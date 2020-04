Interview du réalisateur Jay Karas: le Main Event

Le réalisateur Jay Karas a pris en charge la nouvelle production WWE / Netflix L’événement principal, la deuxième des coentreprises de la WWE et de Netflix. La lutte professionnelle fait depuis longtemps partie de la culture pop populaire, en particulier depuis l’époque de Hulk Hogan et Rowdy Piper dans les années 80. Hollywood a, par moments, essayé le monde de la lutte professionnelle avec des films comme The Wrestler de Darren Aronofsky et Fighting with My Family de l’année dernière. Le film de lutte le plus récent se présente sous la forme du conte de lutte familial de Netflix, The Main Event.

Quand Leo Thompson (Seth Carr), 11 ans, découvre un masque de catch magique qui lui confère une super force, il l’utilise pour participer à une compétition de la WWE. Avec le soutien de sa grand-mère (Tichina Arnold), Leo fera tout ce qu’il faut pour réaliser son rêve de devenir une superstar de la WWE. Un enfant peut-il tout gagner, face à des challengers épiques sur le ring? Réalisé par Jay Karas, le Main Event partage Adam Pally, Ken Marino et met en vedette les superstars de la WWE Kofi Kingston, The Miz et Sheamus.

Dans une interview avec ., le réalisateur Jay Karas discute de son travail sur The Main Event, des modifications apportées au scénario initial, en aidant les superstars de la WWE à adopter sa marque de comédie, en rassemblant les scènes de lutte et le film sorti pendant la pandémie de coronavirus. En plus de cela, il discute de son histoire avec l’émission Brooklyn Nine-Nine, de sa réaction à l’annulation de l’émission par Fox et de savoir si lui et sa star Seth Carr se sont liés de leur expérience à Brooklyn Nine-Nine.

Félicitations pour le Main Event, vous canalisez vraiment l’enfant intérieur de tout le monde presque dans le film. C’était le deuxième projet, après The Big Show Show, à sortir dans ce qui ressemblait à une semaine sur le thème de la WWE / Netflix. Comment est né le projet?

Eh bien, il y a eu toute une période où cela était en cours de développement avant de m’impliquer. Mais la version rapide de ce que je sais, c’est que la WWE a trouvé le script et l’a vendu à Netflix, alors ils avaient déjà décidé de s’associer et ils avaient besoin d’un réalisateur. C’est donc là que je suis entré. On m’a envoyé le script. Je l’ai lu, j’ai vraiment répondu – j’étais un grand fan de catch quand j’étais enfant. Je me sentais juste comme, oh mon dieu, la version de dix ans de moi aurait adoré ce film. Je suis entré, j’ai parlé aux studios WWE et j’ai eu une excellente conversation avec eux, puis ils m’ont amené dans Netflix, et je leur ai présenté mon point de vue sur le film et obtenu le poste. Nous avons apporté de nombreuses modifications au script. Beaucoup de raffinements, beaucoup d’améliorations, et nous en sommes arrivés au point où nous sentions que c’était la bonne version de cette histoire à raconter. Donc, tout s’est passé assez rapidement. Je suis allé à ma réunion à Netflix, le 1er avril de l’année dernière, et en moins d’une semaine, j’étais en préparation pour le film.

Oh wow. Ça fait littéralement un an maintenant que le film est sorti.

Oui, exactement, ma rencontre avec Netflix était le 1er avril, et elle est sortie le 10 avril un an plus tard.

Combien de changements ont été apportés au script, s’agissait-il de changements radicaux ou simplement d’ajustements mineurs de votre côté?

C’était en fait assez radicalement changé. L’histoire de base et les personnages sont tous là, mais, vous savez, nous avons parcouru plusieurs ébauches. Il y a beaucoup de choses différentes, disons-le simplement de cette façon. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au cours du processus de réécriture et du développement des personnages, puis une fois que vous avez joué, les choses changent aussi. Par exemple, une itération antérieure du script, il y a le spectacle de talents de l’école où les enfants dansent. Il y avait une version antérieure du script où cela allait être un concours de chant où Erica allait chanter au lieu de danser, et elle était chanteuse, et Leo allait proposer de chanter un duo avec elle. Et puis, une fois que j’ai commencé le casting, j’ai découvert que Momona Tamada, qui joue Erica, est une danseuse vraiment talentueuse. Je me disais: “Je me demande s’il y a quelque chose de différent à faire là-bas.” Ensuite, j’ai découvert que Glen, qui joue Caleb, est également un danseur incroyable. J’ai fini par me faire envoyer quelques vidéos de lui dansant, et je me disais: “Comment pouvons-nous tirer parti de leurs compétences réelles pour le rendre unique pour le film?” J’ai donc complètement réaménagé ce truc de chant en, si elle est danseuse, elle a un peu d’aide pour danser, il propose d’aider à danser, il sauve, puis Caleb, sans méfiance, monte là-haut et fait exploser cette chorégraphie incroyable dansant avec elle. Donc, cela est arrivé à cause du casting et d’essayer de personnaliser le film autant que possible aux capacités réelles de l’acteur.

Je pense que cela a très bien fonctionné. J’ai apprécié cette scène. Le film touche évidemment à un sujet que beaucoup d’entre nous ont fasciné à un moment ou à un autre, qui est la lutte. Vous avez mentionné que vous étiez un grand fan en grandissant. Vous faites non seulement ressortir la scène de lutte actuelle, mais il y a aussi des références aux années 80 et 90. Cela a-t-il été motivé par votre fandom?

Ouais, je veux dire, c’était en partie moi et en partie des discussions avec la WWE et Netflix, et j’essaie juste de penser aux familles qui regardent ça ensemble. Donc, si je regarde ça avec mon fils, ce que j’ai fait, et c’était merveilleux, et je vois des trucs de mon fandom personnel qui vont aider l’adulte à regarder avec l’enfant et en faire une expérience plus familiale. Cela fait donc partie de cela. Et le scénariste qui est venu au cours des dernières rondes, Peter Hoare, est un grand fan de lutte, et il a vraiment aidé avec certains hochements de tête aux slogans plus anciens. Certains étaient déjà là, mais il a aimé une dernière passe qui a amplifié toutes ces références. Ensuite, Richie Lowell, notre producteur des studios WWE, a eu la bonne idée sur le montage où il essaie de comprendre sa tenue pour y ajouter certaines des autres références de lutte là-bas. Lorsque nous avons tourné pour la première fois, il n’y avait que quelques battements de lui essayant différentes tenues, et aucun d’entre eux n’avait à voir avec les anciens lutteurs, et j’ai dit: “Nous devons tirer encore plus de battements pour ce montage” juste pour le rendre plus amusant. Donc, en proposant ces idées, la WWE a déclaré que c’est un excellent endroit pour faire le clin d’œil à Rowdy Piper et aux autres lutteurs là-bas, et c’est ainsi que cela s’est produit. Ils étaient donc comme un effort de collaboration.

De toute évidence, à la surface de ce type de film pour le grand public ou un individu plus âgé, ils peuvent simplement supposer qu’il s’agit d’un film de lutte exagéré avec un humour stupide. Cependant, il y a beaucoup de messages importants et de moments relatables pour les jeunes enfants. Était-ce une grande priorité pour vous?

Ouais. Je veux dire, quand je suis arrivé à bord, il y avait encore de la substance et du cœur, mais c’était aussi beaucoup plus stupide et le ton que j’avais lancé, j’avais l’impression d’avoir ce parapluie fantastique sur cette histoire où un enfant trouve un masque magique. Donc pour moi, pour que cela résonne vraiment, tout ce qui l’entoure doit se sentir réel et fondé. Nous avons donc vraiment creusé: «D’accord, quels sont les problèmes que cet enfant a à la maison? Quels sont les problèmes que ce gamin rencontre à l’école? Et puis, lorsque l’alter ego commence à s’infiltrer et à prendre le contrôle de l’ego, qu’est-ce que cela fait à son groupe d’amis et à sa relation avec son père? » Il était donc très important pour moi d’y penser en termes de s’il n’y avait pas de lutte, et s’il n’y a rien de drôle, quelle est l’histoire de base que nous voulons raconter et quelles sont les épreuves et les tribulations réelles que ce gamin est en passant, puis en quelque sorte le reconstruire à partir de là avec la lutte et la comédie. Il était donc très important de s’assurer que ces éléments de l’histoire semblaient réels, puis à partir de là, nous nous sentions comme si vous étiez plus en mesure de vous enraciner et de vous amuser. Parce que si vous vous souciez profondément de l’enfant, alors quand il va pour le match, ce n’est pas seulement que je veux que Kid Chaos gagne, il devient que je veux que Kid Chaos gagne à cause de tout ce que j’ai vu jusqu’à présent, et que je le voir passer.

En le regardant sous un angle plus ancien, vous canalisez dans la fascination de ce qu’un enfant pourrait ressentir en voyant le masque et ces mouvements fous sur le ring, mais cela leur donne ce message universel et inspirant de la force qui est en vous?

Nous avons beaucoup joué avec la fin et comment tout allait se terminer, et c’était un message central qui était là depuis le début qu’il n’avait pas besoin du masque. En ce qui concerne la façon dont cela s’est manifesté, nous avons beaucoup travaillé pour déterminer quelle était la bonne chose, et je pense que nous avons une fin puissante. Je ne veux pas dire précisément dans quelle fin il fallait mettre un spoiler, mais j’ai l’impression que ça se termine bien et que tout est mérité, et ce message essentiel de force, de confiance, de sagesse, de capacité – tout cela fait doivent venir de l’intérieur en fin de compte.

Ce qui était intéressant, c’est parce qu’il est sorti la même semaine que The Big Show Show, qui était lié à la lutte parce qu’il présente le Big Show, mais il ne s’agit pas en fait de lutte, alors que cela se trouve dans la bulle de la WWE. Était-ce intentionnel d’avoir ces deux styles différents de projets liés à la lutte?

En termes de conversation très large entre Netflix et la WWE, je ne suis pas vraiment au courant des détails, mais je sais que c’était certainement par conception en termes de lancement de leur nouveau partenariat et de synchronisation autour de WrestleMania. Je sais qu’il y a eu un effort concerté pour mettre ces deux choses à un moment où il semblait que cela avait du sens pour les fans de lutte et la communauté de lutte, et pour Netflix dans toutes leurs initiatives. Je suis donc sûr que la réponse est oui, c’était par une conception soignée. Mais je ne connais pas les moindres détails, mais je sais qu’ils ont conçu les deux à la fois.

En passant, avez-vous vu The Big Show Show?

J’ai vu le premier épisode jusqu’à présent, et je n’ai pas encore regardé le reste. Mais j’ai regardé le premier épisode avec mon fils, et c’est super amusant. C’est une idée vraiment amusante sur ce qui arrive à un lutteur à la maison (rires), après que les lumières se soient éteintes dans l’arène. Je pense que c’est un spectacle familial vraiment amusant.

Non, d’accord. Vous avez une solide histoire de réalisateur de comédies populaires, et j’ai l’impression que cela ressort vraiment dans ce film, non seulement à travers les acteurs que nous avons vus auparavant, mais aussi dans les superstars de la WWE. Quelle a été cette expérience, comme essayer de faire sortir votre humour de certains des lutteurs, qui n’ont peut-être jamais été au cinéma auparavant?

C’est une si grande question, et c’était vraiment intéressant parce que les lutteurs qui étaient dans le film – Je veux dire, The Miz a déjà été dans des films, mais pour beaucoup d’entre eux, c’était leur première expérience de tournage en dehors des trucs de lutte. qu’ils font. Ces gars sont donc des artistes. Ils sortent devant une foule, ils se produisent, et cela agit en mettant en scène une performance. Mais en termes de mécanique d’être sur un environnement de film à caméra unique, et aussi en termes de livraison de comédie spécifique, c’était une courbe d’apprentissage, mais c’était si rapide parce que, encore une fois, ce sont des athlètes et des artistes. Donc, tout ce qu’ils ne savaient pas, ils sont arrivés en trois secondes environ. En termes de comédie, nous aurions simplement des conversations très précises sur le ton de la blague, et elles étaient toutes très directes. Keith Lee, par exemple, qui joue Smooth Operator, c’était sa première expérience en faisant quelque chose comme ça, et il est tellement naturel à la caméra. Il se présente si merveilleusement, et j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de cœur entre les personnages de Smooth Operator et Leo. Et en ce qui concerne la livraison de la comédie, nous répétions une scène et nous en parlions, et s’il y avait une version différente d’une lecture que je voulais, j’expliquerais simplement à Keith ce que je voulais faire. Il se retournait et livrait. C’était un dialogue ouvert, comme avec n’importe quel acteur. J’ai toujours commencé par les traiter comme leurs acteurs expérimentés, ils commencent là, et je leur parle juste comme je le ferais avec n’importe quel autre acteur, puis je peux très rapidement évaluer tous les domaines où ils pourraient avoir besoin d’une aide supplémentaire, d’une direction supplémentaire, puis Je verrais si je pouvais en quelque sorte combler les lacunes à partir de là. Mais ils ont tous livré de belles performances, et je pense qu’ils sont super drôles. Il y a un Keith Lee ad lib quand ils arrivent pour la première fois et il sent tout à coup le masque puant, comme, “Oh, qu’est-ce qui sent comme les vieux sièges d’autobus?” C’était la réplique de Keith Lee qu’il a apportée. Nous avions une réplique différente à l’origine, mais c’était sa réplique, et j’essaie toujours de créer un environnement comme ça si les acteurs ont une idée, une version alternative de la réplique qui pourrait être plus drôle , si nous avons le temps, essayons. Dallas, le gamin qui joue Mason, l’un des intimidateurs, il avait un terrain qui a fait le film lorsque les trois intimidateurs se sont accrochés aux casiers, puis l’enseignant a dit à Leo d’aller au bureau des directeurs, et Leo est comme, ” Oh, attendez, de quelle façon est le bureau des directeurs? ” car il n’y a jamais été envoyé. Dallas est venu vers moi, et c’est vraiment un merveilleux enfant professionnel, et il vient et dit: «M. Jay, que pensez-vous de l’idée si je réponds où se trouvait le bureau des directeurs parce que je suis un tyran et que j’ai été envoyé un million de fois? ” C’est comme, oh mon Dieu, c’est une si bonne idée, et nous l’avons fait, c’était drôle, et ça est resté dans le film. Il s’agit simplement d’être ouvert et collaboratif et de traiter les non-acteurs avec respect comme des acteurs d’abord, puis de partir de là.

L’année dernière, nous avons eu Fighting with My Family, qui montre vraiment le fonctionnement interne de la lutte. Évidemment, The Main Event est un type de film plus fantastique et absurde. Alors, comment avez-vous abordé les scènes de catch en faisant cela?

C’était en fait l’élément le plus difficile de tout cela parce que, tonalement, nous essayons de comprendre ce qui peut arriver ici. Nous avons certaines choses un peu folles qui se produisent sur le ring et physiquement impossibles, pourrait-on dire. Je ne voulais pas faire un dessin animé de Looney Tunes, et je voulais en quelque sorte le fondre. J’ai donc en quelque sorte trouvé ces règles comme, évidemment, comme je l’ai mentionné, en dehors du ring, nous avons essayé de garder tout réel. Mais à chaque fois qu’il portait le masque, comme au restaurant et sur le ring de lutte, c’est à ce moment-là que des choses plus folles pouvaient se produire. Donc, en termes de traitement de la lutte, s’il saute et fait un double flip, d’accord, c’est fou, et il ne serait pas vraiment capable de faire ça, mais s’il pouvait le faire, quelle est la physique de cela? J’ai donc essayé de traiter la physique comme réelle, donc de cette façon, lorsque nous concevons les cascades puis trouvons comment les filmer, il y avait un élément qui était ancré dans une réalité. Ce n’était donc pas si fou que ça vous ferait sortir du film. Donc, c’était comme une ligne vraiment étrange et fine que nous devions trouver, et mon coordinateur de cascades Lash, dont le vrai nom est Lauro Chartrand, il était un véritable atout. Lui, Paul Lazenby et Chris Guy de la WWE, ils ont travaillé si dur pour aider. Nous avions des descriptions des matchs sur le script, puis Lash faisait une répétition du match, et il les filmait et les montait ensemble sur ce que nous appelions un previs. Il m’enverrait donc un QuickTime des précédents. Le match de Big Billy Beavers durait probablement environ 90 secondes, mais il m’enverrait une version de quatre ou cinq minutes de ce match. Ensuite, je le regardais avec lui et mon DP, et dans quelques cas, j’ai même pris le temps de QuickTime dans iMovie sur mon ordinateur portable, et j’ai fait des coupures, en le réduisant à une minute et demie ou deux minutes. Ensuite, quand je faisais des tractions, il y avait des transitions qui ne fonctionnaient pas parce que je devais passer de lui dans ce ridoir à cette chose suivante, et je le renvoyais à Lash, et il faisait ensuite une autre répétition combler ces lacunes. Relancez-le, rééditez-le, renvoyez-le-moi. Donc, nous avons en quelque sorte eu cela comme un processus pour travailler sur les matchs, puis une fois que nous avons décroché ce QuickTime, mon DP et moi avons rencontré l’artiste du storyboard, puis cela allait prendre une autre vie à partir de là. Pour chaque match, cela est devenu une chose vraiment technique: nous avons découpé tous les panneaux du storyboard, les avons tous mis sur un noyau en mousse, tout comme vous le feriez pour une publicité. C’était comme: «D’accord, nous avons besoin de ce cliché. Prenons ce coup », et notre AD était vraiment habile pour tracer la journée selon qu’il s’agissait d’un coup avec notre double ou d’un coup que nous ferions avec Seth Carr et que nous devions organiser. Mais en termes de vérification de la liste, nous sommes allés littéralement coup par coup pour obtenir ce dont nous avions besoin pour le storyboard. Ensuite, nous avions trois caméras pour toute la lutte, donc nous choisissions toujours un ou deux angles bonus à chaque prise de vue, et c’est comme ça que tout a été assemblé.

J’imagine que la présence des lutteurs là-bas serait également utile, car ils savent ce qu’ils font sur le ring.

Oh mon Dieu, c’était tellement incroyable de regarder cette sténographie parce que Otis, Chris Guy de la WWE était avec Lash, et Paul Lazenby parlaient tous la sténographie de la lutte. Donc, ils pourraient entrer et se dire: “D’accord, nous allons faire ceci, ceci et cela” et utiliser tout le jargon, et quel que soit le lutteur de la WWE le jour, “Yep, j’ai compris”. Je les regardais travailler, et c’est arrivé si vite, c’était incroyable. Donc, c’était vraiment intéressant pour moi de jeter un coup d’œil dans les coulisses aux lutteurs qui élaborent leur chorégraphie et s’assurent qu’ils sont en si bonne communication les uns avec les autres, et ils sont tous très soucieux de la sécurité. Et lorsque vous travaillez avec des enfants, évidemment, tout match impliquant l’enfant a été traité avec beaucoup de soin et de délicatesse, et c’était cool de voir cela se produire.

Quel est le défi ou le plus grand changement pour vous de passer de la télévision épisodique à un long métrage?

C’est une grande question. La bonne chose à faire autant de télévision épisodique est que vous êtes obligé de bouger très rapidement et de prendre des décisions rapides. Je vais donc faire un épisode d’une demi-heure de télévision en généralement quatre ou cinq jours, de sorte que cet ensemble de compétences se perpétue parce que sur ce film, je travaillais avec les heures des enfants parce que vous avez un nombre limité d’heures à tourner chaque jour en fonction de l’âge de l’enfant. Vous devez vous déplacer rapidement et vous devez concevoir des choses pour pouvoir vous déplacer rapidement, de sorte que cette partie est vraiment utile. La partie qui est le luxe, c’est que dans certains cas, vous avez plus de temps pour tirer que jamais. Cela vous permet donc de vous ouvrir de manière plus créative. Par exemple, si nous devons passer deux heures à obtenir cette photo d’une grue de lui à cheval sur le vélo et c’est important, alors asseyons-nous et voyons comment y arriver pour que nous puissions toujours avoir notre journée. Il y a ce genre de grande respiration que vous pouvez prendre pour regarder la situation dans son ensemble et essayer de comprendre: «D’accord, je peux me déplacer rapidement à un rythme télévisé ici. C’est là que je veux passer plus de temps, laissez-moi voir si je peux m’en sortir. » En termes de narration, dans un épisode de télévision, vous racontez une chose plus grosse, donc c’est génial parce que vous avez un tout du début à la fin. C’est une version beaucoup plus charnue de la narration dans laquelle vous pouvez vous plonger dans un long métrage qu’un seul épisode de télévision.

Ce film est évidemment sorti à une époque où l’industrie et le monde en général traversent une situation sans précédent. Mais d’une certaine manière, le fait que les gens sont à la maison à la recherche de nouveaux contenus a-t-il profité à votre film?

Je veux dire que c’est difficile à dire quantitativement, mais le film a probablement bénéficié du fait que tant de gens étaient à la maison. Qui sait ce que ça aurait été si cela n’était pas arrivé, je voudrais penser que les gens auraient toujours voulu se réunir en famille et regarder le film. Mais il semble vraiment que les familles aient consacré une centaine de minutes vraiment gratifiantes à se concentrer sur quelque chose de léger, amusant et divertissant, et avec des messages positifs. Il y a certainement beaucoup de choses folles qui se passent dans le monde en ce moment, et c’est quelque chose où, si vous voulez cent minutes à regarder et ne pensez pas vraiment à ce qui se passe en dehors du film, vous pouvez le faire. Vous m’avez demandé plus tôt comment nous nous débrouillons, et nous essayons d’en tirer le meilleur parti, et l’une des façons dont nous en tirons le meilleur est que nous regardons beaucoup de films ensemble en famille. Donc, que ce soit bénéfique ou non, qui dire, mais je sais que beaucoup de gens semblent regarder et apprécier, ce qui est formidable.

Les films sont de l’évasion, et c’est probablement le moment où nous avons plus que jamais besoin d’évasion. Vous avez également une histoire avec Brooklyn Nine-Nine, vous avez réalisé un épisode de la saison 2, et votre star, Seth Carr était Young Holt à Brooklyn. Était-ce quelque chose sur lequel vous étiez liés?

Nous en avons parlé brièvement, mais celui avec qui je me suis lié le plus est Glen, qui joue Caleb. Glen est un grand fan de comédie, et il est un grand fan de Brooklyn Nine-Nine. Il est un grand fan de Parks and Rec, et c’est lui qui a eu cette merveilleuse exubérance juvénile quand il a obtenu le rôle. Il disait: “Je ne peux pas croire que je puisse travailler avec quelqu’un qui a réalisé un épisode de Brooklyn Nine-Nine et de Parks and Rec.” Il perdait la tête, ce qui était super. Il est tellement un vrai fan de comédie, et de ces émissions en particulier qu’il était celui avec qui j’avais encore plus de dialogue sur ces émissions. Mais ce qui est drôle, c’est que son énergie est tellement contagieuse qu’il a fait entrer tous les enfants à Brooklyn Nine-Nine. Donc à la fin du tournage, ils seraient sur le plateau entre les prises ou au déjeuner, et je les entendrais parler d’un épisode spécifique de Parks and Rec ou de Brooklyn Nine-Nine. Il en a fait tous des fans.

Je ne l’aurais pas vu venir. J’aurais pensé que ce serait toi et Seth (rires).

(Rires) Je sais que vous pensez. Seth et moi étions tellement occupés. Il est dans une grande partie du film, et il joue essentiellement deux personnages. Vous savez, il est difficile d’avoir beaucoup de temps supplémentaire pour parler. Donc, beaucoup d’autres enfants ont eu plus de temps. Seth en faisait définitivement partie. Il regardait aussi des trucs. Donc, oui, cela est définitivement venu, mais Glen était le plus enthousiaste sur le plan vocal pour que tout le monde regarde ce genre de choses. Ils ont tous regardé mes amis aussi, j’ai découvert. Ils ont tous diffusé Friends et ils ont adoré cette émission.

C’est agréable de voir comment Friends évolue vers la nouvelle génération via Netflix.

Oh mon Dieu, c’est incroyable, oui.

Rester avec Brooklyn pour le moment. De toute évidence, lorsque Fox a annulé le spectacle en 2018, il y a eu une grande réaction des fans du monde entier. En tant qu’ancien réalisateur de la série, quelle a été votre réaction en apprenant qu’il a été annulé?

Lorsque Brooklyn Nine-Nine a été annulée sur Fox, c’était vraiment choquant juste parce que ce spectacle est tellement aimé, et c’est un casting d’ensemble incroyable. C’est l’une de ces choses où vous allez: «Quoi? Pourquoi? Est-ce réel?” Vous ne pouvez pas y croire. C’était cool de voir l’effusion en ligne de fans et de fans de célébrités, et de gens se rassemblant autour de la série pour la diffuser. Ça n’a pas pris trop de temps, à quoi ça ressemblait, un jour ou deux, et NBC l’a ramassé. Je pensais que c’était une chose tellement incroyable de se produire. Il est rare qu’une émission reçoive une autre photo comme celle-là. Cela commence à se produire de plus en plus maintenant qu’il y a tant de points de vente, mais c’était tellement génial de venir et de sauver et de garder cette chose en ondes pour tous les fans parce que clairement, il est aimé dans le monde entier.

Y a-t-il une expérience ou un souvenir que vous avez de votre temps en dirigeant l’épisode de Brooklyn?

C’est une grande question. La plus grande chose dont je me souvienne, tout d’abord, en termes d’ambiance générale, c’était très similaire à Parks and Rec, où tous les acteurs étaient vraiment si heureux d’être là et si heureux d’en faire partie. La principale chose à laquelle je pense, c’est que tout le monde était tellement excité d’être au travail tous les jours, ce qui est vraiment formidable pour les gens d’être réellement excités d’aller travailler (rires). Je me souviens d’avoir eu une conversation vraiment intéressante avec Andre Braugher au sujet de sa réaction à Andy Samberg dans une scène, et je lui ai demandé s’il était possible d’obtenir une réaction à une chose spécifique dans une prise et il m’a posé une question vraiment astucieuse, a-t-il dit : “Eh bien, pensez-vous que vous me couperiez la parole à ce moment-là?” Fondamentalement, Andy Samberg se livrait à toute cette série de retraits de reçus, et il a dit: “Pensez-vous vraiment que vous m’auriez coupé dessus?” Et j’ai dit: “Si c’est ce genre de regard ironique qui dit que tu dois te moquer de moi, je pourrais te couper la tête.” Donc c’était tellement intéressant de voir son cerveau fonctionner parce qu’il n’agissait pas seulement dans la scène, il pensait aussi à la rédaction. Il réfléchit à la façon dont cette scène va être éditée une fois terminée, et il a réagi en conséquence, essayant d’aider à calculer ce qui était le mieux pour l’édition de l’émission. Je me souviens, à la fin, il a dit: «D’accord, je vais te le donner» de cette merveilleuse voix d’André Braugher. Et il a fait la réaction, et je pense que c’est dans la coupe du spectacle.

Enfin, pouvons-nous nous attendre à une autre collaboration WWE / Netflix à l’avenir, et y a-t-il quelque chose que nous pouvons peut-être attendre en termes de projets de télévision ou de film que vous avez alignés?

En ce qui concerne la WWE et Netflix, je ne peux rien dire avec une certitude à cent pour cent, mais je sais que leur espoir est de faire plus ensemble, donc j’espère qu’il y en a plus. Je n’aimerais rien de plus que de faire un autre épisode de The Main Event, dont je sais depuis le début qu’il a été question comme d’une possibilité. Nous devons voir comment il fonctionne et comment il fonctionne, et cela signifie toujours que cela justifie de dépenser plus d’argent pour un autre d’entre eux, et y a-t-il l’appétit pour cela. Disons donc que je l’espère. Pour moi, comme vous l’avez dit, nous vivons une situation très intéressante dans le monde. Je devais monter à Vancouver et tourner un épisode de la nouvelle série Mighty Ducks pour Disney +. J’étais censé être là-haut en ce moment, en fait. Donc, c’est en attente, donc j’attends juste que cela soit reprogrammé, puis je suis attaché à trois longs métrages différents qui sont tous à différents stades de développement et de pitch. Donc, travailler très dur pour essayer de préparer l’un de ceux-là pour que de cette façon, lorsque notre ordre de rester à la maison soit levé, tout le monde puisse retourner au travail et nous pourrons commencer la préparation. Espérons donc avoir plus de détails à annoncer à court terme.

Nous attendrons certainement avec impatience l’épisode des Mighty Ducks, quand, pas si, mais quand cela se produira.

Disons quand (rires).

