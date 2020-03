Invisible Man’s Director Dracula Reboot Ideas (They’re Great)

Leigh Whannell, un contributeur de longue date au genre d’horreur, a récemment discuté de ses idées hypothétiques pour redémarrer Dracula. Bien qu’il s’agisse certainement d’un personnage qui a été fait – et refait – à plusieurs reprises au cours de l’histoire du genre, le récent succès de Whannell avec The Invisible Man est un indicateur positif que, si un autre redémarrage est à l’ordre du jour d’Universal, il est plus que capable de prendre en charge le décompte.

Récemment, Dracula a été abordé par les créateurs de Doctor Who et Sherlock Mark Gatiss et Stephen Moffat pour BBC One et Netflix dans leur mini-série en trois parties. Bien qu’il ne soit pas clair si Dracula obtiendra une autre saison, cette adaptation a reçu des critiques mitigées, et tandis que certains applaudissaient les changements apportés à l’histoire de Bram Stoker, d’autres ont constaté qu’elle était pleine de trous de l’intrigue et qu’elle ne livrait pas tout à fait. La dernière tentative d’Universal de redémarrer l’Univers sombre a inauguré Dracula Untold en 2014, qui mettait en vedette Luke Evans et abordait l’histoire d’origine de Vlad l’Empaleur. Une action à indice d’octane élevé et une histoire pleine de trous n’ont pas réussi à capitaliser sur l’histoire du comte, similaire à la façon dont The Mummy en 2017 a amené Tom Cruise au pli et tenté de chausse-pied un univers interconnecté.

Depuis lors, Universal a changé sa position sur leurs monstres classiques, se concentrant plutôt sur des conteurs comme Leigh Whannell qui cherchent à produire les meilleures idées. Cette résurgence de l’Univers sombre n’est pas tout à fait la même chose que les autres mondes connectés, mais elle ne doit pas l’être. Bien qu’il y ait d’autres films dans la programmation après The Invisible Man, il ne semble pas qu’ils vont faire équipe et se croiser. Au lieu de cela, il semble qu’un retour aux sources soit la direction vers laquelle ces icônes d’horreur se dirigent, c’est précisément là que Whannell emmènerait Dracula, si on lui en donnait la chance.

Les idées de redémarrage du film Dracula de Leigh Whannell sonnent bien

Dans une interview avec Bloody Disgusting, Whannell a parlé de ses plans hypothétiques pour un redémarrage de Dracula qui semble à la hauteur de son approche de The Invisible Man en termes de compréhension directe du personnage. Au cœur de The Invisible Man, il y a une personne qui profite de ceux qui l’entourent en ayant l’avantage distinct de l’invisibilité. Dans d’autres adaptations cinématographiques du personnage, cela a parfois été joué avec un virage comique, ou même joué comme un fardeau ou un malheur qui a été involontairement placé sur quelqu’un après avoir bu une potion d’invisibilité. Dans la version de Whannell, il raconte l’histoire d’une femme, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) qui est traquée par son ex-petit ami abusif après avoir simulé sa propre mort, créé un costume d’invisibilité et tente activement de ruiner sa vie pour maintenir son contrôle.

L’approche de Whannell à Dracula prendrait une inclinaison similaire et creuserait jusqu’au cœur de qui est exactement le comte Dracula. Dit Whannell, “Je pense que j’essaierais de comprendre l’essence de ce qui rend Dracula effrayant, ce qui, pour moi, rend Dracula effrayant, c’est son manque de pitié”. Cette approche “dépouillée” a fonctionné pour The Invisible Man en ce qu’elle apporte l’intention de jouer. Dracula est pleinement conscient de ses actions néfastes; c’est un prédateur, et pour survivre, il doit se nourrir des autres. Le personnage a souvent été romancé à travers d’autres formes de fiction, et les vampires en général ont vu cette même transition même en dehors du personnage avec des films comme Twilight et des émissions comme True Blood. Les vampires, à bien des égards, sont représentés comme des personnages tragiques; ils sont seuls, confinés dans l’obscurité de la nuit, accablés par une malédiction. Des classiques cultes comme Buffy the Vampire Slayer ont joué avec le concept d’un vampire couvant avec une âme.

Cependant, ce n’est pas qui est Dracula: c’est un monstre. Les pensées de Whannell de le ramener à une créature prédatrice sans empathie ni remords pourraient être un moyen de prouver que les vampires sont à nouveau effrayants parce que, dans leur cœur, ils sont prêts à sacrifier tout et n’importe quoi pour leur propre profit. Alors qu’il pouvait utiliser le sexe ou la romance pour attirer ses victimes, ce qui était illustré sur Dracula série, c’est éphémère: il ne peut s’occuper que de lui.

Star Trek: Picard nous a enfin donné les films de Riker TNG jamais

