«Invisible» – à mesure que le courant circule

“Invisibles”, selon les mots de Gracia Querejeta, son scénariste et réalisatrice, “lance une série de questions sans tenir les réponses pour acquises, comme si l’objectif était plus de proposer un débat que de fixer une chaise. Il réfléchit également aux questions de capital des femmes, comme l’obligation ancestrale de procréer ou les difficultés que notre vie actuelle pose dans le monde du couple. Ces enjeux composent la dimension sociale de l’histoire, avec d’autres aussi contemporains que la dépression, la peur de la solitude ou simplement la peur de tourner des années. “

Car, en résumé, “le thème central de ce projet est le passage du temps; plus précisément, l’expérience du passage du temps dans les corps et les têtes de trois femmes qui ont ou sont dans la cinquantaine”.

Je voudrais seulement clarifier un détail: je pense que ce sont des “questions capitales pour tout le monde” même si elles sont verbalisées par une femme. Le fait qu’Invisibles ait une approche clairement féminine ne signifie pas qu’elle est exclusivement féminine, encore moins nécessairement féministe. Le temps passe pour tout le monde de manière égale, meilleure ou pire, et les “ Invisibles ” fonctionneront probablement de manière égale devant tous ces spectateurs qui ont acquis une certaine perspective sur la vie qui, dans ce qui serait soi-même, et est ouverte à tout Que tout le monde soit.

En ce sens, «Invisibles», en tant que représentation de la vie à 50 ans, ne cesse pas d’avoir le même problème que la vie elle-même peut avoir à tout âge: que ce n’est pas un film. Nous savons comment ça commence, comment ça finit, mais entre les deux, rien de tel qu’un script auquel nous pouvons nous accrocher comme s’il s’agissait d’une certitude absolue. Tout ce qui se trouve entre les deux est de l’incertitude, et les «invisibles» sont à environ 80 minutes de cette incertitude. Un problème, bien sûr, sauf quand ce n’est pas le cas. Heureuse incertitude, putain d’incertitude. Selon le jour, le moment.

Comme le courant coule.

On pourrait dire que «Invisibles» est une promenade sans début ni fin au cours de laquelle vous parlez beaucoup, presque tout le temps. Il y a un commencement bien qu’il ne soit pas tel, comme il y a une fin qui non plus. «Invisibles» est plus la représentation d’un état d’esprit qu’une histoire à proprement parler. Un film sujet à un instant avant une dispute, suggéré plutôt que montré dans ce qui se fait clairement au détriment du travail de ses protagonistes, tellement tanné en la matière qu’il résout le scrutin avec une solvabilité remarquable.

Ce n’est pas tant un problème, mais la représentation d’une réalité qui en tant que telle est temporaire, sauf lorsqu’il s’agit de première main. “Invisibles” fonctionne parfaitement à l’écran, mais il manque cette qualité qui fait qu’un trajet se démarque d’un autre: que nous allons appeler “la magie accidentelle” qui le fait saisir à temps. C’est une représentation dynamique, simple et surtout proche, dans un de ces petits films centrés sur ces petits, et en même temps pas des choses si petites dans la vie qui nous donnent de l’air pour respirer.

Ces petites choses qui, jour après jour, année après année, façonnent notre humble existence comme plus qu’un numéro de sécurité sociale. Des choses qui, bien que pour le moment, puissent sembler, simuler ou paraître importantes, au fil du temps, elles deviennent un peu moins qu’invisibles comme une goutte d’eau dans un océan dont en tout cas elles font toujours partie. Il s’agit du dernier film de Gracia Querejeta, quelque chose comme les 10 000 pas quotidiens qui ne changeront pas notre monde, mais qui nous aideront à être en paix avec lui pendant un certain temps.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex