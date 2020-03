Invisible Man Opening Presque Matches Mummy Reboot (Mais le coût est bien moindre)

L’homme invisible a presque égalé les débuts de The Mummy lors de son week-end d’ouverture au box-office. En 2017, ce dernier film a servi de tentative d’Universal pour lancer la franchise Dark Universe, une initiative d’univers partagé combinant leurs monstres de films classiques. Comme beaucoup le savent maintenant, The Mummy a échoué de manière critique et commerciale, mettant un terme prématuré aux plans d’Universal. Mais plutôt que de mettre de côté les personnages emblématiques, le studio a décidé de prendre les choses dans une direction différente en s’associant à Blumhouse pour produire des films d’horreur à petit budget basés sur les propriétés.

Le premier à sortir est The Invisible Man, qui met en vedette Elisabeth Moss comme une femme hantée par son ex-petit ami abusif. Le film a reçu des critiques universellement positives de la part des critiques, beaucoup le louant comme une mise à jour opportune et effrayante de la franchise. Ce bouche-à-oreille ne pouvait signifier que de bonnes choses pour les prospects du box-office de The Invisible Man, et maintenant les chiffres montrent que le film a pris un excellent départ.

Par variété, The Invisible Man a rapporté 29 millions de dollars sur le marché intérieur au cours de ses trois premiers jours, obtenant ainsi la première place des charts ce week-end. Ce chiffre est un peu moins que les 31,6 millions de dollars que The Mummy a gagnés lors de sa propre ouverture il y a quelques années, mais il y a une énorme différence entre ces deux projets. The Invisible Man n’a coûté que 7 millions de dollars, une fraction du somptueux budget de production de The Mummy’s.

Cela prouve qu’Universal a eu la bonne idée avec l’approche de l’homme invisible, car le film est déjà dans le noir. Son brut mondial actuel s’élève à 49,2 millions de dollars, soit plus de sept fois le budget de production. Sur la base de ces résultats, il ne serait pas surprenant que Universal et Blumhouse avancent sur d’autres films de monstres, en suivant la formule Invisible Man. Sagement, le studio n’a pas officiellement annoncé de date de sortie avant la sortie de The Invisible Man, mais maintenant qu’ils savent qu’il y a un public pour ce style de film, ils seront probablement encouragés à préparer une liste. Selon toute vraisemblance, tous les films à venir d’Universal Monsters seront de nature autonome, plutôt que d’essayer de forcer un univers partagé. Le studio a appris cette leçon à la dure.

Sortir fort des portes était super pour The Invisible Man, et il y a de fortes chances que ce soit un coup encore plus important au moment où il sortira des théâtres. Il reste encore quelques semaines avant l’ouverture de A Quiet Place Part II, donc The Invisible Man devrait avoir de belles jambes au cours de la première moitié de mars. Même avec de nouveaux arrivants comme Onward et The Way Back en première cette semaine à venir, L’homme invisible ne sera pas confronté à beaucoup de concurrence directe pendant un certain temps. Ainsi, le film sera en mesure de remplir ses totaux et de réaliser un joli bénéfice pour Universal.

