur exemple que The Intruder. Nous avons fait un film de 4 millions de dollars. Il y a une affiche avec Michael Ealy, Meagan Good et Dennis Quaid. À côté de cette affiche se trouve une affiche pour Avengers: Fin de partie. Chaque star du monde. De l’autre côté de notre affiche se trouve Long Shot avec Seth Rogen et Charlize Theron. Comment Intruder les a-t-il battus? Comment a-t-il ouvert # 2 contre Endgame? C’est parce que nous nous battons pour les cinéastes, nous nous battons pour Dennis Quaid, nous nous battons pour améliorer le film. C’est de cela qu’il s’agit. Cela prouve que les gens vont au cinéma pour se divertir. Les gens vont au cinéma pour voir de bons produits. Tout le battage médiatique autour du film est cool, mais si le film ne fonctionne pas, alors les gens en parleront à leurs amis et ils n’iront pas le voir!

C’est un témoignage de votre dévouement que les gens parlent encore de vos films. Les gens parlent toujours de The Intruder. Les gens parlent toujours de Black & Blue.

Il est toujours vivant là-bas!

J’imagine qu’il est difficile pour quiconque de faire un film. Il y a beaucoup de pièces qui doivent s’aligner pendant des années et des années pour transformer certaines idées en une œuvre d’art de deux heures. Mais il me semble que les cinéastes noirs ont une montagne plus haute à gravir quand il s’agit de faire leurs films. C’est la perception que j’ai, tu vois ce que je veux dire?

Moi aussi. Moi aussi, mec! (Rires) Je pense que vous avez raison, mec. Je pense que c’est une colline beaucoup plus difficile à gravir pour les cinéastes noirs. Masculin ou féminin. Je pense que c’est une case plus difficile à vérifier. Certains des avantages et des choses qui se présentent pour d’autres ethnies, autres que les noirs, sont assez incroyables à Hollywood. J’ai vu des cinéastes blancs qui ont fait une vidéo de rap, et ils sont devant un film de 30 millions de dollars. Je l’ai vu plusieurs fois. J’ai vu d’autres cinéastes de nationalité faire un court métrage, puis ils sont sur le tournage d’un film Marvel! Tu sais ce que je veux dire? Ou un petit film indépendant qui ne rapporte pas d’argent au box-office, mais les gens se disent “c’est un grand film” et ils font plus de films. Et j’ai vu des cinéastes noirs se frotter deux bâtons et faire un excellent film auquel les gens réagissent vraiment, et ils ne savent pas s’ils peuvent trouver un emploi. C’est là que les choses doivent changer en termes d’énergie à Hollywood. Je pense que ça change vraiment maintenant. Je pense qu’il y a une résurgence incroyable de cadres de studio, en ce moment, qui regardent vraiment les cinéastes noirs, et je pense que c’est incroyable. Ils donnent vraiment aux gens des projets sur lesquels travailler. Cela vaut pour les réalisateurs noirs et les réalisatrices et productrices noires. Je pense que cela se produit maintenant. Cela m’est arrivé avec Black & Blue. Ça vient de m’arriver avec Lionsgate, ce groupe là-bas est venu me voir et m’a dit, hé, nous comprenons que tu as un très bon script appelé Free Agents, et nous voulons faire ce film avec toi. Je marche dans les rues d’Hollywood depuis 14 ans, et cette année est la première année où les gens viennent me voir et me disent: “Nous sommes intéressés par toi.” C’est juste un témoignage de la façon dont les temps changent. Les choses changent et les gens recherchent des gens qui créeront un bon contenu de tous les horizons.

C’est génial. Vous avez dû parcourir un long chemin, mais cela vous a amené là où vous êtes maintenant, où vous avez toujours su que vous alliez être, vous savez?

Permettez-moi de vous dire quelque chose, mec … Votre sortie a été … Je peux revenir en arrière des années et voir mes interviews avec vous. J’apprécie ce que vous faites là-bas, et je suis vraiment reconnaissant de ce que vous venez de dire. La route a été longue, mais vous êtes là pour nous soutenir et vous êtes là pour moi. Si Dieu le veut, nous pouvons garder la tête haute et notre image en place. Nous conduisons depuis dix ans, mais maintenant nous sommes vraiment dans la course. Peut-être que nous pouvons dépasser quelques voitures dans la course, maintenant!

Pouvez-vous nous parler de Fatale, votre prochain film?

Fatale, mec. Je te le dis … C’est un film très décalé et fou. C’est dans la même lignée que Fatal Attraction. Vous n’avez jamais vu Hillary Swank jouer un personnage comme celui-ci. Elle soutient Michael Ealy, et j’espère, mec, que nous pourrons vraiment obtenir des sourcils de l’Académie. Elle est folle de lumière dans ce film. J’en suis vraiment excité.

